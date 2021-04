WASHINGTON – Le président Joe Biden proposera mercredi un vaste plan de 1,8 billion de dollars pour un congé familial payé national, une prématernelle universelle, un collège communautaire gratuit et des services de garde subventionnés dans ce qui serait une expansion fédérale spectaculaire du filet de sécurité sociale pour les familles et les enfants.

Biden est sur le point de présenter officiellement son plan pour les familles américaines lors de sa première allocution avant une session conjointe du Congrès mercredi soir. Il s’agit du deuxième volet de son programme économique «Reconstruire mieux» après la publication d’un plan d’infrastructure et d’emplois de 2,3 billions de dollars publié plus tôt ce mois-ci.

Présenté comme des «investissements générationnels dans notre avenir» pour surpasser la Chine et transformer l’économie américaine, le plan des familles comprend 1 billion de dollars de dépenses au cours des 10 prochaines années, selon des hauts responsables de l’administration qui ont accepté de discuter des détails sous couvert d’anonymat. . Un montant supplémentaire de 800 milliards de dollars couvrirait les crédits d’impôt ciblés pour la classe moyenne.

La proposition au Congrès serait financée par une répression des échappatoires fiscales utilisées par les déclarants à revenu élevé. Biden veut également presque doubler l’impôt sur les plus-values ​​de 20% à 39,6% pour les ménages gagnant plus d’un million de dollars, entre autres changements.

225 milliards de dollars chacun pour les programmes nationaux de congés payés et de garde d’enfants

Le plan – qui sera certainement vivement critiqué par les républicains qui s’opposent déjà à son plan d’emploi – comprend 225 milliards de dollars pour un programme national de congés familiaux et médicaux payés. Il offrirait aux travailleurs une aide à l’emploi partielle pendant trois mois pour être avec un nouvel enfant, se remettre d’une maladie, s’occuper d’un être cher handicapé, faire face au déploiement militaire d’un partenaire ou faire face aux urgences.

Jusqu’à 4 000 $ par mois seraient disponibles en congé payé pour les personnes qui y participent, avec un minimum des deux tiers du salaire hebdomadaire moyen et augmentant à 80% pour les travailleurs les moins rémunérés.

Un montant supplémentaire de 225 milliards de dollars servirait à couvrir les frais de garde d’enfants pour les parents à faible revenu et de la classe moyenne ayant des enfants de cinq ans ou moins. Cela survient alors que de plus en plus de femmes ont quitté le marché du travail l’année dernière pour s’occuper de jeunes enfants pendant la pandémie de coronavirus. Une étude citée par la Maison Blanche a révélé 57 milliards de dollars de pertes de revenus et de productivité en raison d’un manque d’options de garde d’enfants.

Le programme paierait tous les frais de garde d’enfants des familles les plus nécessiteuses. Ceux qui gagnent 1,5 fois leur revenu médian national ne paieraient pas plus de 7% de leur revenu pour la garde d’enfants.

Le plan établirait également un salaire minimum de 15 $ pour le personnel des garderies – neuf femmes sur dix et quatre femmes sur dix de couleur.

Pré-K pour tous, quel que soit le revenu familial

Biden propose 200 milliards de dollars pour rendre la prématernelle gratuite accessible aux enfants de trois et quatre ans, quel que soit le revenu de leur famille. Cela se ferait principalement par le biais de «partenariats» avec les États, mais le gouvernement fédéral chercherait à travailler directement avec les écoles maternelles des États qui ne participent pas.

L’expansion nationale pré-K profiterait à 5 millions d’enfants et permettrait à la famille moyenne d’économiser 13 000 dollars, selon la Maison Blanche.

Le plan prévoit également 109 milliards de dollars pour rendre les collèges communautaires gratuits aux États-Unis, permettant à tous les étudiants et travailleurs débutants des États participants de ne pas payer d’argent pendant deux ans d’un collège communautaire pour obtenir un diplôme ou un diplôme. Le programme serait accessible aux «Dreamers» – des immigrants sans papiers amenés aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants.

