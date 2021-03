Le président libanais veut une enquête sur le krach monétaire

BEYROUTH (AP) – Le président libanais a ordonné mercredi au gouverneur de la banque centrale d’ouvrir une enquête sur la spéculation monétaire, après que la livre libanaise a chuté à des niveaux records sur le marché noir cette semaine, entraînant des manifestations dans le pays sinistré.

La demande du président Michel Aoun est intervenue après que les banques du pays ont été obligées d’augmenter leurs capitaux propres avant le 28 février, et les médias locaux ont rapporté que certains ont dû se démener pour obtenir des devises fortes du marché noir, ce qui a suscité la demande – et ses prix – flambée.

Alors qu’officiellement, le dollar américain ne coûte que 1 520 livres libanaises, le prix du marché noir était d’environ 9 900 livres mercredi – un jour après avoir brièvement atteint un record de 10 000 livres. Quelques mois plus tôt, des dollars pouvaient être achetés à un taux d’environ 7 000 livres.

Dans un communiqué publié par son bureau après avoir rencontré le gouverneur de la banque centrale Riad Salameh, Aoun a déclaré que s’il s’avère que le crash était dû à des spéculateurs, ils devraient faire face à la justice. Des manifestants enragés, en colère contre les coûts plus élevés des marchandises libellées en dollars, ont bloqué des routes et des autoroutes avec des pneus en feu à travers le pays.

L’association bancaire libanaise a nié être responsable de la situation, accusant plutôt une implication politique persistante, des piles de contrats d’État impayés et une accumulation de dollars par les ménages.

Les querelles entre les rivaux politiques du Liban ont laissé le pays dans une impasse pendant des mois, ne faisant qu’aggraver la catastrophe économique provoquée par une crise de la dette et un défaut de paiement sévère l’année dernière. Les désaccords entre Aoun et le Premier ministre désigné Saad Hariri ont retardé la formation du gouvernement de plus de quatre mois.

Le Liban a été frappé par une crise après l’autre, avec des manifestations généralisées contre la classe politique corrompue du pays qui ont éclaté en octobre 2019. Cela a été aggravé par la pandémie de coronavirus et une explosion massive dans le port de Beyrouth en août dernier qui a décimé l’installation.

Le pays a désespérément besoin de devises étrangères, mais les donateurs internationaux veulent d’abord des réformes majeures de lutte contre la corruption, de peur que les fonds ne disparaissent dans un gouffre notoire du secteur public qui a conduit le pays au bord de la faillite.

La crise a poussé près de la moitié de la population de ce petit pays de 6 millions d’habitants dans la pauvreté. Plus d’un million de réfugiés syriens vivent au Liban.