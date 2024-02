Le représentant Mike Johnson peut s’attendre à un bref mandat embarrassant à la présidence de la Chambre s’il se plie aux demandes du Sénat que la Chambre basse aide à envoyer encore plus de subventions pour la guerre en Ukraine.

Mardi, les sénateurs ont voté par 70 voix contre 29 en faveur d’un programme de dépenses de 95 milliards de dollars, dont plus de 60 milliards pour l’Ukraine. Le projet de loi donnerait également 14 milliards de dollars à Israël et 10 milliards de dollars aux efforts « humanitaires » à l’étranger. La législation porte à plus de 170 milliards de dollars les dépenses des contribuables américains pour la guerre par procuration en Ukraine. selon au New York Times. Le projet de loi était le projet du chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, qui a célébré son adoption par une déclaration jeudi.

“Pendant trois ans, une politique d’hésitation, de myopie et d’autodissuasion a conduit le monde à se demander si les États-Unis ont encore la détermination de faire face à des menaces croissantes et coordonnées”, a déclaré McConnell. dit. “Mais aujourd’hui, le Sénat a répondu en réaffirmant son engagement à reconstruire et à moderniser notre armée, à restaurer notre crédibilité et à donner à l’actuel commandant en chef, ainsi qu’au prochain, davantage d’outils pour garantir nos intérêts.”

Le paquet de sécurité supplémentaire ne comprenait pas de dispositions pour la frontière alors que les États luttent contre l’invasion américaine de la frontière qui dure depuis des années. La semaine dernière, le sénateur républicain de l’Oklahoma, James Lankford, est devenu le visage d’un accord frontalier fatal lorsque les législateurs ont dévoilé une blague cruelle de 118 milliards de dollars qui aurait autorisé plus de 5 000 passages permanents par jour et l’asile pour tous.

«C’est un très mauvais projet de loi pour [Lankford’s] carrière », l’ancien président Donald Trump dit franchement, «surtout en Oklahoma».

Lankford a suscité les attaques de ses collègues et de la presse conservatrice après que son État d’origine soit officiellement républicain. censuré lui pour avoir travaillé pour les démocrates. Mais tandis que Lankford relevait le défi du projet de loi sur la frontière, la débâcle dans son ensemble présentait une nouvelle menace pour le rôle de leadership de McConnell.

Pour ceux qui recherchent un bref résumé de ce qui s’est passé avec le projet de loi d’amnistie : Glitch McConnell et Chuck Schumer ont négocié un sandwich à la crotte fumant, McConnell a convaincu le pauvre James Lankford d’être le pitchman du sandwich à la crotte fumant, et quand McConnell dans son … pic.twitter.com/w1y9Ut6ceD -Sean Davis (@seanmdav) 6 février 2024

“[McConnell] n’a pas seulement béni l’accord. Il a rédigé l’accord. dit Le sénateur du Connecticut Chris Murphy, principal négociateur démocrate sur le projet de loi. L’équipe du leader du Parti républicain au Sénat « était dans la salle tous les jours ».

La participation de McConnell au projet de loi était évidente dès sa publication, ce qui a amené plusieurs républicains du Sénat à renouveler leurs appels à un nouveau leadership.

« Un leader républicain devrait réellement diriger cette conférence et faire avancer les priorités des républicains. » dit Le sénateur républicain du Texas, Ted Cruz, lors d’une conférence de presse à Capitol Hill. Cruz se tenait aux côtés du sénateur de Floride Rick Scott, du sénateur de l’Utah Mike Lee, du sénateur du Wisconsin Ron Johnson, du sénateur de l’Ohio JD Vance, du sénateur du Kansas Roger Marshall et du sénateur du Missouri Eric Schmitt. « Tout le monde ici a également soutenu le défi de leadership lancé à Mitch McConnell en novembre [2022,]», a ajouté le sénateur du Texas.

Johnson s’est également ouvertement moqué du chef républicain du Sénat avec un mème de Charlie Brown sur X.

«Les échecs à la frontière placent McConnell sous un nouveau microscope» titré Axios la semaine dernière. « McConnell est sorti indemne des défis passés posés à son leadership, mais l’échec de la frontière ravive ses critiques. »

Aujourd’hui, Johnson est sur la sellette alors que les républicains du Sénat menacent d’embarrasser le leader de la Chambre avec une obscure manœuvre législative, soulignant sa faiblesse en tant que président. Alors que le Sénat se préparait à présenter lundi le dernier programme de protection sociale à l’étranger, Johnson a jeté l’eau froide sur le projet de loi, exigeant « mieux que le statu quo du Sénat ».

“[In] “En l’absence d’un seul changement de politique frontalière de la part du Sénat, la Chambre devra continuer à travailler sa propre volonté sur ces questions importantes”, a déclaré Johnson. dit.

La colline signalé Mardi, les sénateurs républicains avaient déjà discuté d’une pétition de décharge avec des membres de la Chambre pour forcer un vote au sol sur le plan de financement de la guerre étrangère.

“Les démocrates de la Chambre des représentants ont une pétition de libération ‘mûre’, un héritage de la débâcle du plafond de la dette de l’année dernière, qui comprend 213 signatures, soit cinq de moins que les 218 nécessaires pour forcer l’adoption d’une loi”, a rapporté le média, même si certains démocrates seraient susceptibles de le faire. laisser tomber les fonds américains croissants vers Israël. “Obtenir ne serait-ce qu’une poignée de Républicains à signer sera une lourde tâche, car se joindre à une pétition de destitution alors qu’ils sont majoritaires constitue un reproche majeur à l’encontre des dirigeants.”

Johnson fait face à des options limitées. L’orateur peut tenir bon pour exiger le respect des frontières américaines, ou il peut capituler devant les républicains du Sénat qui tentent d’intimider Johnson en les menaçant de contourner ses fonctions. Une véritable réforme des frontières est peut-être peu probable, mais l’exiger serait beaucoup moins embarrassant pour le président que de céder aux républicains du Sénat pour qu’ils accordent une nouvelle somme d’argent pour une guerre profondément impopulaire en Ukraine.

Tout le monde sait déjà que Johnson est un orateur faible qui préside une conférence divisée avec une très faible majorité. Aucune demande de décharge ne révélera quelque chose que le public ne sache déjà.

Les Républicains restent majoritairement opposés aux contrôles interminables sur l’Ukraine poussés par les lobbyistes de Washington DC. Une actualité NBC enquête L’automne dernier, seuls 35 % des électeurs républicains étaient favorables à des fonds supplémentaires pour l’Ukraine. Un autre sondage Gallup publié le même mois montre qu’une majorité d’Américains pensent que les États-Unis en font trop pour soutenir Kiev, le scepticisme étant le plus élevé parmi les Républicains.

En d’autres termes, Lankford et McConnell ont été critiqués pour de bonnes raisons. Johnson pourrait être le prochain.