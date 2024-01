Le président Johnson à la Chambre des Républicains : l’accord du Sénat sur l’immigration est « absolument mort », disent les membres

Le président Mike Johnson a déclaré en privé aux Républicains de la Chambre que l’accord bipartite sur l’immigration du Sénat n’avait « aucune voie à suivre », selon les législateurs qui ont assisté à une réunion à huis clos mardi – le dernier coup porté à un important programme de sécurité nationale destiné à débloquer une aide essentielle à l’Ukraine en tant qu’ancien président. Donald Trump exhorte les Républicains à le tuer.

À la sortie de leur conférence, les Républicains de la Chambre ont déclaré que Johnson avait clairement indiqué que l’accord sur l’immigration était « absolument mort ».

“Je viens d’entendre le président Johnson dire que c’est absolument mort, et c’est ce que je voulais entendre”, a déclaré à CNN la représentante de Géorgie Marjorie Taylor Greene. “En fait, il a dit très clairement : ‘Je ne sais pas pourquoi les gens continuent de me poser des questions à ce sujet’, car dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun moyen d’avancer.”

Le représentant Roger Williams du Texas a ajouté que Johnson “a dit que cela ne mènerait nulle part”.

L’avertissement du Parti républicain de la Chambre des représentants au Sénat intervient alors que Trump a appelé le Congrès à rejeter l’accord frontalier alors qu’il dénonce le chaos à la frontière dans sa lutte pour la Maison Blanche. Les démocrates et même certains républicains estiment que Trump essaie simplement de préserver un enjeu de campagne important et de priver le président Joe Biden d’une réussite législative en faisant dérailler un accord conclu par l’un des sénateurs les plus conservateurs, James Lankford de l’Oklahoma.

Lors d’une conférence de presse plus tard mardi, Johnson a nié avoir poussé à annuler l’accord frontalier du Sénat afin d’aider Trump dans sa campagne électorale, mais l’orateur a déclaré qu’il avait parlé « longuement » à Trump.

“Non, Manu, c’est absurde”, a déclaré Johnson à CNN. “J’ai longuement parlé de cette question à l’ancien président Trump et il comprend que nous avons une responsabilité à assumer ici.”

Johnson a ajouté : « Le président Trump, bien sûr, veut sécuriser le pays. Le président Trump est celui qui a parlé de sécurité aux frontières avant tout le monde. Il a continué, comme vous vous en souvenez, à construire le mur. Pourquoi? Parce qu’il a vu venir cette catastrophe. Il savait que si nous n’en prenions pas le contrôle, nous serions dans cette situation.

Les attaques contre le compromis du Sénat se sont intensifiées de la part des Républicains de la Chambre et de Trump maintenant que les négociateurs ont un accord en main, même si le texte final de l’accord n’a pas encore été publié. La pression des républicains de la Chambre pour faire échouer l’accord met en péril l’aide à l’Ukraine à un moment clé de sa lutte contre la Russie et souligne la forte emprise de Trump sur la conférence ainsi que la profonde division entre les républicains de la Chambre et du Sénat.

Négociateurs du Sénat ont accepté de donner du pouvoir Les États-Unis vont restreindre considérablement le passage illégal de migrants à la frontière sud, selon des sources proches du dossier, une mesure visant à mettre fin à l’afflux de migrants qui a envahi les autorités fédérales au cours des derniers mois.

Biden a déclaré vendredi dans un communiqué que l’accord sur lequel les négociateurs du Sénat ont travaillé est à la fois dur et juste.

« Ce qui a été négocié constituerait – s’il était adopté en loi – l’ensemble de réformes le plus dur et le plus juste pour sécuriser la frontière que nous ayons jamais eu dans notre pays », a-t-il déclaré. « Cela me donnerait, en tant que président, une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière lorsqu’elle est saturée. Et si on me donnait cette autorité, je l’utiliserais le jour où je signerais le projet de loi.

Mais les Républicains de la Chambre ont rejeté l’accord, insistant sur le fait que toute législation sur la sécurité des frontières doit refléter étroitement le HR 2, un projet de loi conservateur sur l’immigration qui est mort dès son arrivée au Sénat contrôlé par les Démocrates. Trump, quant à lui, a fait valoir que les Républicains ne devraient accepter aucun compromis et a déclaré lundi qu’un projet de loi n’était pas nécessaire.

Les attaques des Républicains de la Chambre et de Trump ont créé un contraste majeur avec le Sénat, où Lankford a été l’un des principaux négociateurs travaillant pour parvenir à un accord et où le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a souligné à plusieurs reprises l’importance de continuer à aider l’Ukraine dans sa guerre contre l’Ukraine. Russie.

Les hauts responsables républicains de la Chambre ont attaqué mardi le compromis du Sénat sur l’immigration, bien qu’ils n’aient pas de texte final, et ont juré qu’il ne serait pas adopté par la Chambre.

Le président du pouvoir judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, a déclaré à CNN : « Je ne l’ai pas vu, mais d’après ce que j’ai entendu, je pense que c’est un échec. »

Il a ajouté : « Tout le monde sait que la frontière n’est pas sécurisée et même les maires démocrates le savent. Alors pourquoi ne pas simplement dire « stop, timeout, plus rien, plus aucun migrant n’entre ». Vous pouvez bénéficier d’une exception spéciale si quelqu’un a besoin d’une intervention chirurgicale spéciale ou autre. A part ça, arrêtez ça.

L’accord du Sénat accélérerait la procédure d’asile pour examiner les dossiers dans un délai de six mois – par rapport au système actuel, dans lequel cela pourrait prendre jusqu’à 10 ans pour les demandeurs d’asile.

Le ministère de la Sécurité intérieure se verrait également accorder une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière si le nombre moyen quotidien de rencontres avec des migrants atteint 4 000 sur une période d’une semaine. Si le nombre de passages de migrants dépasse 5 000 en moyenne par jour au cours d’une semaine donnée, le DHS serait tenu de fermer la frontière aux migrants qui traversent illégalement sans entrer aux points d’entrée. Certains migrants seraient autorisés à rester s’ils prouvent qu’ils fuient la torture ou les persécutions dans leur pays.

Le représentant républicain Byron Donalds de Floride a qualifié l’accord de « poubelle » et a attaqué les sénateurs pour l’avoir envisagé.

«C’est un accord maladroit qui n’a aucun sens dans le monde réel. C’est ma position», a-t-il déclaré. « Si le plus grand compromis que vous puissiez obtenir au Sénat américain est de 5 000 entrants par jour, alors nous avons besoin de nouveaux sénateurs américains à tous les niveaux. Ce dont ils parlent là-bas est insensé.

D’autres membres plus modérés de la Chambre ont également jeté de l’eau froide sur la question.

Le représentant républicain Dusty Johnson du Dakota du Sud a ajouté : « la frontière est un désastre absolu et nous ne devrions pas envisager des demi-mesures ».

Kristin Wilson et Haley Talbot de CNN ont contribué à ce rapport.