Le président Joe Biden s’adresse aux victimes de l’ouragan Ian à Fort Myers en Floride

Le président Joe Biden s’est rendu mercredi à Fort Myers, en Floride, pour faire face aux conséquences de l’ouragan Ian.

Avant le discours, Biden a inspecté les zones ravagées par la tempête, a été informé par des responsables sur le terrain et a rencontré des habitants et des propriétaires de petites entreprises touchés par l’ouragan.

L’ouragan Ian a touché terre en Floride en tant que tempête de catégorie 4 il y a une semaine, avant de remonter la côte est des États-Unis. La tempête aurait tué plus de 80 personnes, mais ce nombre devrait augmenter à mesure que les eaux de crue se retirent et que les équipes de secours accèdent à de nouvelles zones.

L’ouragan s’annonce comme l’ouragan le plus coûteux de Floride depuis Andrew en 1992, avec des dommages causés par le vent et les ondes de tempête estimés entre 28 et 47 milliards de dollars.