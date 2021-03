La bête quotidienne

Les ONG choquées par la réponse « horrible » des États-Unis à la vague de migrants

Adrees Latif / Reuters Ce qui a frappé le représentant du Texas August Pfluger lors de sa première visite dans un centre d’accueil d’immigration le long de la frontière, c’est le regard dans les yeux des jeunes migrants. ne décrivez même pas le sentiment que vous ressentez qu’ils viennent de traverser quelque chose d’horrible », a déclaré Pflugar dans une interview mardi, un jour après avoir visité l’établissement d’El Paso, au Texas, qui regorge de plus de 1000 migrants, déjà à pleine capacité. un nombre record d’enfants d’Amérique centrale continuent d’arriver quotidiennement à la frontière américano-mexicaine sans leurs parents, des détails troublants sur leurs voyages et les conditions dans lesquelles ils sont rencontrés dans les installations de la sécurité intérieure font leur apparition, créant une crise pour la nouvelle administration Biden sur un site des douanes et de la protection des frontières à Donna, au Texas, de jeunes migrants ont déclaré être restés des jours sans douche et sans accès à l’extérieur, ont déclaré leurs avocats à repo. rters cette semaine. À El Paso, où Pflugar s’est rendu aux côtés d’une délégation de ses collègues républicains de la Chambre, les enfants dormaient sur de minces nattes sur des sols en béton.Les familles piégées à la frontière disent que Biden les a trahies. Ce que fait l’administration, c’est que ces enfants sont exploités », a déclaré Pflugar. Témoignant devant le Congrès mercredi matin, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que la flambée était le résultat d’années de mauvaise politique de l’administration Trump, et que le Biden L’administration s’est empressée de mettre en place des sites ad hoc pour accueillir l’afflux d’enfants.À Dallas, les responsables de l’immigration préparent un centre de congrès du centre-ville pour une arrivée de migrants non accompagnés attendue dès mercredi, a déclaré le ministère de la Santé et des Services sociaux. à Midland, au Texas, 248 adolescents ont emménagé dans un ancien camp pétrolier rouvert ce week-end, et d’autres sont arrivés dans les jours qui ont suivi, Pflugar, cette ville Le voyage de plusieurs semaines pour les migrants d’Amérique centrale peut être ardu, à travers un terrain pénible et souvent avec des approvisionnements limités. Alors qu’ils cherchent, dans de nombreux cas, à échapper à la violence et à l’instabilité économique dans leur pays d’origine qui ont été aggravées par la pandémie de coronavirus et deux ouragans récents, les migrants peuvent payer des milliers de dollars à des passeurs peu fiables. Les signalements d’abus et d’exploitation sexuels en cours de route sont courants. Lorsque les mineurs non accompagnés atteignent la frontière, leurs conditions peuvent ne pas s’améliorer beaucoup au début. Lors d’entretiens et d’apparitions publiques cette semaine, des défenseurs, des législateurs et des fonctionnaires fédéraux ont décrit un système d’immigration qui fléchissait sous le poids de la récente flambée. Paso, ne sont pas destinés à héberger des enfants, et certains ont déjà atteint ou dépassé leur capacité, obligeant les agents de l’immigration à transporter les migrants vers des zones moins peuplées le long d’autres parties de la frontière. «Ces installations de patrouille frontalière sont absolument horribles», a déclaré Paola Luisi, directeur de Families Belong Together, une coalition lâche de plus de 250 groupes qui fournissent divers services aux sans-papiers des deux côtés de la frontière sud. «Sur les six enfants décédés sous l’administration Trump, presque tous les six, à l’exception d’un, étaient dans les installations du CBP.» En vertu d’une décision judiciaire actuelle, les enfants migrants ne sont censés rester dans les installations d’accueil que pendant 72 heures avant d’être déplacé vers des abris financés par le gouvernement qui sont mieux équipés pour les gérer, bien que le ministère de la Sécurité intérieure ait admis mardi que ce délai n’était pas toujours respecté. Le transfert des enfants de la patrouille frontalière au HHS n’est pas toujours respecté », a déclaré Mayorkas dans un communiqué mardi. Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Troy Miller, le commissaire par intérim du CBP, a déclaré que des douches sont fournies au moins toutes les 48 heures et que les migrants sont Le samedi, l’administration Biden a dirigé le personnel de l’Agence fédérale de gestion des urgences vers la frontière pour aider à ouvrir de nouveaux sites et réduire la surpopulation. ont commencé des plans pour déplacer les migrants des installations du CBP vers les sites d’urgence gérés par le ministère de la Santé et des Services sociaux, comme les nouvelles installations de Dallas et de Midland, avant que les enfants puissent être placés dans un refuge. Selon Jeff Hild, un secrétaire adjoint adjoint du HHS, un aérodrome de la NASA à Mountain View, en Californie et un autre site à Homestead, en Floride, sont également envisagés pour une utilisation dans un proche avenir, a rapporté le New York Times. camp d’une capacité de 700 personnes qui a hébergé des travailleurs du pétrole et du gaz dans le passé, dispose de chambres avec salles de bains attenantes où les jeunes migrants resteront probablement deux à quatre semaines, selon Pfluger, qui a également visité cette installation lundi. l’emplacement en raison de sa «nature clé en main», a déclaré Pfluger, notant qu’il y aura suffisamment d’espace pour que les migrants soient mis en quarantaine en cas d’épidémie de COVID. , soutient que la flambée est une conséquence des politiques d’immigration de l’administration Trump – plutôt que le résultat du fait que les migrants voient la nouvelle administration comme un feu vert. De nombreux enfants qui entrent maintenant aux États-Unis ont été initialement refoulés en vertu des protocoles de protection des migrants l’année dernière, les laissant