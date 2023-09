Le président McCarthy déclare que la Chambre fera adopter le projet de loi pour éviter la fermeture

Tom Williams | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, républicain de Californie, s’entretient avec des journalistes d’une éventuelle fermeture du gouvernement, de la sécurité des frontières et d’autres questions, devant son bureau du Capitole des États-Unis, le mardi 26 septembre 2023.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., a critiqué jeudi un projet de loi de financement à court terme du gouvernement du Sénat – attisant davantage les craintes d’une fermeture possible – affirmant que la mesure ne renforcerait pas la sécurité des frontières.

« Je regarde le projet de loi actuel du Sénat qui ne fait rien pour traiter de la sécurité des frontières. Ne me croyez pas sur parole. Le gouverneur du Massachusetts a déclaré l’état d’urgence », a-t-il déclaré à « Squawk Box » de CNBC, tout en notant également New Augmentation des dépenses de la ville de York en matière d’hébergement pour les migrants.

« C’est quelque chose que les démocrates et les républicains souhaitent faire », a-t-il déclaré.

Le Sénat a présenté plus tôt cette semaine un projet de loi qui maintiendrait le gouvernement ouvert jusqu’au 17 novembre, donnant ainsi aux législateurs plus de temps pour parvenir à un accord sur un plan budgétaire plus large.

Les commentaires de McCarthy interviennent alors que les législateurs se battent pour parvenir à un accord sur un plan de financement gouvernemental avant la date limite de ce week-end. Si un accord n’est pas conclu d’ici là, le gouvernement fermera ses portes, ce qui aura des répercussions sur l’économie et les marchés financiers américains.

McCarthy a également déclaré qu’il était confronté à des défis de la part des membres de la Chambre au sein de son propre parti alors que les négociations se poursuivent.

« J’ai des membres qui nous retardent depuis l’été pour ne pas pouvoir présenter nos projets de loi de crédits. Sinon, nous les aurons probablement tous terminés », a-t-il déclaré. « J’ai des membres qui ne voteront pas pour avoir une mesure provisoire permettant de continuer à financer le gouvernement. J’ai des membres qui disent qu’ils ne voteront jamais pour. »

Malgré tout, McCarthy a déclaré qu’il espérait qu’un accord serait conclu.

« En fin de compte, nous y parviendrons. »

Les contrats à terme sur actions ont peu changé suite aux commentaires de McCarthy. Le rendement de référence des obligations à 10 ans oscillait autour de ses plus hauts niveaux depuis 15 ans.