Le président Joe Biden suspend les concessions pétrolières dans le refuge arctique de l’Alaska

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a suspendu mardi les baux pétroliers et gaziers dans l’Arctic National Wildlife Refuge en Alaska, annulant un programme de forage approuvé par l’administration Trump et ravivant une lutte politique sur une région éloignée qui abrite des ours polaires et d’autres animaux sauvages – et une riche réserve d’huile.

L’ordonnance de la secrétaire à l’Intérieur Deb Haaland fait suite à un moratoire temporaire sur les activités de location de pétrole et de gaz imposé par le président Joe Biden lors de son premier jour de mandat. Le décret du 20 janvier de Biden suggérait qu’un nouvel examen environnemental était nécessaire pour remédier à d’éventuelles failles juridiques dans un programme de forage approuvé par l’administration Trump en vertu d’une loi de 2017 promulguée par le Congrès.

Après avoir procédé à l’examen requis, Interior a déclaré avoir « identifié des défauts dans le dossier sous-jacent de la décision soutenant les baux, y compris le manque d’analyse d’un éventail raisonnable d’alternatives » requis en vertu de la National Environmental Policy Act, une loi environnementale fondamentale.

Le refuge isolé de 19,6 millions d’acres abrite des ours polaires, des caribous, des harfangs des neiges et d’autres animaux sauvages, y compris des oiseaux migrateurs de six continents. Les républicains et l’industrie pétrolière tentent depuis longtemps d’ouvrir le refuge riche en pétrole, qui est considéré comme sacré par les autochtones Gwich’in, pour le forage. Les démocrates, les groupes environnementaux et certaines tribus autochtones de l’Alaska ont tenté de le bloquer.

Les groupes environnementaux et les démocrates ont applaudi l’ordre du ministère de l’Intérieur, tandis que la délégation entièrement républicaine du Congrès de l’Alaska l’a qualifié de malavisé et d’illégal.

Le Bureau of Land Management des États-Unis, une agence de l’intérieur, a organisé une vente de bail pour la plaine côtière du refuge le 6 janvier, deux semaines avant l’entrée en fonction de Biden. Huit jours plus tard, l’agence a signé des baux pour neuf parcelles totalisant près de 685 miles carrés (1 770 kilomètres carrés). Cependant, l’émission des baux n’a été annoncée publiquement que le 19 janvier, dernier jour complet au pouvoir de l’ancien président Donald Trump.

Biden s’est opposé au forage dans la région et les groupes environnementaux ont fait pression pour des protections permanentes, ce que Biden a appelé pendant la campagne présidentielle.

La décision de l’administration de suspendre les baux intervient après que des responsables ont déçu les groupes environnementaux la semaine dernière en défendant une décision de l’administration Trump d’approuver un grand projet pétrolier sur le versant nord de l’Alaska. Les critiques disent que l’action va à l’encontre des promesses de Biden de lutter contre le changement climatique.

Le ministère de la Justice a déclaré dans un dossier judiciaire que les opposants au projet Willow dans la réserve nationale de pétrole en Alaska cherchaient à arrêter le développement en « choisissant » les dossiers des agences fédérales pour réclamer des violations de la loi sur l’examen environnemental. Le dossier défend les examens qui sous-tendent la décision de l’automne dernier d’approuver les plans de projet.

Kristen Miller, directrice exécutive par intérim de l’Alaska Wilderness League, a salué la suspension du programme de location dans l’Arctique, qui, selon elle, était le résultat d’un processus juridique défectueux sous Trump.

« La suspension de ces baux est un pas dans la bonne direction, et nous félicitons l’administration Biden de s’être engagée dans une nouvelle analyse de programme qui donne la priorité à une science solide et à une consultation tribale adéquate », a-t-elle déclaré.

Des mesures supplémentaires sont nécessaires, a déclaré Miller, appelant à une annulation permanente des baux et à l’abrogation de la loi de 2017 rendant obligatoire le forage dans la plaine côtière du refuge.

Le mandat de forage a été inclus dans une réduction d’impôt massive approuvée par les républicains du Congrès au cours de la première année au pouvoir de Trump. Les républicains ont déclaré que cela pourrait générer environ 1 milliard de dollars sur 10 ans, un chiffre que les démocrates appellent ridiculement surestimé.

La sénatrice Maria Cantwell, D-Wash., une opposante de longue date au forage dans le refuge, a accusé l’administration Trump d’essayer de « raccourcir les lois environnementales ». L’effort « s’est effondré lorsqu’il a été exposé aux faits que les scientifiques fédéraux disent que le forage du refuge arctique ne peut pas être fait en toute sécurité et les compagnies pétrolières ne veulent pas y forer », a déclaré Cantwell.

« Maintenant, il appartient au Congrès de protéger en permanence cet écosystème irremplaçable vieux d’un million d’années et de faciliter de nouvelles opportunités économiques basées sur la préservation des terres publiques immaculées de l’Amérique pour les loisirs de plein air », a-t-elle déclaré.

Bernadette Demientieff, directrice exécutive du Comité directeur de la nation Gwich’in, a déclaré dans un communiqué que les chefs tribaux sont encouragés par « l’engagement de l’administration Biden à protéger les terres sacrées et le mode de vie des Gwich’in ».

Elle a remercié Biden et Haaland « d’avoir entendu nos voix et d’avoir défendu nos droits humains et notre identité ».

Dans une déclaration conjointe, les sénateurs de l’Alaska Dan Sullivan et Lisa Murkowski, ainsi que le représentant Don Young et le gouverneur Mike Dunleavy, ont critiqué l’action du ministère de l’Intérieur. Tous les quatre sont républicains.

Dunleavy a déclaré que les baux vendus en janvier « sont valides et ne peuvent être retirés par le gouvernement fédéral ».

Sullivan, qui a félicité Biden la semaine dernière pour avoir soutenu le projet pétrolier Willow, a déclaré que la suspension des baux de l’Arctique « va à l’encontre de la loi, des faits, de la science et de la volonté des communautés autochtones du versant nord. Ce n’est rien de plus qu’une manœuvre politique nue de l’administration Biden pour rembourser ses alliés environnementaux extrêmes.″

Murkowski a qualifié l’ordre d’attendu « mais néanmoins scandaleux ».

Murkowski, qui a fourni un vote clé pour la confirmation de Haaland en mars, a déclaré que l’ordre du secrétariat « est en conflit direct avec la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi de 2017 », qui « indique spécifiquement que le but de la zone (désignée) de l’ANWR est le pétrole et développement du gaz.″

« Cette action ne sert à rien d’autre que d’entraver l’économie de l’Alaska et de mettre notre sécurité énergétique en grand danger », a déclaré Murkowski.