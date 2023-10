Le président Kevin McCarthy est dans les cordes. Voici quelques successeurs possibles.

WASHINGTON — Le républicain Kevin McCarthy est entré dans l’histoire mardi en tant que première personne à être exclue du bureau du président de la Chambre. Il y a maintenant des spéculations généralisées au Capitole sur qui pourra rassembler les voix pour lui succéder.

Pour l’instant, il n’y a pas de consensus sur qui pourrait occuper l’immense poste vacant au poste de président. Mais tandis que les principaux partisans de McCarthy sont furieux de ce qui s’est passé mardi, l’ambition ne manque pas à la Chambre des représentants.

Voici quelques républicains à surveiller — en tant que candidats orateurs ou influenceurs dans les battles :

Le leader de la majorité parlementaire Steve Scalise, R-La., lors d’une conférence de presse au Capitole des États-Unis en juillet. Fichier Anna Moneymaker / Getty Images

Chef de la majorité Steve Scalise, R-La.

Scalise, 57 ans, est le deuxième leader des Républicains à la Chambre et serait considéré comme un choix naturel pour succéder à McCarthy compte tenu de son expérience à la tête des opérations de décompte des voix de son parti en tant qu’ancien whip du GOP et de son histoire inspirante de survie à une fusillade de masse à un entraînement de baseball du Congrès en 2017.

Après avoir surmonté un certain nombre de problèmes de santé liés à cette attaque, Scalise a annoncé en août qu’il avait reçu un diagnostic de myélome multiple, un cancer des cellules sanguines, et qu’il recevrait un traitement. Le diagnostic a soulevé des questions quant à savoir s’il pourrait assumer le travail rigoureux de conférencier, mais Scalise a déclaré qu’il se sentait bien et que son médecin lui avait donné un pronostic positif. Et le représentant Matt Gaetz, R-Fla., qui a dirigé les efforts visant à évincer McCarthy, a déclaré qu’il ne s’opposerait pas à Scalise pour le poste.

Le whip de la majorité Tom Emmer, R-Minn.

Le whip de la majorité parlementaire, Tom Emmer, R-Minn., lors d’une conférence de presse au Capitole des États-Unis en juillet. Fichier Anna Moneymaker / Getty Images

L’automne dernier, Emmer a devancé de peu deux autres républicains pour remporter la course au poste de leader n°3, celui de whip du GOP. Il est désormais évoqué comme candidat potentiel au poste de président, notamment dans un article du Washington Post sur la façon dont certains conservateurs je le veux.

Emmer, 62 ans, connu pour son sens de l’humour sec et ses métaphores colorées du hockey, a déclaré qu’il n’était pas intéressé à être orateur. Mais il a connu deux cycles réussis à la tête de la campagne électorale du GOP de la Chambre en 2020 et 2022. Et tandis que les rebelles conservateurs ont récolté quelques voix du GOP, Emmer a montré sa capacité à rassembler les républicains sur les gros votes, malgré la faible majorité du parti.

Le représentant Garrett Graves, R-La., et le président des services financiers Patrick McHenry, RN.C.

Les représentants Patrick McHenry, RN.C., à gauche, et Garret Graves, R-La., au Capitole des États-Unis en mai. Ting Shen / Bloomberg via le fichier Getty Images

McCarthy Tombes exploitéesl’un de ses alliés les plus fiables au Congrès, à un poste de direction non élu, présidant le soi-disant Comité des dirigeants élus, et il campe pratiquement tous les jours dans le bureau du président.

McHenry, ancien whip adjoint en chef de Scalise, détient désormais l’un des marteaux de commission les plus puissants du Congrès en tant que président de la commission des services financiers. Le panel a compétence sur des sujets tels que la banque, l’assurance, le logement, la finance internationale et la monnaie et le crédit.

McHenry, 47 ans, et Graves, 51 ans, ont vu leur influence monter encore plus après que McCarthy les a chargés au printemps de négocier l’accord avec la Maison Blanche visant à relever le plafond de la dette.

Certains conservateurs, cependant, détestaient l’accord sur la dette et le budget d’un billion de dollars, affirmant qu’ils n’allaient pas assez loin pour réduire les niveaux de dépenses, et ils ont blâmé en privé McHenry et Graves.

Elise Stefanik, présidente de la conférence House GOP, RN.Y.

