Le président Joe Biden rencontrera le prince William et Kate lors d’un voyage à Boston

Le prince et la princesse de Galles doivent rencontrer le président américain Joe Biden vendredi.

La nouvelle survient alors que le couple a atterri à Boston mercredi; ils sont actuellement aux États-Unis pour la cérémonie de remise des prix Earthshot Prize 2022.

Au milieu de leur voyage, un scandale raciste a frappé l’institution, cependant, après que Susan Hussey, la marraine de William, ait demandé à plusieurs reprises à une militante caritative britannique noire d’où elle venait “vraiment”.

Le président Joe Biden rencontrera vendredi le prince William et son épouse Kate Middleton lors d’une visite à Boston, a annoncé mercredi la Maison Blanche.

“Le président a l’intention de saluer le prince et la princesse de Galles lorsqu’il sera à Boston. Nous sommes encore en train de finaliser et de régler les détails”, a déclaré aux journalistes la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Biden doit se rendre à Boston pour un événement de collecte de fonds du Parti démocrate, tandis que la famille royale britannique visite par coïncidence la ville pour un événement caritatif. On ne savait pas où le président américain verrait le couple royal.

La famille royale britannique est arrivée mercredi dans la capitale du Massachusetts où elle assistera à la cérémonie de remise du prix Earthshot 2022, un concours visant à trouver des solutions pour aider à inverser les dommages environnementaux.

La cérémonie du prix Earthshot, décrite comme Le “moment Superbowl” de Williamsera diffusé sur Newzroom Afrika (DStv 405) le lundi 5 décembre à 21h00.

Bien qu’ils soient aux États-Unis, et encore plus proches de Harry et Meghan qui restent en Californie mais seront également à New York ce week-end, le Pays de Galles sera probablement ne pas se rencontrer avec les Sussex après qu’un assistant royal a déclaré “nous ne serons pas distraits par d’autres choses”.

Peu de temps après, cependant, l’institution a été secouée par un autre scandale du racisme après qu’un membre senior de la maison royale ait demandé à plusieurs reprises à une militante caritative britannique noire d’où elle venait “vraiment”.

Susan Hussey, 83 ans, marraine de William, a depuis démissionné de son rôle de courtisan auprès de la reine consort Camilla.

