Le président mexicain a relancé une forme dangereuse d’extraction du charbon

Alors que les espoirs de sauver 10 hommes piégés dans une mine de charbon mexicaine inondée s’estompent, les preuves s’accumulent que les politiques populistes de l’administration actuelle ont entraîné la renaissance des mines dangereuses et primitives qui continuent de faire des victimes.

Le président Andrés Manuel López Obrador a promulgué il y a deux ans un plan visant à relancer les centrales électriques au charbon dans le nord du Mexique et à privilégier l’achat de charbon aux plus petites mines. Les achats faisaient partie de la politique du président visant à donner plus de revenus aux Mexicains les plus pauvres.

Ce faisant, l’administration a ressuscité une forme d’extraction de charbon si dangereuse que les législateurs des deux chambres du Congrès mexicain avaient tenté de l’interdire il y a dix ans.

Les experts disent que les mines si étroites et primitives qu’un seul mineur à la fois peut être descendu dans un puits étroit – et un seul seau de charbon extrait – sont intrinsèquement dangereuses. Dans certaines fosses, appelées «pocitos» ou «petits puits», l’air est pompé et l’eau pompée à travers des tuyaux en plastique. Certains n’ont même pas ça. Il n’y a généralement pas de sorties de sécurité ou de puits auxiliaires.

Quinze hommes travaillaient à l’intérieur de la mine Pinabete à Sabinas, Coahuila, à environ 115 kilomètres au sud-ouest d’Eagle Pass, au Texas, le 3 août. Un mur d’eau d’une mine abandonnée à côté – et peut-être des eaux usées pompées à partir d’un ville voisine – a rempli le puits unique à environ 40 mètres (yards) de profondeur. Il a fait sauter tellement de supports en bois qu’ils ont formé des barrières flottantes pour les équipes de secours.

Cinq ouvriers ont réussi à s’échapper lorsque la mine a été inondée, mais il n’y a eu aucun contact avec les autres.

La promotion du charbon fait partie des efforts de López Obrador pour renforcer le service public d’électricité, la Commission fédérale de l’électricité, dirigée par le politicien de la vieille garde Manuel Bartlett. Non seulement la politique a été remise en question par les écologistes; beaucoup ont également déclaré qu’il mettait en danger les mineurs.

“La brillante idée de Manuel Bartlett d’acheter plus de charbon aux plus petits producteurs et moins aux gros producteurs a donné lieu à un marché noir qui s’est soldé par l’exploitation de mines dépourvues des garanties nécessaires pour protéger la vie des travailleurs”, a déclaré Miguel Riquelme. , le gouverneur de l’État de Coahuila et membre du Parti révolutionnaire institutionnel de l’opposition, a déclaré après l’accident.

Le service public avait défendu sa décision d’acheter environ les deux tiers du charbon pour la production d’électricité à partir de petites mines.

“Nous devions avoir la mentalité de favoriser les plus petits (producteurs) car nous devions rendre leurs conditions économiques plus équitables”, a déclaré en juillet Miguel Alejandro López, le sous-directeur des achats de l’entreprise, décrivant les commandes qu’il a reçues sous López Obrador. . “Parce que comme il (le président) l’a dit, l’un des principaux défauts de ce pays est l’inégalité.”

López a déclaré que les propriétaires de petites mines étaient tenus de fournir la preuve qu’ils respectaient les lois du travail, qui au Mexique régissent la sécurité des mines.

Mais même le président a reconnu que la mine de Pinabete n’avait pas respecté les quelques normes de sécurité et de travail existantes.

Les accidents dans les petites mines de charbon sont d’une fréquence déprimante.

En juin 2021, sept mineurs ont été tués dans une petite mine similaire du canton de Muzquiz, à environ 130 kilomètres au sud-ouest d’Eagle Pass, au Texas. Le puits de la mine Micarán a également été inondé et partiellement effondré, et il a fallu des jours pour récupérer les corps des mineurs.

Les opérations ressemblent à des mines sauvages du Far West américain : des fronts de charbon horizontaux s’étendent depuis le fond du puits et sont étayés par des poteaux en bois.

Dans certaines mines, les treuils à tête de fosse utilisés pour extraire les mineurs et le charbon sont alimentés par de vieux moteurs de voiture placés sur des blocs.

Les législateurs connaissaient déjà les dangers des puits verticaux étroits et non renforcés; les accumulations de gaz explosifs et les risques d’inondation sont fréquents.

Dès 2012, les législateurs mexicains ont tenté d’adopter des lois pour éliminer ces mines primitives. La tragédie de 2006 dans la mine voisine de Pasta de Conchos, où 65 mineurs sont morts après qu’une accumulation de gaz a provoqué un incendie et une explosion, était encore fraîche dans leur esprit. Il s’agissait d’une plus grande mine où la surveillance des gaz s’est avérée insuffisante.

Un projet de loi du Sénat de 2012 a proposé “l’interdiction pure et simple des mines de charbon verticales, également appelées” pocitos “, car c’est là que se produisent les plus grands risques”.

En 2013, un projet de loi de la chambre basse déclarait : « Les activités d’extraction du charbon présentent des risques généralisés, car leurs techniques sont artisanales et rudimentaires… Les pratiques minières à risque doivent être minimisées ou éliminées ».

On ne sait pas pourquoi ces lois n’ont jamais été adoptées.

La militante de la sécurité minière Cristina Auerbach a noté que le charbon est politiquement sensible à Coahuila, en particulier parmi les communautés pauvres qui en vivaient autrefois.

“Le charbon est un problème politique à Coahuila, pas un problème économique”, a déclaré Auerbach.

Elle a dit que de 2006 à l’année dernière, au moins 80 mineurs étaient morts dans des accidents à Coahuila. “Les plus petites entreprises de la région houillère sont les plus précaires, comme Pinabete”, a-t-elle déclaré.

Mais l’extraction de charbon à petite échelle semblait s’éteindre à Coahuila jusqu’à ce que López Obrador ordonne à la Commission fédérale de l’électricité d’augmenter les achats.

“La région a été relancée avec les nouveaux bons de commande de la commission fédérale”, a déclaré Diego Martínez, professeur de sciences appliquées de la terre à l’Université autonome de Coahuila.

López Obrador voulait éliminer les subterfuges et la corruption dans les achats de charbon, mais a apparemment échoué à cela; un homme a été arrêté en relation avec l’accident de la mine de Pinabete après qu’il a été découvert que la mine était apparemment enregistrée sous différents noms ou titres sur les contrats d’achat et dans les registres du département du travail.

Personne n’a été condamné pour les décès de 2006 à la mine Pasta de Conchos.

Ce n’est pas la première fois que les mines de charbon de Coahuila sont accusées de pratiques illégales ; les mineurs ne gagnent que 200 dollars par semaine, et même lorsque les quelques inspecteurs du gouvernement ont constaté des infractions, il a été difficile de les fermer.

López Obrador a déclaré que le contrat de la mine Pinabete avec la Commission de l’électricité stipulait explicitement qu’il ne pouvait pas être sous-traité, mais qu’il l’était apparemment de toute façon.

Auerbach, l’activiste de la sécurité minière, a déclaré que des centaines de petites mines «à haut risque» continuent de fonctionner.

“C’est pourquoi nous demandons que toutes les concessions de charbon accordées dans les zones à haut risque soient annulées, car (les mineurs) vont toujours mourir”, a-t-elle déclaré.

Fabiola Sánchez et Mark Stevenson, Associated Press

mine de charbonMexique