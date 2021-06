Le président libanais approuve un prêt pour le fournisseur d’électricité au milieu des pénuries de carburant et des informations faisant état de pannes imminentes

Le Liban a été frappé par des pénuries de carburant et d’autres produits essentiels en raison d’une économie effondrée et d’une dette énorme estimée à 174% de son PIB.

Le bureau d’Aoun a annoncé l’approbation du prêt pour l’Électricité du Liban (EDL) dans un communiqué lundi, affirmant que cette décision facilitera l’accès du fournisseur aux fonds. « Le président Aoun a accepté de délivrer une approbation exceptionnelle pour donner à l’Électricité du Liban une avance de trésorerie pour acheter du carburant, et ainsi la crise de l’électricité s’atténuera », la déclaration lue.

Les députés ont approuvé le prêt en mars, mais il a ensuite été examiné par un comité pour s’assurer qu’il était juridiquement solide.

Le prêt permettra à EDL d’acheter du carburant à utiliser dans ses générateurs électriques, qui connaissent souvent des pénuries d’approvisionnement, entraînant des pannes d’électricité.

En raison de la demande énergétique écrasante, les coupures de courant sont devenues une réalité au Liban, de nombreuses personnes dépendant de générateurs privés.

Lundi, il a été signalé que les propriétaires de groupes électrogènes avaient déclaré qu’ils couperaient le courant pendant 3 heures la nuit et 2 heures pendant la journée, à partir de mardi ou mercredi, en raison de pénuries de carburant. Selon Reuters, cela ne signifiera que quelques heures d’électricité par jour, avec la possibilité de pannes totales.

Le gouvernement n’a pas commenté la probabilité de pannes totales, bien que le ministre des Télécommunications, Talal Hawat, ait promis lundi au public que les services ne seraient pas perturbés.

L’Internet et d’autres lignes de communication resteront actifs tant que plus de carburant sera assuré et que les fonds nécessaires seront approuvés pour le fournisseur de haut débit du pays, Ogero, a déclaré Hawat.

Le chef d’Ogero, Imad Kreidieh, avait averti dimanche que le carburant était « se raréfier » au milieu d’une demande accrue, qui « menace gravement la capacité d’Ogero à fournir des services » si la situation n’est pas résolue.

Le PIB du Liban est passé de 55 milliards de dollars en 2018 à environ 33 milliards de dollars l’année dernière, selon la Banque mondiale.

Les difficultés économiques du pays ont été aggravées par une crise politique alors que le Premier ministre par intérim Hassan Diab continue de lutter pour former un gouvernement. Les politiciens sont dans une impasse sur la façon d’aller de l’avant après la démission de l’administration Diab à la suite de l’explosion meurtrière du port de Beyrouth l’année dernière.

