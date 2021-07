Le président Joe Biden se rendra à Surfside

Une semaine après l’effondrement d’un immeuble en copropriété à l’extérieur de Miami, le nombre de morts continue d’augmenter lentement alors que des centaines de travailleurs poursuivent des efforts de recherche et de sauvetage incessants. Aujourd’hui, deux enfants ont été identifiés parmi les morts.

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a annoncé que deux des six corps retrouvés dans les décombres mercredi étaient des enfants âgés de 4 et 10 ans. Cela porte le nombre de morts à 18 ; 147 personnes sont toujours portées disparues.

Alors que les familles se lassent d’attendre des nouvelles de leurs proches, la tempête tropicale Elsa s’est formée du jour au lendemain, menaçant de nouveaux retards liés aux conditions météorologiques dans les recherches. Les équipages surveillent de près la progression de la tempête alors qu’elle se dirigeait rapidement vers les Caraïbes.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden se rendront en Floride jeudi pour rencontrer les premiers intervenants et les familles des victimes.

Voici ce que nous savons jeudi:

Les victimes:Se souvenir de ceux qui sont morts dans l’effondrement de l’immeuble en copropriété à Surfside, en Floride

Deux enfants parmi les morts

Les corps des deux enfants retrouvés sous les décombres ont été identifiés comme étant Lucia et Emma Guara, âgés respectivement de 10 et 4 ans. Leurs parents, Anaely Rodriguez, 42 ans, et Marcus Joseph Guara, 52 ans, ont également été confirmés morts.

« Toute perte de vie, surtout compte tenu de la nature de cet événement inattendu et sans précédent, est une tragédie », a déclaré Levine Cava. « Mais la perte de nos enfants est trop lourde à supporter. »

Après une veillée lundi, les membres de la communauté se sont réunis à un mémorial de fortune près du site. Deux d’entre eux étaient Navah Lisman et Siena Falcone, camarades de classe de 11 ans de Lucia. Ils étaient aussi amis avec sa sœur.

Navah a déclaré qu’elle avait pleuré avec ses amis pendant la veillée, ce qui lui a offert l’occasion de pleurer en communauté avec les autres.

« Voir cela rend les choses un peu plus réelles, ce qui est triste pour moi, mais c’est la vérité », a-t-elle déclaré. « Quand vous êtes avec des gens qui pleurent tous pour la même cause, cela vous fait vous sentir un peu mieux. »

Programme du président Biden pour la visite en Floride

Le président Joe Biden et la première dame doivent arriver à Miami jeudi à 9h30 avant un briefing avec les premiers intervenants et les dirigeants locaux, dont la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava et le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Il « rencontrera également les familles qui ont été forcées de subir cette terrible tragédie, attendant dans l’angoisse et le chagrin la parole de leurs proches, pour leur offrir du réconfort alors que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivent », Jen Psaki, attachée de presse de la Maison Blanche. mentionné.

« Je pense que la venue du président apportera une certaine unité ici pour notre communauté », a déclaré le directeur du département de police de Miami-Dade, Alfredo « Freddy » Ramirez, lors d’une conférence de presse mercredi. Il a ajouté que cela apporterait un soutien aux familles pour avoir « notre gouverneur, notre maire, nous tous ensemble ».

« C’est un grand message pour la famille », a-t-il déclaré.

L’attachée de presse principale adjointe, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi aux journalistes sur Air Force One que l’objectif du président pour son voyage était d’offrir du « confort » aux familles et de remercier les premiers intervenants.

« Nous voulions y aller pour les remercier, et aussi pour envoyer un message d’unité, pour montrer comment les gouvernements étatiques, locaux et fédéraux se réunissent en cette période, surtout en cette période de tragédie pour la communauté », a-t-elle déclaré. .

Voici le reste du programme de Biden, selon la Maison Blanche :

11 h : Rencontre avec les premiers intervenants, les équipes de recherche et de sauvetage, les secouristes et les autres intervenants

12h30 : Rencontre avec les familles des victimes

15h50 : Allocution du président Biden

Après 17h : Départ de Miami

Biden visite la Floride :5 choses à surveiller pendant la visite de Biden, rencontrer les familles des victimes

La tempête tropicale Elsa se prépare

Les équipes de sauvetage et de récupération surveillent de près la tempête tropicale Elsa, qui s’est formée jeudi matin alors que le système se déplaçait rapidement vers les Caraïbes.

Le cône d’incertitude du National Hurricane Center place tout le sud de la Floride sur le chemin potentiel de la tempête, et les résidents ont été encouragés à surveiller la tempête et à faire les préparatifs nécessaires. Mais on ne sait pas à ce stade comment, le cas échéant, la tempête aura un impact sur la Floride et d’autres parties du pays.

Les météorologues d’AccuWeather craignent qu’Elsa ne se transforme rapidement en ouragan à l’approche des îles du Vent.

Des conditions météorologiques extrêmes pourraient retarder les efforts de recherche et de sauvetage, a déclaré mercredi Kevin Guthrie, de la division de gestion des urgences de Floride.

