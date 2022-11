Le président libanais snobe le budget et retarde le nouveau taux de change

BEYROUTH (AP) – Le Liban n’est pas en mesure d’appliquer son nouveau taux de change après que son président sortant a déclaré le budget de l’État inconstitutionnel et a refusé de l’approuver, ont déclaré jeudi des responsables.

Fin septembre, le ministère des Finances a annoncé que le Liban modifierait son taux de change indexé sur le dollar de 1 500 livres à 15 000 livres à compter du 1er novembre, ce qu’il a qualifié de “mesure corrective nécessaire”. Le Parlement a adopté le budget national 2022 du pays à court d’argent en septembre, qui comprenait le taux modifié. Cependant, il a fallu au moins une autre semaine de bureaucratie avant d’atteindre le bureau du président Michel Aoun.

L’adoption du budget de l’État 2022 et l’unification des différents taux de change du Liban font partie des réformes préalables nécessaires pour parvenir à un plan de relance approuvé par le Fonds monétaire international afin de rendre le pays à nouveau viable.

Le gouvernement a adopté plusieurs taux de change pour différents services en dehors du taux officiel, plus récemment pour les factures de téléphone et d’Internet, tandis qu’un taux de marché parallèle opaque – ou noir – a été le taux de change dominant, entraînant un chaos supplémentaire dans l’économie du pays. .

La livre libanaise a été indexée à un peu plus de 1 500 livres pour un dollar en 1997 afin d’encourager la confiance des investisseurs et de freiner l’hyperinflation après ses 15 ans de guerre civile. Depuis, l’économie connaît des difficultés après des années de paralysie et de troubles politiques.

Fin 2019, le pays a commencé à sombrer dans ce que la Banque mondiale considère comme l’une des pires crises économiques depuis plus d’un siècle. Les trois quarts de la population ont plongé dans la pauvreté et la livre libanaise a perdu environ 90 % de sa valeur face au dollar sur le marché noir.

Le mandat de six ans d’Aoun s’est terminé le 31 octobre. Son refus de signer le budget signifie qu’il sera automatiquement adopté et entrera en vigueur plus tard ce mois-ci. Les conseillers gouvernementaux et économiques au fait du dossier affirment que l’inaction d’Aoun était intentionnelle.

Un conseiller proche du dossier a déclaré à l’Associated Press qu’Aoun n’a pas approuvé plusieurs éléments du budget de l’État qui sont passés par le gouvernement et le parlement. S’exprimant sous le couvert de l’anonymat conformément à la réglementation, le conseiller a ajouté que les comptes définitifs de l’année dernière n’étaient pas terminés pour fermer les livres en vertu de la constitution du pays. Ils ont dit qu’Aoun ne voulait pas signer une législation qu’il jugeait inconstitutionnelle.

Des porte-parole du ministère des Finances et de la banque centrale ont déclaré à l’AP qu’ils n’avaient pas modifié leurs décrets qui introduisaient la nouvelle parité monétaire, mais qu’ils ne pouvaient entrer en vigueur que si le budget le faisait également.

Un autre conseiller a ajouté qu’Aoun ne considérait pas la loi de finances comme répondant aux attentes du Fonds monétaire international, mais ne voulait pas que le Liban soit sans budget. S’exprimant sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à parler à la presse, ils ont ajouté que le retard permettrait au budget de passer mais sans l’aval du président.

Le parlement libanais, profondément divisé depuis fin septembre, a échoué à plusieurs reprises à voter pour un successeur. Le Liban est également dépourvu de gouvernement à part entière, le gouvernement du Premier ministre Najib Mikati fonctionnant dans une capacité de transition limitée.

Kareem Chehayeb, Associated Press