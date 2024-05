Le président lituanien Nausėda remporte une réélection écrasante suite à un vote influencé par les craintes de la Russie | Lituanie

Lituanie Le président sortant, qui a défié la Première ministre Ingrida Šimonytė, estime que l’indépendance de la Lituanie est un « vaisseau fragile que nous devons chérir ». Agence France-Presse dim. 26 mai 2024 21h33 HAE

Le président lituanien Gitanas Nausėda a été réélu, selon les résultats officiels, lors d’un vote marqué par les inquiétudes en matière de défense vis-à-vis de la Russie voisine.

Le décompte publié par la commission électorale a montré que Nausėda a remporté 74,6% des voix et 90% des bulletins comptés après la clôture du scrutin dimanche lors du deuxième tour.

Les électeurs « m’ont confié un grand mandat de confiance et je suis bien conscient que je devrai le chérir », a déclaré Nausėda, 60 ans, aux journalistes à Vilnius.

« Maintenant que j’ai cinq ans d’expérience, je pense que je pourrai certainement utiliser ce joyau de manière appropriée, avant tout pour atteindre les objectifs de bien-être de tous les Lituaniens », a-t-il déclaré.

Son adversaire, la Première ministre Ingrida Šimonytė, a remporté 23,8% des voix et a félicité Nausėda dans ses commentaires aux journalistes.

Le président lituanien dirige la politique de défense et étrangère, participant aux sommets de l’UE et de l’OTAN, mais doit consulter le gouvernement et le parlement sur la nomination des plus hauts responsables.

Si les candidats sont d’accord sur la défense, ils partagent des points de vue divergents sur les relations de la Lituanie avec la Chine, tendues depuis des années à cause de Taiwan.

Les deux candidats conviennent que l’OTAN et l’UE, membre de 2,8 millions d’habitants, devraient augmenter leurs dépenses de défense pour contrer la menace perçue de Russieet à cette fin, le gouvernement a récemment proposé une augmentation des impôts.

« L’indépendance et la liberté de la Lituanie sont comme un vaisseau fragile que nous devons chérir, protéger et empêcher qu’il ne se fissure », a déclaré Nausėda aux journalistes dimanche soir.

« Avec la réélection de Gitanas Nausėda, nous verrons une continuité dans la politique étrangère et de sécurité, domaines dans lesquels le président tentera de rester actif », a déclaré à l’AFP Rima Urbonaite, analyste politique à l’université Mykolas Romeris.

Vilnius craint que ce soit le cas prochain dans la ligne de mire si Moscou gagnait sa guerre contre l’Ukraine.

La Lituanie est un donateur important Ukraine, qui combat la Russie depuis l’invasion de 2022. Ce pays dépense déjà beaucoup en matière de défense, avec un budget militaire égal à 2,75 % du PIB.

Elle a l’intention d’acheter des chars et des systèmes de défense aérienne supplémentaires, ainsi que d’héberger une brigade allemande, alors que Berlin prévoit d’achever le stationnement d’environ 5 000 soldats d’ici 2027.

La retraitée Ausra Vysniauskiene a déclaré qu’elle avait voté pour Nausėda.

« C’est un homme intelligent, il parle plusieurs langues, il est instruit, c’est un banquier », a déclaré à l’AFP cet homme de 67 ans.

« Je veux que les hommes dirigent, surtout lorsque la menace de guerre est si grande. »

Šimonytė, le candidat des conservateurs au pouvoir, âgé de 49 ans, était de nouveau candidat à la présidence après avoir perdu face à Nausėda lors du dernier scrutin présidentiel.

Les relations difficiles entre Nausėda et les conservateurs de Šimonytė ont parfois déclenché des débats de politique étrangère, notamment sur les relations de la Lituanie avec la Chine.

Les relations bilatérales sont devenues tendues en 2021, lorsque Vilnius a autorisé Taïwan à ouvrir de facto une ambassade sous le nom de l’île – une rupture avec la pratique diplomatique courante consistant à utiliser le nom de la capitale Taipei pour éviter de provoquer la colère de Pékin.

La Chine, qui considère Taiwan autonome comme une partie de son territoire, a dégradé ses relations diplomatiques avec Vilnius et bloqué ses exportations, ce qui a conduit certains hommes politiques lituaniens à demander instamment une restauration des relations pour le bien de l’économie.

Nausėda a préconisé de changer le nom du bureau de représentation, tandis que Šimonytė s’y est opposé.

Mais les électeurs ont également évoqué des différences personnelles entre les candidats, ainsi que des différences en matière de politique économique et de droits de l’homme.

Šimonytė a obtenu le soutien des électeurs libéraux des grandes villes et des électeurs conservateurs traditionnels.

Conservatrice fiscale aux vues libérales sur les questions sociales, elle soutient notamment les partenariats homosexuels, une question controversée dans ce pays à majorité catholique.

« J’aimerais voir des progrès plus rapides, plus d’ouverture… plus de tolérance envers les personnes qui sont différentes de nous », a-t-elle déclaré lors d’un vote anticipé.

Nausėda, qui maintient une position modérée sur presque toutes les questions, s’est imposé comme un promoteur de l’État-providence, avec des vues conservatrices sur les droits des homosexuels.