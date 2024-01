Le président Johnson peut « absolument » s’attendre à être renversé s’il continue à spéléologie, prévient le législateur républicain

Eli Crane, membre du House Freedom Caucus, a rejoint un nombre croissant de partisans de la ligne dure du GOP, avertissant le président de la Chambre, Mike Johnson, que son travail pourrait être en jeu s’il ne fait pas plus pour garantir les priorités conservatrices.

“C’est extrêmement frustrant de voir” Johnson et les dirigeants républicains échouer à utiliser des leviers tels que le financement gouvernemental pour sécuriser la frontière et freiner les dépenses, a déclaré mercredi le républicain de l’Arizona, prédisant que le président et les républicains de la Chambre “seront renversés, comme nous le faisons toujours”. alors que les négociations sur ces deux questions se poursuivent avec la Maison Blanche et le Sénat.

“Si les choses continuent à se dérouler comme elles le font, est-ce que je pense que c’est un résultat possible ? Absolument”, a déclaré Crane lorsqu’on l’a interrogé sur un effort potentiel pour évincer Johnson.

Crane, qui était l’un des huit républicains qui ont voté pour destituer l’ancien président Kevin McCarthy, a refusé de dire s’il mènerait ou non personnellement une motion d’annulation – la procédure utilisée pour évincer le prédécesseur de Johnson – mais a déclaré que « c’est un bon outil » qui devrait restent sur la table.

“Je ferai peut-être partie de quelque chose dans le futur, nous verrons”, a-t-il déclaré. “Est-ce que je veux l’être ? Absolument pas. Je ne voulais pas être avec Kevin McCarthy.”

Crane rejoint les représentants Chip Roy, R-Texas, et Marjorie Taylor Greene, R-Ga., qui ont également menacé d’essayer de renvoyer Johnson s’il dilapide les priorités conservatrices et cède aux démocrates lors des dépenses en cours et des négociations frontalières.

Le président Mike Johnson est sous le feu des critiques des conservateurs pour avoir conclu un accord avec le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer afin d’éviter une fermeture partielle du gouvernement. Anna Rose Layden/Getty Images ; Kevin Dietsch/Getty Images

Johnson a déjà ignoré les demandes des conservateurs en acceptant une limite de dépenses de 1,66 billion de dollars et une prolongation du financement à court terme jusqu’en mars afin de gagner plus de temps pour rédiger des projets de loi de crédits à ce chiffre. Les partisans de la ligne dure s’opposent à cette mesure provisoire, ayant voulu utiliser l’échéance de vendredi pour financer une partie du gouvernement comme levier pour forcer les démocrates à accepter des changements stricts de la politique frontalière.

La menace de Greene se concentre sur son opposition à l’aide américaine à l’Ukraine.

D’autres ont été moins alarmants dans leurs critiques à l’égard de l’orateur, mais ont clairement indiqué qu’ils ne seraient pas satisfaits du leader naissant – dont le contrôle sur une très faible majorité républicaine avec d’intenses factions en guerre est ténu – pour avoir emprunté une voie bipartite pour éviter un arrêt partiel.

Warren Davidson, membre du House Freedom Caucus, a déclaré la semaine dernière, après que Johnson ait accepté le plafond de dépenses de 1,66 billion de dollars, que le républicain de Louisiane “n’aurait jamais dû être embauché” lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité de le destituer de son poste de président.