“Je pense que Mike Johnson est plus qu’heureux d’aller de l’avant, et il ira de l’avant, et la seule question est le calendrier”, a déclaré le représentant Andy Ogles du Tennessee, membre du House Freedom Caucus, dans une interview.

La représentante Marjorie Taylor Greene de Géorgie, qui est l’auteur de résolutions visant à évincer Biden et qui a poussé à plusieurs reprises à davantage d’action, a ajouté : « Je pense vraiment qu’il me soutiendra. »

L’aile droite cite deux points en faveur de Johnson : il apporte des références conservatrices à ce rôle – par rapport à un McCarthy moins idéologique, qu’ils considéraient comme réticent à obliger les centristes à voter une destitution inconfortable – et sa position au sein de la commission judiciaire, qui l’a placé en première ligne de deux impeachments de Donald Trump. Dans un discours prononcé le mois dernier en faveur de l’enquête de destitution, Johnson a semblé indiquer qu’il pensait que la barre était remplie pour voter sur la destitution de Biden, bien qu’il n’ait pas directement déclaré qu’il le soutenait.

« Les preuves de plus en plus nombreuses… montrent que Joseph Biden s’est engagé dans des stratagèmes de corruption, des systèmes de paiement pour jouer », a déclaré Johnson, notant que la Constitution stipule qu’un président « doit être démis de ses fonctions s’il est mis en accusation et reconnu coupable de trahison, de corruption ou de haute sécurité ». crimes et délits. »

Mais naviguer à la Chambre en tant que président est plus complexe qu’en tant que député. Le premier problème est le manque de temps : la priorité n°1 des Républicains est de financer le gouvernement, en évitant notamment la date limite de fermeture du 17 novembre, et non la destitution. Après cette date, c’est une série de projets de loi de dépenses supplémentaires, de législations radicales sur la politique de défense et d’autres questions incontournables comme l’expiration d’une autorité de surveillance et l’autorisation de la Federal Aviation Administration.

De plus, Johnson doit s’inquiéter des répercussions politiques sur les membres du champ de bataille – une préoccupation rendue encore plus aiguë par les contraintes de temps, puisque les discussions sur la destitution semblent presque garanties de se prolonger jusqu’en 2024. Interrogé sur la perception de certains conservateurs selon laquelle il sera plus favorable à la destitution, Corinne Day, porte-parole de Johnson, a déclaré dans un communiqué que le nouveau président « continuera à suivre les faits là où ils mènent ». Il a pleinement confiance dans les présidents des comités pour continuer à faire ce travail.

Les signes de tensions à venir se sont discrètement infiltrés dans les coulisses. Certains républicains centristes ont mis en garde chaque orateur désigné contre toute procédure de destitution à moins d’avoir une preuve irréfutable, selon un républicain connaissant les conservations survenues au cours de la course au marteau de trois semaines.

Et alors que les candidats à la présidence répondaient à des questions sur la destitution lors d’un forum à huis clos cette semaine, un républicain s’est levé pour faire valoir que les élections de 2024, et non l’éviction de Biden, étaient le meilleur moyen de le tenir responsable, selon un membre du Parti républicain du Parti républicain. salle, bénéficiant de l’anonymat pour discuter des réunions internes.

“Je pense que ce que le membre du Congrès Mike Johnson a dirigé sera quelque peu modéré par la nécessité de diriger la conférence et de garantir que toute action que nous entreprenons en tant qu’organisme est soutenue par les faits et la loi”, a déclaré le représentant centriste Marc Molinaro (RN.Y). .). “Il reconnaît les intérêts divergents au sein de la conférence.”

D’autres centristes et législateurs à l’esprit de gouvernement indiquent clairement qu’ils soutiennent les enquêtes menées par le président du pouvoir judiciaire Jim Jordan (R-Ohio) et le président de la surveillance James Comer (R-Ky.). Ils ne sont tout simplement pas encore prêts à supporter une mise en accusation.

“Je ne pense pas que quiconque veuille aller de l’avant avec la destitution à moins d’avoir une arme irréfutable ou au moins quelques preuves”, a déclaré le représentant Mike Garcia (R-Calif.). « S’il n’y a pas d’informations à l’appui, nous n’avancerons pas. Mais l’enquête et les auditions doivent avancer, c’est donc la clé.»

Pendant ce temps, le représentant conservateur Ken Buck (R-Colo.) a reconnu que Johnson ne pouvait pas complètement abandonner l’enquête, affirmant que “ce dentifrice est hors du tube”. Mais il espère que le Louisianais adoptera une approche différente de celle de McCarthy.

“Je pense qu’en tant qu’avocat, il sera plus prudent lorsqu’il s’agira de présenter la destitution”, a déclaré Buck.

«Je pense qu’en tant qu’avocat [Speaker Mike Johnson] sera plus prudent en soumettant la destitution au parquet », a déclaré le représentant Ken Buck. | Francis Chung/POLITIQUE

Et il n’y a pas que la destitution de Biden sur la table. Greene a demandé aux candidats s’ils s’en prendraient également à de hauts responsables de l’administration, notamment le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et le procureur général Merrick Garland, selon un républicain ayant une connaissance directe. Johnson a précédemment déclaré à POLITICO qu’il soutenait la destitution de Mayorkas.

Les républicains sont plongés dans une enquête de plusieurs mois sur le président, son fils Hunter Biden et d’autres membres de la famille alors qu’ils recherchent des preuves suffisamment convaincantes reliant les décisions prises par Joe Biden en tant que vice-président ou président aux arrangements commerciaux des membres de sa famille.

Et tandis que les républicains ont découvert de nombreuses preuves selon lesquelles Hunter Biden a échangé le nom de son père, ils ont eu du mal à montrer un véritable lien avec les actions officielles de Joe Biden.

Pourtant, McCarthy a ouvert l’enquête de destitution à la mi-septembre – une décision que les Républicains d’extrême droite ont considérée comme une décision politique finalement infructueuse pour tenter de sauver sa présidence. Le représentant Matt Gaetz (R-Fla) menaçait très tôt de déclencher une campagne d’éviction à l’époque.

Et même si ces mêmes membres font attention à ne pas mettre Johnson à l’écart moins de 48 heures après son entrée en fonction, ils le considèrent comme un partenaire plus digne de confiance. Cela signifie qu’ils croient qu’une fois qu’il aura pris position sur la destitution, il s’y tiendra.

Gaetz, qui a comparé l’enquête Biden à un « théâtre d’échec », a averti qu’il ne « voulait pas préjuger l’orateur », mais a prédit que « Mike Johnson abordera cette question comme un avocat » et non « comme une personne désespérée essayant de s’accrocher au pouvoir.

“Je ne crois pas que l’effort de destitution mené par Kevin McCarthy visait autant à condamner Joe Biden qu’à sauver Kevin McCarthy”, a-t-il ajouté.

Le représentant Dan Bishop (RN.C.), un autre membre du comité judiciaire, a ajouté que Johnson n’essaierait pas de « simuler » la conférence sur sa stratégie de destitution.

“Mike Johnson ne complote pas et ne convainc pas, il est honnête, il est direct”, a déclaré Bishop. “Il croit en ce que nous faisons.”