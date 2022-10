Le président libéral du groupe parlementaire de Taïwan déclare que Taïwan devrait être à la table des autres nations

Le président du Groupe d’amitié Canada-Taïwan du Parlement a déclaré que Taïwan devrait devenir membre d’organisations internationales pour discuter des problèmes et des menaces qui affectent la planète entière.

S’exprimant à Taipei lors de la visite du groupe d’amitié à Taïwan cette semaine, la députée libérale Judy Sgro a déclaré que Taïwan devrait devenir membre de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Organisation de l’aviation civile internationale.

“Pourquoi ne feraient-ils pas partie de l’OMS, de l’OACI et de ces autres organisations internationales ? [Their membership] ne devrait être une menace pour personne”, a-t-elle déclaré vendredi.

“Taïwan devrait être à la table de ces discussions majeures lorsque nous parlons de problèmes de santé et de problèmes de sécurité.”

Les députés qui ont participé à la visite à Taïwan comprenaient le député libéral Angelo Lacono, le député du Bloc québécois Simon-Pierre Savard-Tremblay et les députés conservateurs Chris Lewis et Richard Martel.

La Chine considère Taïwan comme une province séparatiste et considère toute expression de soutien par un gouvernement étranger comme une ingérence dans ses affaires intérieures.

Le Canada a une « politique d’une seule Chine » qui ne reconnaît pas Taïwan comme une entité politique souveraine, bien que le Canada entretienne une relation culturelle et commerciale avec le pays.

L’ambassade de Chine à Ottawa s’est empressée de dénoncer la visite des parlementaires canadiens.

Pékin repousse

“Malgré la position sévère de la Chine, Judy Sgro et [four] d’autres membres du Parlement canadien persistent à visiter la région chinoise de Taïwan, ce qui viole de manière flagrante le principe d’une seule Chine, s’immisce grossièrement dans les affaires intérieures de la Chine et envoie un très mauvais signal aux forces séparatistes indépendantistes de Taïwan », indique le communiqué.

La Chine a déclaré dans le communiqué que la “politique d’une seule Chine” est une norme internationale et le fondement des relations de la Chine avec des pays comme le Canada.

“La Chine continuera de prendre des mesures résolues et fortes pour défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale, et s’opposer à l’ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures de la Chine”, indique le communiqué.

Sgro et les autres députés du groupe ont déclaré que malgré la condamnation de la Chine, le voyage a été un succès car il a révélé plusieurs opportunités commerciales pour les entreprises canadiennes et taïwanaises.

“Nous sommes ici pour apprendre. Nous l’avons fait. Nous ramènerons ces voix et ces messages au Canada et chercherons où il y a des opportunités d’établir ces liens et de promouvoir les entreprises”, a déclaré Sgro.

“Le fait que tout le monde ne soit pas content que nous soyons ici, eh bien, c’est malheureux. Mais nous sommes ici et nous avons passé une semaine merveilleuse et nous avons hâte de reprendre les messages.”

Plus de puces nécessaires pour l’industrie automobile : Lewis

Lewis, qui représente la circonscription ontarienne d’Essex, a déclaré que l’industrie automobile de l’Ontario est aux prises avec une pénurie de certains produits électroniques produits à Taïwan. Lors de sa visite dans le pays, a-t-il déclaré, il s’est adressé directement aux fabricants pour demander une augmentation des approvisionnements.

“Nous avons des parkings pleins de voitures, des voitures de produits finis, qui reposent sur le parking, ne peuvent pas être vendues, car nous n’avons pas de semi-conducteurs”, a-t-il déclaré.

Lewis a déclaré que lui et d’autres députés avaient rencontré des cadres supérieurs de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd., le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, et leur avaient demandé de “mettre le Canada en tête de liste”.

Lewis a déclaré que les députés avaient été assurés que Taiwan travaillait “avec beaucoup de diligence” pour construire plus de puces.

Au cours de la visite, Sgro a reçu la Médaille spéciale de la diplomatie des mains du ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, lors d’une cérémonie à Taipei.

“J’apprécie d’être reconnue pour tout le travail que nous avons accompli ensemble et j’ai hâte de poursuivre notre amitié pendant de nombreuses années avec certains”, a-t-elle déclaré dans un message sur les réseaux sociaux.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a organisé un dîner pour le groupe et a déclaré dans un article sur les réseaux sociaux qu’il appréciait l’amitié du Canada.

“Nous sommes reconnaissants du soutien des législateurs partageant les mêmes idées et nous nous sentons vraiment bénis de les appeler nos amis”, a déclaré le ministère dans le message.