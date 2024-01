Le président kenyan Ruto déclare que la mission en Haïti se poursuivra bientôt malgré une décision de justice

il y a 2 heures

Le président Ruto affirme que la mission du Kenya en Haïti est un « appel plus important à l’humanité »

Ekuru Aukot, qui a contesté avec succès le déploiement prévu la semaine dernière devant les tribunaux, affirme que le président ne peut déployer que l’armée et non la police.

Il a ajouté que le conseil ne peut déployer que des militaires, et non des policiers, pour des missions de maintien de la paix comme en Haïti.

“La mission est en bonne voie. Elle constitue un appel plus important pour l’humanité”, a-t-il ajouté.

Mais M. Aukot affirme que le déploiement nécessite plus que le simple accord bilatéral entre les deux pays.

“Appréciez la sagesse du juge Mwita sur un ‘service’ et une ‘force’. Conformément à la loi et à la constitution, vous ne pouvez pas déployer un service de police en dehors du Kenya”, a posté M. Aukot sur X, accusant le responsable des affaires étrangères d’avoir induit le gouvernement en erreur. président.

On ne sait pas exactement quand le gouvernement kenyan lancera un appel devant le tribunal et si d’autres pays qui se sont engagés à envoyer des forces plus petites pour renforcer la mission multinationale envisageraient de faire cavalier seul.