Le président Mike Johnson (R-La.) est confronté à une tâche ardue à l’approche du cycle 2024 alors qu’il assume le rôle de principal collecteur de fonds du Parti républicain de la Chambre et tente de remplir les énormes chaussures laissées par l’ancien président Kevin McCarthy (R-La.) Californie).

Johnson a largement pu éviter de collecter des fonds pour son parti depuis son entrée au Congrès en 2017, compte tenu de sa circonscription rouge rubis. Tout au long de sa carrière au Congrès, Johnson n’a récolté que 5,5 millions de dollars.

Il doit maintenant s’efforcer de remplacer McCarthy – qui a collecté environ 500 millions de dollars au cours de la campagne de 2022 et dispose de l’un des réseaux de donateurs les plus étendus au sein du GOP – à seulement un an avant une élection dans laquelle la majorité du GOP à la Chambre est clairement en danger.

Le représentant Tom Cole (R-Okla.), président du comité du règlement de la Chambre et ancien président de la branche campagne du GOP de la Chambre, n’a pas mâché ses mots pour décrire les obstacles auxquels Johnson est confronté.

“Qui était le meilleur joueur des Chicago Bulls après Michael Jordan [left]? Personne ne s’en souvient. Je suis sûr que c’est un très bon joueur, mais McCarthy fait cela mieux que quiconque », a déclaré Cole. “[Johnson’s] je dois l’accélérer assez rapidement.

La courbe d’apprentissage sera intense alors que les Républicains de la Chambre comptent sur leur Président pour lever des sommes gargantuesques pour les députés et les candidats. McCarthy a levé 78 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2023, dont plus de 15 millions de dollars au cours du seul troisième trimestre.

McCarthy a longtemps été considéré comme un savant en matière de relations au sein des cercles républicains, en particulier avec les gros donateurs qui donnent au Congressional Leadership Fund (CLF), le principal groupe extérieur du GOP de la Chambre, et à l’American Action Network, sa sœur PAC.

La bonne nouvelle pour Johnson est que l’appareil de collecte de fonds de McCarthy a indiqué qu’il était derrière lui. Jeff Miller, conseiller et ami de longue date de l’ancien président et figure de proue de K Street, a annoncé à la fin de la semaine dernière qu’il était prêt à aider Johnson à maintenir la majorité républicaine à la Chambre.

Un lobbyiste du GOP a déclaré à The Hill que Johnson s’en sortirait immédiatement avec une classe de K Street qui souhaite rencontrer le nouveau président et collecter des fonds pour lui.

Le plus difficile, selon le lobbyiste, sera de recruter des donateurs importants avec lesquels il est primordial d’établir un climat de confiance au fil du temps. McCarthy a excellé dans ce domaine, mais il y a également travaillé pendant une décennie en tant que leader.

Une crainte inhérente du côté de la Chambre est que certains de ces donateurs pourraient hésiter à donner à la Chambre et dépenser leur argent ailleurs.

« Si vous êtes assis là et que vous êtes un donateur fortuné qui se soucie de Washington… vous allez dire qu’après les 22 derniers jours, après un président inconnu, après une probabilité que nous puissions faire face à un autre gouvernement potentiel. la fermeture et le dysfonctionnement démontré par les républicains de la Chambre », a poursuivi le lobbyiste. “Tu vas appeler [Senate Minority Leader Mitch McConnell (R-Ky.)] et dites : « Je dois vous faire un chèque. »

“Vous allez investir là-bas parce que c’est prévisible, c’est rationnel, c’est raisonnable et c’est connu”, a ajouté le lobbyiste. “Vous n’avez pas cela à la Chambre.”

Certains républicains expriment leur confiance en Johnson.

Malgré ses chiffres personnels de collecte de fonds, ils notent qu’il a dépassé les totaux collectés pour le Comité national républicain du Congrès (NRCC) au cours de chacun des trois cycles précédents, qu’il a doublé la collecte de fonds pour le Comité d’étude républicain en 2020 et qu’il a donné à 74 membres. ou des candidats au cours de son mandat.

Johnson est également connu pour être allié au leader de la majorité parlementaire Steve Scalise (R-La.), qui a été l’un des principaux collecteurs de fonds du House GOP ces dernières années, bien que loin du niveau de McCarthy. Le président du CNRC, Richard Hudson (RN.C.), a déclaré la semaine dernière à Punchbowl News qu’il était « optimiste » que Johnson deviendrait un « fantastique collecteur de fonds », mais il a admis que cela prendrait du temps.

Ceux qui sont optimistes à propos de Johnson voient un brillant potentiel.

Le nouveau Président n’a pas d’ennemis et a une personnalité douce, des attributs qui l’ont aidé à devenir Président après que ses collègues ont écarté d’autres candidats.

« Le tempérament dans les grandes collectes de fonds est bien plus important que l’idéologie. Même si Mike Johnson est tout aussi conservateur que Jim Jordan, son tempérament et son ton sont meilleurs et c’est ce qui, franchement, compte pour les gros donateurs », a déclaré l’ancien représentant Steve Stivers (R-Ohio), ancien président du CNRC. « Johnson est comme un animal qui n’a pas de prédateurs naturels. Ces animaux prospèrent généralement.

McCarthy sera également toujours actif sur le circuit de collecte de fonds, mais loin d’être là où il était lorsqu’il était président, puisqu’il a déclaré aux journalistes qu’il était désormais un « agent libre » après avoir été expulsé de la première place. Une source a déclaré à The Hill que McCarthy était de retour pour collecter des fonds pour le représentant Buddy Carter (R-Ga.) Le week-end dernier.

En plus de l’aide de Miller, Axiom Strategies a travaillé sur les campagnes de Johnson dans le passé, et Johnson fait appel à Alexandra Kendrick de Fundraising Inc. pour travailler sur ses opérations – une figure très appréciée dans les cercles du GOP.

Le plus grand défi en matière de collecte de fonds pour Johnson pourrait simplement être le manque de temps. Certains membres se demandent s’il pourra réunir l’argent nécessaire pour protéger les membres vulnérables l’automne prochain – et le faire rapidement.

“Les membres individuels ne peuvent plus compter sur le parti pour les soutenir dans la mesure où Kevin aurait fait entre lui et le CLF dans le passé”, a déclaré le représentant Dave Joyce (R-Ohio), qui a noté qu’il était enfin capable de ne pas s’inquiéter autant. Il s’agit de trouver des bailleurs de fonds pour ses deux événements majeurs par an, car ils se « vendent » après des années de mandat.

«Je suis plutôt une marchandise connue. Cela prend du temps», a-t-il ajouté. “M’a pris une décennie.”