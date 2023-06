Le président Joe Biden trébuche et tombe au début de l’armée de l’air

Joe Biden a eu sa juste part d’erreurs au cours de sa présidence, mais celle-ci pourrait être la plus grave.

Selon TMZ, le 46e président des États-Unis s’est renversé hier alors qu’il montait sur scène lors de la cérémonie d’inauguration de l’Air Force. Biden était le conférencier invité à la remise des diplômes du Colorado et après avoir prononcé ses remarques, il a salué les diplômés, a serré quelques mains, puis…

Apparemment, POTUS a trébuché sur un sac de sable qui était sur scène pour tenir un téléprompteur. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, la chute a été assez dure, surtout pour une personne de l’âge de Dark Brandon. Suite à l’incident, un responsable de la Maison Blanche a publié une déclaration disant que le président allait « bien » et n’était pas blessé.

Ironiquement, un journaliste de Fox News a cosigné ce sentiment.

Trébucher et tomber et avoir un peu de mal à se relever est devenu normal pour Joseph Robinette Biden au cours de sa présidence. Il y a un an, à peu près à la même époque, Biden a fait un déversement alors qu’il faisait du vélo dans son État d’origine, le Delaware.





Et bien sûr, il y a eu l’incident infâme et très mémorable d’Air Force One il y a deux ans.

Heureusement pour l’homme de 80 ans, tout va bien à part peut-être un peu d’ecchymoses à l’ego. Allez-y doucement, jeune homme.