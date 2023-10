Nouvelles





Le président de la Chambre des représentants nouvellement élu, Mike Johnson, a confirmé dimanche son intention d’adopter un projet de loi sur l’aide à Israël cette semaine – le mettant sur une trajectoire de collision avec l’administration Biden, qui souhaite un paquet plus large incluant un financement pour l’Ukraine.

Peu de temps après avoir pris les rênes de la présidence la semaine dernière, Johnson (R-La.) a appelé le Congrès à « bifurquer » le soutien israélien et ukrainien.

« Nous allons présenter cette semaine à la Chambre un projet de loi distinct sur le financement d’Israël », a-t-il déclaré sur l’émission « Sunday Morning Futures » de Fox News.

“Nous pensons qu’il s’agit d’un besoin pressant et urgent.”

Le président Biden avait cherché à jumeler les financements d’Israël et de l’Ukraine afin d’augmenter les chances d’obtenir une aide supplémentaire à l’Ukraine par le biais d’une Chambre des représentants sceptique et contrôlée par le Parti républicain.

La Maison Blanche a déployé un vaste programme supplémentaire de 106 milliards de dollars au début du mois, cherchant 61,4 milliards de dollars pour l’Ukraine, 14,3 milliards de dollars pour Israël, 14 milliards de dollars pour le contrôle de l’immigration et 16,55 dollars pour d’autres questions telles que Taiwan.

Johnson a déjà annoncé son intention d’obtenir 14,5 milliards de dollars pour Israël, un cran au-dessus de ce que Biden recherchait.

Il souhaitait également que ce plan soit compensé par des réductions de dépenses ailleurs.

Mike Johnson souhaite que le Congrès examine séparément l’aide à Israël et à l’Ukraine. MICHAEL REYNOLDS/EPA-EFE/Shutterstock

Le républicain de Louisiane, qui s’est entretenu au téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu la semaine dernière, a souligné la nécessité de rassembler rapidement le soutien à cet allié déchiré par les avertissements.

Johnson a voté contre l’aide à l’Ukraine à au moins deux reprises, notamment en septembre, et a voté contre une mesure de 39,8 milliards de dollars en mai de l’année dernière.

Pourtant, il a soutenu l’Ukraine dans sa tentative de repousser les envahisseurs russes.

«Nous ne pouvons pas permettre à Vladimir Poutine de s’imposer en Ukraine, car je ne pense pas que cela s’arrêterait là et cela encouragerait probablement la Chine à agir à son encontre. Nous n’allons pas les abandonner », a déclaré Johnson la semaine dernière à Sean Hannity de Fox News.

Le nouvel orateur a insisté sur le fait qu’il était favorable à l’envoi d’une aide accrue à l’Ukraine, mais qu’il souhaitait une surveillance adéquate. ZUMAPRESS.com

La Chambre a adopté une résolution mercredi dernier affirmant son soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas, marquant la première législation à approuver la chambre basse depuis que le représentant Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a été évincé de son poste de président le 3 octobre.

Johnson a exprimé son intérêt pour la réforme de la motion d’annulation – l’outil parlementaire que le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride) a déployé pour organiser un coup d’État contre McCarthy.

“Tout le monde me l’a dit – cette règle doit changer”, a déclaré dimanche Johnson, qui a soutenu McCarthy.

“Je n’en ai pas peur, car je vais travailler ouvertement, de manière transparente et avec chaque membre… Mais la règle rend difficile pour tout orateur de faire son travail.”

Johnson a également exprimé son soutien à l’adoption d’une résolution continue pour éviter une fermeture du gouvernement le 17 novembre.

Le nouveau président a affirmé son soutien à Israël lors du sommet annuel de la Coalition juive républicaine à Los Vegas ce week-end. PA

La décision de McCarthy de prendre une mesure provisoire pour éviter une fermeture le mois dernier semble avoir été le catalyseur des efforts de Gaetz pour l’évincer.

Jusqu’à présent, aucun membre ne semble menacer publiquement d’évincer Johnson s’il adopte une résolution continue. Et Johnson a déclaré qu’il souhaitait financer le gouvernement par le biais des 12 projets de loi de crédits conventionnels.

« Nous les déplaçons le plus rapidement possible et essayons de respecter ce délai », a-t-il déclaré. “Si effectivement nous arrivons au 17 novembre et que nous ne parvenons pas à le terminer, parce qu’il s’agit d’un travail minutieux et que cela prend du temps, nous envisagerons une autre mesure provisoire.”

L’orateur a également cherché à apaiser les inquiétudes concernant le dysfonctionnement et le chaos des républicains de la Chambre des représentants.

« Nous travaillons comme une machine bien huilée. Nous avons adopté l’un des projets de loi de crédits juste un jour après que j’ai pris le marteau. Et c’était la facture d’énergie et d’eau. Nous en avons trois autres pour la semaine prochaine », a-t-il poursuivi.

Le président Biden a félicité Mike Johnson pour son accession à la présidence la semaine dernière. PA

Interrogé sur le scandale qui a tourmenté Hunter Biden, Johnson s’est montré évasif quant à son soutien à la signification d’une assignation à comparaître au premier fils.

“Je regarde ça”, a-t-il répondu. « Les temps désespérés appellent des mesures désespérées, et cela aurait peut-être trop tardé. Nous n’avons pas encore pris de décision complète.