La représentante Elise Stefanik, RN.Y., au Capitole des États-Unis en septembre. Bill Clark / CQ-Roll Call Inc. via le fichier Getty Images

Stefanik est la femme républicaine la plus haut placée au Congrès. Elle a obtenu son poste de présidente de la conférence House GOP, en partie grâce à son alliance avec Donald Trump, après avoir remplacé la principale ennemie de Trump, Liz Cheney, R-Wyo., après que les critiques de Cheney à l’égard de l’ex-président aient conduit à son éviction. Tant que Trump reste le leader de facto du Parti Républicain et que ses prouesses en matière de collecte de fonds se poursuivent, Stefanik sera un acteur à surveiller dans toute bataille d’orateurs, au moins en tant qu’influenceur.

En tant que conférencière potentielle, elle ne ferait guère l’objet d’un consensus au sein de l’étroite majorité républicaine. Son revirement radical en 2019, passant de modérée new-yorkaise à acolyte de MAGA, a fait sourciller au sein du parti, et il n’est pas clair qu’elle serait en mesure d’obtenir 218 voix. Mais à seulement 39 ans, elle a le luxe du temps.

Président du pouvoir judiciaire Jim Jordan, R-Ohio

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, lors d’une audience sur le terrain à New York en avril. Stéphanie Keith / Bloomberg via le fichier Getty Images

L’ascension de Jordan, du statut de simple député de droite à celui de faiseur de roi républicain à la Chambre, reflète la transformation du parti sous l’ère Trump, passant d’un groupe de country club à l’esprit d’affaires à une bande de guerriers culturels de droite. Jordan était connu comme un agitateur de droite sous les anciens présidents du Parti républicain, un opposant aux accords bipartites, un partisan de la fermeture du gouvernement en 2013 et le président fondateur du Freedom Caucus ultraconservateur en 2015.

Mais sous l’ère Trump, le parti a adopté son style politique, et lorsque les Républicains ont pris le contrôle de la Chambre cette année, McCarthy lui a confié la présidence du puissant Comité judiciaire. Il est désormais un allié du leadership du GOP.

Cela signifie-t-il que Jordan, 59 ans, peut devenir président ? C’est loin d’être clair, surtout compte tenu du scepticisme qui persiste parmi les pragmatiques de la Conférence républicaine de la Chambre. Mais sa personnalité pugnace et son omniprésence dans les médias conservateurs font de lui un acteur que tout candidat à la présidence voudra probablement garder de son côté.

Président des règles, Tom Cole, R-Okla.

Le représentant Tom Cole, républicain de l’Oklahoma, au Capitole des États-Unis en septembre. Fichier Anna Moneymaker / Getty Images

Cole, le chef de l’influent Comité des règles, a été un allié indéfectible des orateurs républicains – John Boehner de l’Ohio, Paul Ryan du Wisconsin et maintenant McCarthy. Il a le don d’évoluer avec les changements dramatiques au sein du GOP au cours de la dernière décennie. Oklahoman distingué et favorable aux médias, Cole a développé une réputation à Capitol Hill en tant qu’homme d’État âgé et voix de la raison dans les escarmouches au sein du parti.

C’est un responsable senior respecté par les démocrates, même si beaucoup ont été choqués de le voir voter aux côtés de Trump pour renverser les électeurs de Joe Biden le 6 janvier 2021.

Ce vote, que Cole a décrit comme canalisant les opinions de son district à tendance républicaine, a capturé un fait sur Cole qui pourrait faire de lui un acteur intrigant dans toute bataille entre orateurs : sa réactivité aux incitations politiques. Mais il n’est pas certain que Cole, 74 ans, puisse unifier les ailes modérées et conservatrices du GOP.

Les jokers

Le représentant Byron Donalds, R-Fla., au Capitole des États-Unis en juin. Tom Williams / CQ-Roll Call Inc. via le fichier Getty Images

Si les républicains ne parviennent pas à s’entendre sur un successeur et que la Chambre sombre dans le chaos, tout peut arriver. Pour cette raison, les législateurs républicains ont lancé les noms de candidats de loin dont la plupart des habitants du pays n’ont jamais entendu parler mais qui sont populaires au sein de la Conférence républicaine de la Chambre.

Ils comprennent un membre de la direction, le vice-président de la conférence Mike Johnson, R-La., ancien président du comité d’étude républicain conservateur ; Le représentant Kevin Hern, R-Okla., l’actuel président de ce groupe ; et le représentant Dusty Johnson, RS.D., le leader favorable aux médias du Republican Main Street Caucus.

Un autre joker est le représentant conservateur Byron Donalds, R-Fla., qui est noir et membre du Freedom Caucus d’extrême droite. Lors de la course à la présidence en janvier, ses collègues membres du Freedom Caucus ont nommé Donalds, un allié de Trump, pour défier McCarthy.