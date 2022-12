Le président López Obrador suggère que l’attaque contre Ciro Gómez Leyva a été mise en scène

Le Mexique a longtemps été l’un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes et, selon diverses mesures, 2022 a été l’une des années les plus meurtrières pour la presse depuis des décennies.

Trois journalistes ont été assassinés en représailles directes pour leur travail cette année et 10 autres ont été tués dans des circonstances toujours sous enquête, selon le Comité pour la protection des journalistes, une organisation à but non lucratif qui défend les droits des journalistes du monde entier.