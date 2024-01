Le président Johnson met en garde le Sénat contre un accord frontalier, suggérant qu’il sera « mort à son arrivée » à la Chambre

WASHINGTON (AP) — Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a pris fermement position vendredi contre un accord bipartisan du Sénat visant à associer les mesures de contrôle aux frontières avec l’aide à l’Ukraine. envoyer une lettre à des collègues cela l’aligne sur les conservateurs extrémistes déterminés à faire échouer le compromis sur la politique des frontières et de l’immigration.

Johnson, un républicain de Louisiane, a déclaré que la législation serait « morte dès son arrivée à la Chambre » si les informations divulguées sur la législation étaient vraies. Tandis que le groupe central de sénateurs négociant l’accord n’ont pas encore publié le texte du projet de loi, celui-ci relève néanmoins feu des Républicainsy compris Donald Trump, le candidat probable à la présidentielle, qui a vidé l’accord cette semaine en le présentant comme un « cadeau » politique aux démocrates.

Johnson a déclaré dans la lettre : « Plutôt que d’accepter la responsabilité, le président Biden essaie maintenant de blâmer le Congrès pour ce qu’IL a lui-même intentionnellement créé. »

Le message s’ajoute aux vents contraires auxquels sont confrontés l’accord sur la frontière et l’Ukraine, fermeture une semaine dans lequel le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a reconnu à ses collègues que la législation se heurtait à une forte opposition de la part de Trump, ce qui pourrait les forcer à poursuivre l’aide à l’Ukraine d’une autre manière. Il a ensuite précisé qu’il était toujours favorable à l’association des mesures aux frontières avec l’aide à l’Ukraine – un arrangement que les Républicains du Sénat initialement exigé pour obtenir leurs votes pour le financement La guerre en Ukraine.

Les perspectives décroissantes d’un accord laissent les dirigeants du Congrès sans voie claire pour approuver une demande de financement d’urgence de 110 milliards de dollars de la Maison Blanche pour l’Ukraine, Israël, le contrôle de l’immigration et d’autres besoins de sécurité nationale. Le président Joe Biden en a fait une priorité absolue pour renforcer la défense de Kiev contre la Russie, mais son administration a je n’ai plus d’argent pour envoyer des munitions et des missiles. Les partisans de l’Ukraine préviennent que l’impasse dans laquelle se trouve le Congrès se fait déjà sentir sur les champs de bataille et laisse les soldats ukrainiens sous-armés.

Le sénateur de l’Oklahoma, James Lankford, le principal négociateur du Parti républicain dans les négociations frontalières, a exhorté à plusieurs reprises les législateurs à s’abstenir de porter un jugement final sur le projet de loi jusqu’à ce qu’ils reçoivent le texte législatif et a déclaré que certains des rapports sur son contenu dans les médias conservateurs ne sont pas des représentations exactes de le projet de loi. Les négociateurs espéraient publier le texte la semaine prochaine, mais ont eu du mal à finaliser le paquet.

L’orateur républicain était déjà profondément sceptique quant à tout compromis bipartisan sur la politique frontalière. Vendredi, il a de nouveau souligné un vaste ensemble de mesures d’immigration adoptées par la Chambre l’année dernière comme étant la réponse aux défis frontaliers du pays. Mais ce projet de loi n’a pas réussi à obtenir un seul vote démocrate à l’époque et n’a pratiquement aucune chance d’obtenir le soutien démocrate aujourd’hui, ce qui serait nécessaire pour approuver le Sénat.

Alors qu’ils entrent dans une année électorale, les Républicains cherchent à faire comprendre qu’un nombre historique de migrants sont arrivés aux États-Unis sous la présidence de Biden. Son administration a rétorqué que les troubles mondiaux étaient à l’origine de la migration et a cherché à mettre en œuvre des politiques humaines en matière de contrôle des frontières.

S’appuyant sur la pression sur l’immigration, l’orateur a déclaré dans sa lettre que la Chambre tiendrait un vote sur destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas “dès que possible” après qu’un comité ait avancé des articles de mise en accusation contre lui la semaine prochaine. Johnson a également déclaré qu’il se tenait aux côtés du gouverneur du Texas. Greg Abbottqui a a refusé de donner accès aux agents fédéraux de la patrouille frontalière vers un parc au bord d’une rivière qui est un couloir populaire pour les migrants entrant illégalement aux États-Unis

Mais l’orateur est également lui-même soumis à des pressions potentielles.

Si le Sénat devait adopter un paquet sur l’immigration et l’Ukraine, il serait confronté à la décision de présenter ou non la mesure. Et bien que l’orateur soit sceptique quant à la poursuite du financement de l’Ukraine, il a également exprimé son soutien à l’arrêt de l’avancée du président russe Vladimir Poutine en Europe.

Dans le même temps, les conservateurs radicaux de la Chambre des représentants sont devenus de fervents opposants à tout compromis sur la politique d’immigration. La représentante Marjorie Taylor Greene, républicaine d’extrême droite de Géorgie, a menacé de lancer un effort pour évincer Johnson s’il soumettait l’accord du Sénat à la Chambre.

“Ce projet de loi représente le leadership républicain du Sénat en guerre contre le leadership républicain de la Chambre”, a déclaré le sénateur Ted Cruz, républicain du Texas, lors d’une conférence de presse cette semaine.

Pourtant, d’autres républicains ont déploré que les conservateurs gâchent une opportunité de remporter une victoire sur une question dont ils ont parlé bien plus que les démocrates. La proposition imposerait des normes plus strictes pour les migrants demandeurs d’asile et refuserait les demandes d’asile à la frontière si les rencontres quotidiennes avec les migrants devenaient ingérables pour les autorités.

Mais les rapports sur les détails du projet de loi parmi les groupes de défense conservateurs et dans les médias conservateurs se sont concentrés sur les mesures destinées à aider les migrants déjà présents dans le pays.

L’opposition de droite bloque depuis des décennies les efforts visant à réformer la loi sur l’immigration au Congrès. Les alliés de Trump ont fait valoir que le Congrès n’avait pas besoin d’agir parce que les présidents disposaient déjà de suffisamment d’autorité pour mettre en œuvre des mesures strictes aux frontières.

Johnson a fait écho à ce sentiment dans sa lettre, affirmant que Biden pourrait commencer à résoudre les problèmes frontaliers « d’un simple trait de plume ».

Le sénateur Markwayne Mullin, un républicain de l’Oklahoma, a déclaré plus tôt ce mois-ci que les rapports conservateurs sur le projet de loi avaient « attiré une grande partie de la base » des électeurs contre les propositions, même si la politique représentait des changements significatifs dans l’application des lois en matière d’immigration.

“Il s’agit d’une question de sécurité nationale”, a déclaré Mullin. “Et si vous attendez qu’un autre président arrive au pouvoir, vous faites de la politique avec.”