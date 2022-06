Le président libanais tient des consultations pour nommer le Premier ministre

BEYROUTH (AP) – Le président libanais a entamé jeudi des consultations avec les membres des blocs parlementaires pour nommer un nouveau Premier ministre à la suite des élections législatives du mois dernier.

On s’attend à ce que le Premier ministre sortant Najib Mikati obtienne le plus grand soutien des législateurs pour former un nouveau Cabinet qui sera au pouvoir jusqu’à fin octobre, lorsque le mandat de six ans du président Michel Aoun expirera. Un mandat aussi court pourrait rendre difficile la formation d’un cabinet par le premier ministre milliardaire, car il faut généralement des mois pour former un gouvernement au Liban en raison de querelles politiques.

Un autre candidat au poste est l’ancien ambassadeur du Liban à l’ONU Nawaf Salam, qui est soutenu par des indépendants ainsi que par le parti nationaliste Kataeb et le bloc soutenu par le leader druze Walid Joumblatt.

La principale mission du nouveau gouvernement sera de poursuivre les discussions avec le Fonds monétaire international sur un plan de relance économique pour le Liban, qui est en proie à la pire crise économique et financière de son histoire moderne.

Mikati a le soutien du puissant groupe du Hezbollah soutenu par l’Iran et de son allié chiite, le président du Parlement Amal, Nabih Berri. Mikati a également le soutien de certains législateurs sunnites.

L’un des deux plus grands blocs chrétiens, le parti des Forces libanaises soutenu par l’Arabie saoudite, a déclaré qu’il ne nommerait aucun candidat alors qu’il n’était pas clair qui nommerait le bloc dirigé par le Mouvement patriotique libre d’Aoun. Le chef du FPM, le législateur Gebran Bassil, a déclaré qu’il ne nommerait pas Mikati.

Plusieurs législateurs ont déclaré qu’ils ne nommeraient aucun candidat au poste de Premier ministre.

Le gouvernement précédent de Mikati, qu’il a formé en septembre, est devenu un cabinet intérimaire après les élections législatives du 15 mai qui ont donné la majorité des sièges de la législature aux principaux groupes politiques qui sont accusés de décennies de corruption et de mauvaise gestion qui ont conduit à l’effondrement économique.

Le vote du mois dernier a également vu le Hezbollah et ses alliés perdre des sièges majoritaires au parlement qu’ils détenaient depuis 2018.

L’effondrement économique du Liban qui a commencé en octobre 2019 a été décrit par la Banque mondiale comme l’un des pires au monde depuis les années 1850. Depuis lors, la livre libanaise a perdu plus de 90 % de sa valeur, des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées sans emploi et beaucoup ont quitté la petite nation de 6 millions d’habitants, dont 1 million de réfugiés syriens.

La crise a été aggravée par la pandémie de coronavirus et une explosion massive en août 2020 qui a tué plus de 200 personnes, blessé des milliers de personnes et détruit le port de Beyrouth et endommagé des parties de la capitale.