La proposition de Biden intervient après la transition de plusieurs États, dont le Tennessee, New York, l’Oregon et le Rhode Island, vers un collège communautaire gratuit. À l’instar du programme pré-K, les États devraient s’associer au gouvernement fédéral pour recevoir le financement fédéral. Si chaque État le fait, environ 5,5 millions d’étudiants fréquenteraient un collège communautaire gratuitement.

Le plan prolongerait les crédits d’impôt pour enfants améliorés qui ont été adoptés dans le cadre du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars de Biden jusqu’en 2025, ce qui ne répondrait pas aux demandes de nombreux démocrates progressistes de rendre les crédits permanents. Le plan prévoit également des crédits d’impôt permanents du Plan américain de sauvetage pour les familles ayant des besoins de garde d’enfants et les travailleurs qui n’ont pas d’enfants.

Plan laisse de côté l’expansion de Medicare

La proposition ne réduirait pas les conditions d’admissibilité à l’âge pour Medicare afin d’étendre la couverture ou de prendre des mesures pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance – deux autres domaines poussés par de nombreux démocrates au Congrès et des groupes de défense libéraux.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que le président restait « pleinement engagé » dans les négociations pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance malgré son omission dans le paquet.

La fourniture de soins de santé primaires dans le plan est de 200 milliards de dollars pour rendre permanentes les réductions des primes de soins de santé adoptées dans la Loi sur les soins abordables.

Les subventions Pell, les HBCU et les déjeuners scolaires ont également été ciblés

Le plan prend des mesures pour rendre l’université plus abordable pour les étudiants de couleur.

Il met de côté 85 milliards de dollars pour les subventions Pell qui fourniraient 1 400 $ en aide supplémentaire aux étudiants des collèges à faible revenu; 62 milliards de dollars pour un programme de subventions visant à améliorer l’achèvement des études collégiales des étudiants à faible revenu; et 46 milliards de dollars pour les collèges et universités historiquement noirs. Ce dernier comprend au moins deux ans de frais de scolarité subventionnés pour les étudiants inscrits dans des HBCU de quatre ans provenant de familles gagnant moins de 125 000 $ par année.

Les autres dépenses comprennent 45 milliards de dollars pour prolonger les déjeuners gratuits et réduits tout au long de l’été pour les 29 millions d’enfants à faible revenu inscrits au programme fédéral; 17 milliards de dollars pour étendre les repas gratuits aux enfants des zones de grande pauvreté par le biais du programme Community Eligible Provision, et 9 milliards de dollars pour former des enseignants, remédier à la pénurie d’enseignants et diversifier le personnel enseignant.

La voie législative pour les familles de Biden et les plans d’emploi ne sont pas claires

Le plan de Biden est probablement confronté à une forte résistance de la part des républicains, tout comme son plan américain pour l’emploi, qu’ils ont largement critiqué pour élargir «l’infrastructure» afin de financer des programmes tels que la prise en charge des personnes âgées et handicapées, la fabrication et la lutte contre le changement climatique.

La semaine dernière, les républicains du Sénat ont proposé une contre-offre de 568 milliards de dollars, soit juste un quart de la taille du paquet de Biden et serait limitée aux infrastructures physiques telles que la réparation des routes et des ponts et l’expansion du haut débit.

La Maison Blanche n’a pas dit si Biden combinera les deux plans ensemble – totalisant plus de 4000 milliards de dollars – en un seul projet de loi pour le Congrès ou poursuivra plusieurs lois. Le plan d’emploi serait rémunéré principalement par une augmentation du taux d’imposition des sociétés.

Le président veut des progrès au Congrès sur le projet de loi sur l’emploi d’ici la fin du mois de mai et pour son adoption d’ici l’été, selon des responsables de l’administration.

Biden pourrait demander l’adoption de son plan familial et d’emploi via un rapprochement budgétaire, ce qui bloquerait toute tentative d’obstruction systématique et n’exigerait aucun vote républicain dans le Sénat également divisé tant que tous les démocrates voteront en faveur. La Maison Blanche n’a pas dévoilé sa piste législative.