Guthrie a déclaré que son équipe travaillait avec le National Hurricane Center et les météorologues de l’État pour élaborer des plans d’urgence en cas de phénomènes météorologiques violents, y compris les cyclones tropicaux, ajoutant qu’ils pourraient avoir besoin de libérer des actifs de l’État centrés sur le site de l’effondrement afin de répondre aux phénomènes météorologiques violents. Mardi, Guthrie a déclaré que la menace de phénomènes météorologiques violents avait incité les responsables de l’État à demander au gouvernement fédéral l’équipe supplémentaire.

« Si un système se développe, nous avons un plan d’urgence … sur la façon dont nous continuerons à réagir ici tout en répondant à l’ouragan », a déclaré Guthrie.

Les sauveteurs avaient déjà dû faire face à des épisodes quasi quotidiens d’orages et de foudre, qui ont forcé des suspensions temporaires des efforts de sauvetage. Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré avoir reçu des questions de membres de la famille frustrés sur les raisons pour lesquelles les efforts de sauvetage s’arrêtaient pendant les orages.

Tempête tropicale Elsa :Les équipes de sauvetage de Surfside surveillent l’Atlantique

Se souvenir de ceux qui sont morts

Sur les 18 personnes confirmées décédées, 12 ont été identifiées par les autorités.

Les autorités ont publié les noms des victimes identifiées : Stacie Fang, 54 ans ; Marcus Joseph Guara, 52 ans ; Frank Kleiman, 55 ans ; Michael Davis Altman, 50 ans; Leon Oliwkowicz, 80 ans, et son épouse Christina Beatriz Elvira de Oliwkowicz, 74 ans ; Luis Bermudez, 26 ans, et sa mère Ana Ortiz, 46 ans ; Antonio Lozano, 83 ans ; Gladys Lozano, 79 ans ; Manuel LaFont, 54 ans ; Hilda Noriega, 92 ans ; Anaely Rodriguez, 42 ans ; Lucie Guara, 10 ans ; et Emma Guara, 4 ans.

La première victime identifiée était Fang, dont le fils de 15 ans a été tiré vivant de l’épave.

Est-ce toujours une mission de recherche et de sauvetage ?

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré que de nombreuses familles anxieuses lui avaient demandé quand les efforts passeraient d’une mission de sauvetage à une mission de récupération et se demandaient combien de temps une personne pourrait survivre sous les tas de décombres.

Une semaine après l’effondrement, les autorités continuent d’appeler cela un effort de recherche et de sauvetage plutôt que de recherche et de récupération. Les ouvriers ont continué à fouiller les décombres, à écouter et à chercher des signes de vie.

« Nous ne laissons personne de côté », a déclaré Burkett mercredi. « Cela va continuer jusqu’à ce que nous sortions tout le monde de là. »

Agence qui examine les « catastrophes et les échecs » pour enquêter sur la cause de l’effondrement

L’Institut national des normes et de la technologie a mis en place une équipe nationale de sécurité dans la construction pour enquêter sur l’effondrement du bâtiment, a déclaré mercredi soir son directeur, James Olthoff, à Miami.

Olthoff a déclaré qu’il s’agirait d’une « enquête technique, et non d’une recherche de défauts » qui pourrait prendre plusieurs années. Cela ne prendra fin que lorsque l’équipe aura trouvé la « cause probable » de l’effondrement.

Le NIST est une agence non réglementaire qui examine les « catastrophes et les échecs » causés par les tremblements de terre, les incendies et les tornades. L’équipe comprendra des membres du personnel du NIST et des experts externes.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a précédemment déclaré que le président Joe Biden pensait que les raisons de l’effondrement devaient faire l’objet d’une enquête, et diverses agences fédérales fournissent déjà leur expertise. La procureure de l’État, Katherine Fernandez Rundle, a déclaré qu’elle poursuivrait une enquête du grand jury sur ce qui a conduit à l’effondrement.

– Katherine Lewin, Florida Times-Union

Les autorités demandent des dons pour soutenir les familles en deuil

Les gens peuvent envoyer des dons aux familles touchées par l’effondrement de la copropriété sur supportsurfside.org. Les responsables ont averti qu’un faux site Web de dons avait déjà été signalé.

Au cours de deux conférences de presse, le maire de Surfside, Charles Burkett, a raconté l’histoire d’Ellie Shella, 12 ans, qui a perdu son père et un oncle dans l’effondrement et priait lorsqu’il l’a rencontrée sur le site.

Mardi soir, Burkett a déclaré que la mère d’Ellie était en difficulté financière, soulignant que le père d’Ellie était le pourvoyeur de la famille. La mère d’Ellie a demandé de l’aide pour sa famille.

« Cela fonctionne, vos dons ont un impact », a déclaré Burkett.

Collaborateurs : Jesse Mendoza, Sarasota Herald-Tribune ; Jennifer Sangalang et Doyle Rice USA AUJOURD’HUI

Contactez News Now Reporter Christine Fernando à cfernando@usatoday.com ou suivez-la sur Twitter à @christinetfern.