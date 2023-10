Le président Joe Biden publie une déclaration sur l’assassinat mortel d’un garçon musulman de 6 ans dans le canton de Plainfield – Shaw Local

Le président Joe Biden a publié dimanche une déclaration condamnant l’attaque mortelle d’un garçon musulman de 6 ans et de sa mère à l’intérieur de leur maison du canton de Plainfield, qui, selon les autorités, avait été perpétrée par leur propriétaire en raison de leur foi islamique.

La mère du garçon a été poignardée à plusieurs reprises mais elle devrait survivre à ses blessures, ont indiqué les autorités.

Le bureau de Chicago du Conseil des relations américano-islamiques a tenu dimanche une conférence de presse avec des membres de la famille et a identifié le garçon comme étant Wadea Al-Fayoume.

Joseph Czuba, 71 ans, a été accusé de diverses infractions, notamment de meurtre et de crime de haine, à la suite de l’attaque, qui, selon les autorités, était une réponse à la guerre entre Israël et le Hamasselon le bureau du shérif du comté de Will.

[Plainfield landlord charged with hate crime, murder in stabbing death of 6-year-old boy]

Voici celui de Biden déclaration complète:

Jill et moi avons été choqués et écœurés d’apprendre le meurtre brutal d’un enfant de six ans et la tentative de meurtre de la mère de l’enfant chez eux hier dans l’Illinois.

La famille musulmane palestinienne de l’enfant est venue en Amérique à la recherche de ce que nous recherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix.

Cet horrible acte de haine n’a pas sa place en Amérique et va à l’encontre de nos valeurs fondamentales : ne pas avoir peur de la façon dont nous prions, de ce que nous croyons et de qui nous sommes.

En tant qu’Américains, nous devons nous unir et rejeter l’islamophobie et toutes les formes d’intolérance et de haine. J’ai dit à plusieurs reprises que je ne resterai pas silencieux face à la haine.

Nous devons être sans équivoque. Il n’y a pas de place en Amérique pour la haine contre qui que ce soit. Nous nous joignons à tout le monde ici à la Maison Blanche pour envoyer nos condoléances et nos prières à la famille, y compris pour le rétablissement de la mère, ainsi qu’aux communautés palestiniennes, arabes et musulmanes américaines dans leur ensemble.