Le président Joe Biden prononce un discours puissant condamnant le Hamas – Twitchy

Nous ne sommes évidemment pas fans du président Joe Biden, et nous aurions aimé entendre ce discours il y a quelques jours. Il est donc un peu en retard, mais il faut lui reconnaître : Biden a prononcé un discours puissant condamnant l’attaque terroriste du Hamas et a reconnu que des Américains avaient été tués et pris en otages.

Il s’agit d’une grande amélioration par rapport aux tweets de la Maison Blanche sur les bidenomics et les « frais indésirables » sur les billets de concert.

Biden : « Il y a des moments dans cette vie… où le mal pur et inaltéré se déchaîne… Le peuple d’Israël a vécu un de ces moments ce week-end. Les mains ensanglantées de l’organisation terroriste Hamas, un groupe qui a déclaré son objectif. ..c’est tuer des Juifs. C’était un acte purement pervers. » pic.twitter.com/VtAzD7TnXO -Curtis Houck (@CurtisHouck) 10 octobre 2023

Biden : « [T]les raumas ne disparaissent jamais…[F]des familles… attendant de connaître le sort de leurs proches… Le Hamas a maintenant menacé de les exécuter en violation de… la moralité humaine. C’est odieux. La brutalité… c’est la soif de sang qui rappelle… les pires déchaînements de l’Etat islamique… C’est du terrorisme. » pic.twitter.com/l9b1oHc24R -Curtis Houck (@CurtisHouck) 10 octobre 2023

Biden : « [F]ou le peuple juif, ce n’est pas nouveau. Cette attaque fait remonter à la surface des souvenirs douloureux et les cicatrices laissées par des millénaires d’antisémitisme et de génocide du peuple juif…[W]Il faut être parfaitement clair. Nous sommes aux côtés d’Israël… et nous veillerons à ce qu’il ait ce dont il a besoin. » pic.twitter.com/Ea6jFiNCR2 -Curtis Houck (@CurtisHouck) 10 octobre 2023

Biden : « Il n’y a aucune justification au terrorisme. Il n’y a aucune excuse. Le Hamas ne défend pas le droit du peuple palestinien à la dignité… Son objectif déclaré est l’anéantissement de l’État d’Israël et le meurtre du peuple juif… Le Hamas n’offre rien mais terreur et effusion de sang. pic.twitter.com/y5wtJPRVyf -Curtis Houck (@CurtisHouck) 10 octobre 2023

Biden : « Israël a le droit de répondre – en fait, a le devoir de répondre à ces attaques vicieuses… Les démocraties… sont fortes et plus sûres lorsque nous agissons conformément à l’État de droit. Les terroristes ciblent délibérément les civils. les a tués. » pic.twitter.com/SgHBl9YJxr -Curtis Houck (@CurtisHouck) 10 octobre 2023

OK, il a dû y amener son fils Beau, décédé en Irak, car bien sûr il l’a fait :

Biden compare la perte de son fils Beau aux Israéliens dont les membres de la famille ont été massacrés par le Hamas : « Beaucoup d’entre nous savent ce que l’on ressent. Cela laisse un trou noir dans votre poitrine lorsque vous perdez une famille, vous avez le sentiment d’être aspiré. …douleur…sentiment de désespoir…tragédie » pic.twitter.com/BSnYOyUOM1 -Curtis Houck (@CurtisHouck) 10 octobre 2023

Biden : « Nous allons… rester unis, soutenir le peuple d’Israël qui subit des pertes indescriptibles et nous opposer à la haine et à la violence du terrorisme… Nous intensifions… l’assistance militaire… pour reconstituer le Iron Dome… Il ne s’agit pas de fête… Il s’agit de… sécurité » pic.twitter.com/DONxSsFDia -Curtis Houck (@CurtisHouck) 10 octobre 2023

Biden : « Permettez-moi de répéter à n’importe quel pays, à n’importe quelle organisation, à quiconque envisage de profiter de cette situation, j’ai un mot : ne le faites pas. Ne le faites pas. Nos cœurs sont peut-être brisés, mais notre détermination est claire… Nous prenons également des mesures à la maison… en travaillant en étroite collaboration avec… des partenaires de la communauté juive » pic.twitter.com/ld15LodIZc -Curtis Houck (@CurtisHouck) 10 octobre 2023

Biden : « C’est le moment pour les États-Unis de se rassembler, de pleurer ceux qui pleurent… Il n’y a pas de place pour la haine en Amérique, ni contre les juifs, ni contre les musulmans, ni contre qui que ce soit. Nous la rejetons. …Ce que nous rejetons, c’est le terrorisme. Nous condamnons ce mal aveugle. » pic.twitter.com/21E4tt6O9r -Curtis Houck (@CurtisHouck) 10 octobre 2023

Biden : « Qu’il n’y ait aucun doute sur le fait que les États-Unis soutiennent Israël. Nous veillerons à ce que l’État juif et démocratique d’Israël puisse se défendre aujourd’hui et demain, comme nous l’avons toujours fait. C’est aussi simple que cela. Ces atrocités — elles sont écoeurants. Nous sommes–nous sommes avec Israël.… pic.twitter.com/rxA8ZV5aPe -Curtis Houck (@CurtisHouck) 10 octobre 2023

Biden part alors sans répondre aux questions.

C’était un bon discours. Nous aurions aimé l’entendre dimanche, et non prononcé par un vieillard faible. L’administration semble avoir été prise au dépourvu ce week-end… en ne répondant pas au fameux appel téléphonique d’Hillary Clinton à 3 heures du matin. Mais pour rendre à César ce qui appartient à César, Biden a clairement indiqué de quel côté se trouvaient les États-Unis.

Maintenant, demandez peut-être au ministère de la Justice d’enquêter sur certaines personnes célébrant le terrorisme dans les rues plutôt que sur les parents lors des réunions du conseil scolaire.

***