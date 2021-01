Un scientifique de premier plan qui a contribué au développement du vaccin Oxford AstraZeneca a accusé Emmanuel Macron d’essayer de réduire la demande en le déclarant «quasi inefficace» pour les plus de 65 ans.

Sir John Bell, professeur qui fait partie de l’équipe de vaccination de l’Université d’Oxford, a accusé le président français Emmanuel Macron de « gestion de la demande » pour compenser le manque d’approvisionnement de son pays en médicament Covid-19.

Le professeur de médecine a déclaré samedi: « Je soupçonne qu’il s’agit d’un peu de gestion de la demande de la part de M. Macron », ajoutant: « Eh bien, s’il n’avait pas de vaccin, la meilleure chose à faire est de réduire la demande. »

Sir John a rejeté la description du président Macron de la drogue comme « quasi inefficace », déclarant à l’émission Today de BBC Radio 4: « Je ne sais pas d’où il vient. »

Il a reconnu que son étude originale ne comptait qu’un petit nombre de personnes âgées, dont beaucoup se protégeaient de la pandémie, mais a ajouté: « Les chiffres indiquaient toujours un vaccin très efficace, mais les chiffres étaient petits, en toute justice, nous avons toujours accepté cela. »

Sir John a ajouté que d’autres études ont prouvé que « les personnes âgées réagissaient tout aussi bien dans d’autres groupes d’âge » et qu’il « existe des preuves vraiment convaincantes qu’il s’agit d’un vaccin protecteur dans ces populations ».

Sir John, le président regius de médecine de l’Université d’Oxford qui a dirigé les essais de vaccins et est membre du groupe de travail britannique sur les vaccins, a déclaré plus tôt que les commentaires de M. Macron étaient « très injustes et également faux ».

« Cette déclaration suggère qu’il n’a pas examiné les données cliniques ou d’immunogénicité qui montrent qu’elle est excellente chez les plus de 65 ans », a-t-il déclaré. « Il existe de nombreuses preuves de fortes réponses anticorps dans ce groupe d’âge et vous pouvez être certain qu’ils répondront au vaccin. Peut-être essaie-t-il de réduire la demande de vaccin pour une raison quelconque. »

L’intervention du professeur est intervenue alors que le président Macron était accusé d’avoir risqué de saper la confiance du public dans le programme de vaccination du Royaume-Uni en faisant des affirmations «fausses» au sujet du jab Oxford-AstraZeneca.

Des députés et des scientifiques conservateurs ont accusé le président français de ne pas comprendre la science après avoir affirmé que le vaccin «ne fonctionnait pas comme prévu» et semblait «quasi inefficace» chez les plus de 65 ans.

M. Macron a également critiqué la décision du Royaume-Uni d’administrer des doses à 12 semaines d’intervalle, affirmant que cela pourrait « accélérer les mutations » du virus. Il parlait quelques heures avant que l’Agence européenne des médicaments (EMA) n’approuve l’utilisation du vaccin AstraZeneca, déclarant qu’il pouvait être utilisé «chez les personnes âgées».

C’était la dernière salve dans le différend entre Bruxelles et le Royaume-Uni sur les vaccins, qui a vu l’UE revenir vendredi soir sur des mesures visant à empêcher les jabs de passer de la République d’Irlande à l’Irlande du Nord.

S’exprimant à Paris vendredi après-midi, M. Macron a déclaré à propos du coup d’AstraZeneca: « Nous attendons l’EMA [European Medicines Agency] résultats, mais aujourd’hui tout porte à penser qu’il est quasi inefficace sur les personnes de plus de 65 ans, certains disent celles de 60 ans ou plus.

« Ce que je peux vous dire officiellement aujourd’hui, c’est que les premiers résultats que nous avons ne sont pas encourageants pour les 60 à 65 ans concernant AstraZeneca. »

Greg Clark, le président du comité scientifique des Communes, a déclaré: « Il semble que le président Macron ait commis une erreur. C’est absurde. »