dans le nord du Mexique jusqu’à ce que Biden annule les protocoles de protection des migrants pour les mineurs plus tôt cette année. Les adultes et les familles qui se présentent à la frontière sont toujours refoulés maintenant en vertu d’une politique de santé publique qui a été instituée pour la première fois au début de la pandémie par l’administration Trump, tandis que l’équipe Biden a depuis abandonné ce blocus pour les mineurs non accompagnés. Beaucoup d’enfants étaient déjà dans l’incertitude dans le nord du Mexique », a déclaré Leah Chavla, conseillère politique principale pour le programme de justice et droits des migrants de la Commission des femmes pour les réfugiés. «Il y a beaucoup de gens que la dernière administration a vraiment mis en danger, et cela s’est accéléré très rapidement.» La difficulté inhérente à se procurer un logement sûr au milieu d’une pandémie, a-t-elle ajouté, a exacerbé le problème. Dans ces circonstances atténuantes, le gouvernement a rétrogradé nombre de ses politiques déclarées – ainsi que les règles imposées par les tribunaux – sur les conditions dans lesquelles les enfants peuvent être détenus dans les centres de détention pour immigrants, comme la politique de trois jours prescrite en vertu du soi-disant accord de Flores des tribunaux. L’administration a qualifié la crise actuelle du logement comme la moins mauvaise des «quelques bonnes options», selon les mots de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. de ces installations de patrouille frontalière sont conçues pour les enfants, et nous voulons les déplacer le plus rapidement possible dans des abris, puis dans des maisons », a déclaré lundi Psaki aux journalistes, ajoutant que l’implication de la FEMA accélérerait, espérons-le, ce processus. «Le président est très concentré sur l’accélération de ce qui se passe à la frontière à chaque étape du processus.» Mayorkas a été grillé sur le renversement par l’administration Biden des politiques de dissuasion de l’ère Trump mercredi lors d’une comparution devant le House Homeland Security Committee, lequel comité Les républicains sont accusés de la récente augmentation du nombre d’enfants migrants à la frontière. «Pourquoi diable cette administration… a-t-elle fondamentalement détruit les accords d’asile de l’administration Trump avec le Mexique et l’Amérique centrale?» a demandé le représentant Michael McCaul (R-TX), qui a qualifié les politiques de Trump qui limitaient l’accès au processus d’asile de «magistrale» pour empêcher l’immigration illégale et a qualifié la situation actuelle à la frontière de «crise». a dénoncé avec force l’utilisation de la séparation de la famille comme moyen de dissuasion. «Une crise se produit lorsqu’une nation est prête à arracher un enfant de neuf ans des mains de ses parents et à séparer cette famille pour dissuader l’immigration future. C’est, pour moi, une crise », a déclaré Mayorkas à McCaul, ajoutant que l’administration Biden travaillait pour« s’assurer que nous avons un système d’immigration qui fonctionne et que la migration vers notre pays est sûre, ordonnée et humaine. »Mais pour Les organisations à but non lucratif qui travaillent au nom des enfants dans le système d’immigration, ces promesses sonnent vides.Les vagues de mineurs non accompagnés à la frontière sud ont contrarié les politiciens de Washington auparavant, notamment en 2014 et 2019, sous les administrations Obama et Trump, mais l’infrastructure gouvernementale ne l’a pas fait. a été mis à jour pour résoudre le problème, selon Sarah Pierce, analyste politique au Migration Policy Institute, un groupe de réflexion de Washington à tendance libérale. «Je suis réconforté d’entendre la rhétorique de cette administration selon laquelle ils sont conscients de ce problème et intéressés et en évolution il, le problème est qu’ils sont confrontés à un défi de taille à la frontière sud et à la réforme de toutes nos infrastructures et procédures de la frontière sud pour accueillir des flux plus mixtes i C’est difficile alors qu’ils font face à ce défi », a déclaré Pierce.« L’idée que le DHS, qui dispose d’un budget de 49 milliards de dollars, ne peut pas comprendre cela, pour moi, est la mauvaise conversation », a déclaré Luisi, de Families Belong Together , notant que les groupes à but non lucratif qui ont été laissés pour compte pendant l’administration Trump étaient toujours en mesure de concocter des services essentiels pour les sans-papiers. « Un groupe d’ONG hétéroclites pourrait le faire avec un millionième du budget … parce que la vie d’un enfant était en jeu. » « L’administration a vraiment l’occasion de vivre selon ses valeurs », a ajouté Luisi, « pour réfléchir à la façon dont nous faire le bien par les familles des enfants. »Les options pour alléger la pression sur les installations du CBP comprennent l’augmentation du nombre de logements temporaires comme celui de Dallas et de Midland, disent les défenseurs, ainsi que potentiellement accélérer l’octroi de licences aux établissements de placement traditionnels pour accueillir les enfants Garde ORR ou CBP. L’administration Biden a également récemment levé certaines limitations sur le nombre de lits que les refuges traditionnels qui hébergent des enfants migrants, où les enfants reçoivent une éducation en classe et sont en contact avec des membres de la famille ou des sponsors de famille d’accueil aux États-Unis, avaient été sous-évalués en raison de directives de distanciation sociale. Ces solutions plus permanentes nécessitent une réflexion descendante sur la manière dont les enfants sont traités dans le système d’immigration, a déclaré Marielena Hincapie, directrice exécutive du National Immigration Law Center. causes profondes, car en fin de compte, la crise est en fait dans le pays d’origine », a déclaré Hincapie. «Il s’agit de ma gestion de la migration et de la gestion d’un flux de migration que nous attendions! Parce que rien de tout cela n’est inattendu. »Pour en savoir plus, consultez The Daily Beast. Recevez nos meilleurs articles dans votre boîte de réception chaque jour. 