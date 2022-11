Le président Macron pourrait résoudre la crise des petits bateaux d’un coup, mais il se complaît dans notre malaise

Incroyable boude

S’il le voulait, le président Macron pourrait résoudre d’un coup la crise des petits bateaux.

Il pourrait accepter de reprendre tous les migrants illégaux, mettant fin du jour au lendemain au racket transmanche.

S'il le voulait, le président Macron pourrait régler d'un coup la crise des petits bateaux

L’incitation à mettre les voiles serait anéantie et le nombre de trekkeurs à travers la France pour rejoindre la côte se tarirait.

Il ne le fera pas, bien sûr. Il se délecte de notre malaise. Et voici la mesure du pipsqueak parisien :

Macron ÉTAIT prêt à laisser notre force frontalière patrouiller sur ses plages pour cibler les criminels, jusqu’à ce que Liz Truss déclare qu’elle ne savait pas s’il était “ami ou ennemi”.

Il a la peau si fine qu’il semble toujours bouillonner à ce sujet et n’a pas encore bougé malgré le fait que Truss ait été expulsé de ses fonctions et remplacé.

Nous ne devrions pas être surpris. C’est l’homme qui a perdu la tête à propos du Brexit – puis a répandu des mensonges anti-vax sur le jab britannique d’AstraZeneca et a ainsi condamné des milliers de personnes à mourir de Covid.

Nos premiers ministres font face à beaucoup de critiques. Mais la France est mal gérée par un adolescent irritable et boudeur.

Dur sur les tofs

NOUS espérons que la Met Police sait que tous les yeux sont rivés sur eux ce week-end.

Le culte apocalyptique Just Stop Oil – ses «exigences» importantes qui ne sont plus satisfaites par un gouvernement qui ne veut pas nous priver de lumière et de chaleur – a l’intention de semer le chaos.

Trop souvent, le Met est indulgent avec ces sociopathes de la classe moyenne. Mais le public en a assez

Ses imbéciles hippies ont signé des contrats les engageant à être arrêtés.

La cause”? S’opposer à la soi-disant « politique criminelle » consistant à investir dans de nouveaux pétroles et gaz . . . une étape vitale, en fait, pour maintenir le courant au cours de la prochaine décennie.

Jusqu’à 900 flics supplémentaires seront dans les rues de Londres. Le commandant rencontré Jon Savell promet une action rapide si les voyous vont au-delà d’une protestation raisonnable.

Alerte spoiler, chef. Elles vont.

Ils sont convaincus que notre planète “brûlante” ne peut être sauvée qu’en réduisant les émissions déjà faibles du Royaume-Uni. La production d’aucun autre pays ne semble les troubler.

Hauts moralisateurs, ils adorent vandaliser les bâtiments et détruire la journée des gens tout en prétendant que c’est « la dernière chose » qu’ils veulent faire.

Trop souvent, le Met est indulgent avec ces sociopathes de la classe moyenne. Mais le public en a assez. Aucune secte criminelle ne peut être autorisée à bloquer les routes principales et à pulvériser sans réfléchir des bâtiments.

Ils doivent faire face à toute la force de la police et des tribunaux.

Traumatisme de Nessun

NOUS ressentons les compagnies d’opéra chics du Sud, leur financement par le Conseil des arts a été réduit.

Il est tout aussi valable de dépenser des fonds dans le Nord, pour les merveilleuses illuminations de Blackpool ou le brillant musée national du football de Manchester.

Mais déplacer ces aides ailleurs est attendu depuis longtemps. Ils ne devraient pas seulement profiter aux élites riches.

Il est tout aussi valable de les passer dans le Nord, dans les merveilleuses illuminations de Blackpool ou dans le brillant National Football Museum de Manchester.

Maintenant, ils peuvent prêter un ténor à Glyndebourne.