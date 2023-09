Le président Macron déclare que la France retirera son ambassadeur et ses troupes du Niger d’ici la fin de l’année | Nouvelles du monde

La France retirera ses 1 500 soldats du Niger d’ici la fin de l’année, suite au coup d’État militaire du début de cette année.

Le pays africain le président démocratiquement élu a été évincé en juilletavec les sanctions occidentales qui ont suivi faisant grimper les prix des denrées alimentaires de 60 % et déclenchant des coupures d’électricité de 10 heures.

La France avait auparavant stationné des milliers de soldats dans la région de Sahl à la demande des dirigeants africains pour lutter contre les groupes jihadistes.

Il en avait maintenu 1 500 au Niger depuis le coup d’État et avait refusé à plusieurs reprises les ordres de la nouvelle junte demandant le départ de son ambassadeur.

Les tensions entre la France et le Niger, une ancienne colonie française, se sont intensifiées ces dernières semaines, et le président Macron a décrit précédemment comment les diplomates survivaient grâce aux rations militaires alors qu’ils se terraient dans l’ambassade.

En août, l’ambassadeur de France Sylvain Ittee a eu 48 heures pour partir. À l’expiration du délai, les putschistes ont levé son immunité diplomatique.

Dans une interview accordée à France-2, M. Macron a déclaré qu’il s’était entretenu dimanche avec le président déchu Mohamed Bazoum et lui avait dit que la France avait décidé de ramener son ambassadeur, « et dans les prochaines heures, notre ambassadeur et plusieurs diplomates reviendront en France ».

Il a ajouté : « Nous mettrons fin à notre coopération militaire avec les autorités nigériennes car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme ».

Il a déclaré que la présence militaire française répondait à une demande du gouvernement nigérien de l’époque.

Les dirigeants de la junte ont affirmé que le gouvernement de M. Bazoum n’en faisait pas assez pour protéger le pays de l’insurrection.

Les troupes seront progressivement retirées, en coordination avec les dirigeants de la junte « parce que nous voulons que cela se déroule de manière pacifique ».

M. Bazoum avait précédemment mis en garde contre des « conséquences dévastatrices » pour le monde entier s’il n’était pas réintégré.

Faisant référence à la guerre en Ukraine, il a déclaré que « toute la région centrale du Sahel pourrait tomber Influence russe via le groupe Wagner ».

15h35

Quel est l’impact du coup d’État du Niger sur le reste du monde ?



La fin du « gendarme » français

Vendredi à New York, le gouvernement militaire qui a pris le pouvoir au Niger a accusé le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, d’avoir « fait obstacle » à la pleine participation de ce pays d’Afrique de l’Ouest à la réunion annuelle des dirigeants mondiaux.

Les experts estiment qu’après des interventions militaires répétées dans ses anciennes colonies au cours des dernières décennies, l’ère de la France en tant que « gendarme » de l’Afrique pourrait enfin être révolue, à mesure que les priorités du continent changent.

Les troupes françaises ont également été retirées du Mali et du Burkina Faso voisins ces dernières années après des coups d’État.

Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, un groupe de réflexion basé au Maroc, a déclaré que le Niger ressentira la perte du soutien français dans sa lutte contre les organisations extrémistes violentes.

Il a déclaré : « La France a été un partenaire fiable en apportant un soutien à ses opérations et le Niger n’a tout simplement pas d’alternative pour combler ce vide par les Français, du moins à court et moyen terme ».