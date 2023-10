Le président nouvellement élu Mike Johnson (R-La.) a suggéré dimanche qu’il était ouvert à une. mesure provisoire à court terme pour maintenir le financement du gouvernement au-delà de la date limite du 17 novembre fixée dans le cadre de la mesure de financement précédente.

Interrogé sur l’émission « Sunday Morning Futures » de Fox News s’il envisagerait un projet de loi de financement à court terme, Johnson a répondu : « J’en ai parlé avec mes collègues dans la course à la présidence… J’ai mentionné que je serais favorable aux fins de discussion pour parvenir à un consensus sur la question de savoir s’il doit effectivement y avoir une mesure de financement provisoire, nous le ferions jusqu’au 15 janvier.

“Et la raison en est que cela nous permet d’aller au-delà de la campagne de fin d’année”, a-t-il poursuivi. « Et souvent, le Sénat essaie de bloquer la Chambre et d’imposer un projet de loi omnibus de dépenses. Nous ne faisons plus cela ici, nous avons des projets de loi à sujet unique dans nos projets de loi de crédits distincts et donc repousser cela jusqu’en janvier, je pense, nous aiderait dans cet effort.

Johnson, qui effectuait son deuxième mandat en tant que vice-président de la Conférence républicaine de la Chambre, a remporté le marteau du président lors d’un vote de 220 contre 209, couronnant ainsi plus de trois semaines de troubles et de luttes intestines du Parti républicain à la chambre basse.

L’ancien président Kevin McCarthy (Républicain de Californie) a été expulsé de la plus haute place du leadership plus tôt ce mois-ci après avoir présenté à la Chambre un projet de loi de financement « propre » à court terme, connu sous le nom de résolution continue (CR) qui a évité une fermeture du gouvernement. quelques heures seulement avant que le financement ne soit épuisé dans le cadre d’un accord avec les démocrates.

Johnson a déclaré que la « première priorité » de la Chambre était d’obtenir le financement du gouvernement, soulignant un projet de loi de crédits adopté la semaine dernière après son élection à la présidence.

Maintenir la Chambre, c’est “fonctionner comme une machine bien huilée”, c’est-à-dire faire avancer les projets de loi “le plus rapidement possible”, Johnson a déclaré qu’il pensait que tout le monde “se joindrait” à une autre mesure provisoire si la Chambre basse avait besoin de plus. temps.

“Il se peut que certaines conditions soient posées à ce sujet [the stopgap measure], peut-être que ces dépenses de 1 pour cent ont été réduites à tous les niveaux au lieu de devenir effectives en avril », a déclaré Johnson. « Peut-être que nous ferions cela le 15 janvier pour inciter le Sénat à faire son travail, mais je ne veux pas entrer trop dans les détails parce que les gens se perdent en quelque sorte dans tout cela, mais je Je vous dirai que nous travaillons sérieusement pour y parvenir.

Johnson a déclaré dimanche que « même les conservateurs budgétaires les plus coriaces » étaient prêts à « faire ce travail ».

Les commentaires de Johnson font suite à une partie de ses promesses faites en sa lettre « Cher collègue » à la conférence républicaine, où il a poussé la Chambre à adopter ses 12 mesures de crédits. Dans la lettre, il a déclaré qu’il proposerait une mesure provisoire qui expirerait le 15 janvier ou le 15 avril « pour garantir que le Sénat ne puisse pas encombrer la Chambre avec un omnibus de Noël ».