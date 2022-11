Le président libanais snobe le budget et retarde le nouveau taux de change

Le gouvernement a adopté plusieurs taux de change pour différents services en dehors du taux officiel, plus récemment pour les factures de téléphone et d’Internet, tandis qu’un taux de marché parallèle opaque – ou noir – a été le taux de change dominant, entraînant un chaos supplémentaire dans l’économie du pays. .

La livre libanaise a été indexée à un peu plus de 1 500 livres pour un dollar en 1997 afin d’encourager la confiance des investisseurs et de freiner l’hyperinflation après ses 15 ans de guerre civile. Depuis, l’économie connaît des difficultés après des années de paralysie et de troubles politiques.

Fin 2019, le pays a commencé à sombrer dans ce que la Banque mondiale considère comme l’une des pires crises économiques depuis plus d’un siècle. Les trois quarts de la population ont plongé dans la pauvreté et la livre libanaise a perdu environ 90 % de sa valeur face au dollar sur le marché noir.

Le mandat de six ans d’Aoun s’est terminé le 31 octobre. Son refus de signer le budget signifie qu’il sera automatiquement adopté et entrera en vigueur plus tard ce mois-ci. Les conseillers gouvernementaux et économiques au fait du dossier affirment que l’inaction d’Aoun était intentionnelle.