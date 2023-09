Le président Joe Biden rejoint le piquet de grève de l’UAW

Bonjour, lecteurs de Quartz !

Ford a suspendu la construction d’une usine de batteries de 3,5 milliards de dollars… Le constructeur automobile est frapper les freins, mettre 2 500 emplois dans les limbes, au milieu de la grève des Travailleurs unis de l’automobile (UAW).

… et le président Joe Biden rejoint la ligne de piquetage de l’UAW dans le Michigan. C’est peut-être le première fois dans l’histoire que un Le président américain en exercice est participant dans une grève active.

Spotify n’interdira pas la musique créée avec l’IA. PDG Daniel Ek a précisé dans un entretien rare que certains des utilisations de l’IA arça sonne, mais usurper l’identité de personnes sans consentement franchit la ligne.

Blue Origin, la société de fusées de Jeff Bezos, accueille un nouveau PDG. Dirigeant et vétéran d’Amazon Dave Limp prend le Horme sur 4 décembre.

Un grand chiffre : 153 jours

La Writers Guild of America West, qui a conclu hier un accord de principe avec les studios hollywoodiens après 146 jours de piquetage, est désormais sur le point de battre le record de la plus longue grève de son histoire. Le record actuel de 153 jours a été établi lors de la grève des écrivains de 1960. Il est probable que ce marqueur soit dépassé, car ratifier le nouveau contrat prendra du temps. Les deux conseils d’administration de la WGA, à l’est et à l’ouest, doivent approuver l’accord, après quoi les 11 500 membres de la WGAW devront voter sur le contrat.

Comment la viande achetée par un pauvre Égyptien finit dans la poche d’un sénateur américain

Le sénateur du New Jersey, Bob Menendez, aurait exercé des ingérences à Washington au nom de membres du gouvernement égyptien et des services de renseignement, notamment dans le domaine des ventes d’armes au régime semi-autocratique dirigé par le président Abdel Fattah al-Sisi. Mais l’une des accusations les plus laides est un scandale d’influence impliquant l’épouse de Menendez, Nadine, un immigrant égyptien nommé Wael Hana, et de la viande. Beaucoup de viande.

L’Égypte est un pays à majorité musulmane qui exige que la viande soit certifiée halal, c’est-à-dire transformée conformément à des règles alimentaires islamiques spécifiques. Grâce à Menendez, une société américaine dirigée par Hana a obtenu le monopole de ses services de certification, puis a rapidement augmenté ses prix à des niveaux vertigineux.

500 $ ↗️ 5 000 $ : Hausse des prix pour la certification d’un conteneur (27 tonnes) de bœuf aux États-Unis, alors même que les prix du bœuf américain ont chuté

23 000 $ : Montant du déficit hypothécaire de Nadine couvert par IS EG Halal

30 000 $ : Montant versé à la société écran de Nadine par IS EG Halal

3 600 $ : Revenu annuel par habitant en Égypte

0,73 $ le kilo (0,33 $ la livre) : Hausse du prix du bœuf en Egypte, grâce au monopole

Le dernier article de Tim Fernholz illustre comment le trafic d’influence aux États-Unis peut encourager les souffrances d’une population déjà pauvre aux prises avec l’instabilité alimentaire causée par la guerre en Ukraine.

Des découvertes surprenantes

La technologie s’améliore pour identifier la provenance des différents sons dans une pièce et les réduire au silence. Nous aimerions pouvoir faire la même chose lors des réunions de famille.

Vivre sans cerveau n’empêche pas les méduses d’apprendre. Les animaux peuvent ramasser des objets erreurs passées et modifier leur comportement. Encore une fois, nous souhaitons que cela se produise lors des réunions de famille.

La formation d’un supercontinent dans 250 millions d’années pourrait conduire à une extinction massive. La chaleur extrême serait le principal problème, car plus d’activité volcanique entraînerait une augmentation du dioxyde de carbone dans l’air.

Brian May de Queen’s a contribué à la mission qui a permis de récupérer un échantillon de l’astéroïde Bennu. «Nous allons vous bercer« Je viens de devenir très méta.

La ville de New York teste des robots policiers dans le métro. Le robot de sécurité autonome Knightscope K5 est presque aussi grand que maire Eric Adams, mais son nom est bien plus compliqué.

