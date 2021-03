Le président Joe Biden inclut ses rivaux Vladimir Poutine de Russie et Xi Jinping de Chine parmi les invités aux premiers grands pourparlers sur le climat de son administration, un événement que les États-Unis espèrent qu’il contribuera à façonner, accélérer et approfondir les efforts mondiaux pour réduire les combustibles fossiles qui détruisent le climat. pollution, ont déclaré des responsables de l’administration à l’Associated Press.

Le président cherche à relancer un forum organisé par les États-Unis des principales économies du monde sur le climat que George W. Bush et Barack Obama ont tous deux utilisé et que Donald Trump a laissé languir. Les dirigeants de certaines des plus grandes victimes du changement climatique, des bienfaiteurs et des rétrogrades au monde complètent le reste des 40 invitations livrées vendredi. Il se tiendra pratiquement les 22 et 23 avril.

Alliances de longue date

L’organisation du sommet respectera un engagement de campagne et un ordre exécutif de Biden, et l’administration chronomètre l’événement avec sa propre annonce à venir de ce qui est un objectif américain beaucoup plus difficile pour réorganiser l’économie américaine afin de réduire considérablement les émissions du charbon, du gaz naturel et du pétrole.

La session – et qu’il s’agisse de discussions ou de progrès – testera l’engagement de Biden de faire du changement climatique une priorité parmi les problèmes politiques, économiques, politiques et pandémiques concurrents. Cela posera également un test très public – et potentiellement embarrassant ou responsabilisant – pour savoir si les dirigeants américains, et Biden en particulier, peuvent encore conduire la prise de décision mondiale après que l’administration Trump s’est retirée dans le monde et a secoué des alliances de longue date.

L’administration Biden a intentionnellement regardé au-delà de ses partenaires internationaux pour les pourparlers, a déclaré un responsable de l’administration.

« C’est une liste des principaux acteurs et il s’agit d’avoir certaines des conversations difficiles et des conversations importantes », a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des plans américains pour l’événement. «Compte tenu de l’importance… de cette question pour le monde entier, nous devons être prêts à en parler et nous devons être prêts à en parler au plus haut niveau.»

Trump s’est moqué de la science qui sous-tend les avertissements urgents sur le réchauffement climatique et l’aggravation des sécheresses, inondations, ouragans et autres catastrophes naturelles qui en résulte. Il a retiré les États-Unis des accords climatiques de l’ONU de 2015 à Paris comme l’une de ses premières actions. Cela fait du sommet du mois prochain le premier grand débat international sur le climat par un dirigeant américain depuis plus de quatre ans, bien que les dirigeants en Europe et ailleurs aient poursuivi les pourparlers.

Les responsables américains et d’autres attribuent aux discussions sur le climat de l’administration Obama une partie du mérite d’avoir jeté les bases de l’accord de Paris. Les États-Unis et près de 200 autres gouvernements lors de ces pourparlers ont chacun fixé des objectifs de réduction de leurs émissions de combustibles fossiles et se sont engagés à surveiller et à déclarer leurs émissions. Un autre responsable de l’administration Biden a déclaré que les États-Unis décidaient toujours jusqu’où l’administration irait dans la fixation d’un objectif d’émissions américain plus ambitieux.

L’administration Biden espère que la scène fournie par le sommet sur le climat du jour de la Terre du mois prochain – qui devrait être entièrement virtuelle à cause du COVID-19 et accessible au public en direct, y compris les conversations en petits groupes – encouragera d’autres dirigeants internationaux à l’utiliser comme plate-forme pour annoncer leur les objectifs d’émissions plus stricts de leurs propres pays ou d’autres engagements, avant les négociations mondiales de l’ONU sur le climat à Glasgow en novembre.

L’administration espère plus largement que la session aidera à galvaniser les gouvernements pour qu’ils adoptent des moyens spécifiques et politiquement supportables pour réorganiser leurs secteurs des transports et de l’électricité et leurs économies globales maintenant pour atteindre ces objectifs futurs plus difficiles.

«Livrables»

Le sommet américain n’est pas seulement «sur les livrables, il s’agit vraiment de s’engager au niveau des leaders… envoyer un signal du point de vue américain sur notre sérieux, et mettre nos propres cartes sur la table de manière significative», le a déclaré le premier responsable, faisant référence à l’annonce prochaine de Biden sur un objectif d’émissions plus agressif aux États-Unis. «Et en espérant que les pays se joindront à nous.»

À l’instar des forums sur le climat des grandes économies de Bush et d’Obama, la liste d’invités de Biden comprend des dirigeants des plus grandes économies du monde et des blocs européens. Cela inclut deux pays – la Russie et la Chine – contre lesquels Biden et ses diplomates s’affrontent, à propos de l’ingérence électorale, des cyberattaques, des droits de l’homme et d’autres problèmes. On ne sait pas comment ces deux pays en particulier répondront aux invitations des États-Unis, ou s’ils sont disposés à coopérer avec les États-Unis pour réduire les émissions tout en combattant sur d’autres sujets. La Chine est le premier émetteur mondial de pollution nuisible au climat. Les États-Unis sont n ° 2. La Russie est n ° 4.

Le Brésil est sur la liste en tant qu’économie majeure, mais c’est aussi un recul majeur du climat sous le président Jair Bolsonaro, qui a fait dérailler les efforts de préservation de l’Amazonie suceuse de carbone et s’est joint à Trump pour bafouer les engagements internationaux en matière de climat.

Les 40 invités comprennent également des dirigeants de pays confrontés à certaines des menaces immédiates les plus graves, y compris le Bangladesh de basse altitude et les îles Marshall, des pays considérés comme modélisant un bon comportement climatique, y compris le Bhoutan et certains pays scandinaves, et des pays africains avec des puits de carbone diversement importants. forêts ou grandes réserves de pétrole. La Pologne et certains autres pays de la liste sont considérés comme susceptibles de s’éloigner plus rapidement de l’énergie du charbon sale.

Biden, en tant que candidat, s’est engagé à investir 2000 milliards de dollars pour aider à transformer les États-Unis en une économie zéro émission d’ici 2050 tout en créant des emplois dans les énergies propres et les technologies. Biden et d’autres responsables de l’administration ont souligné les intentions des États-Unis en matière de climat lors des premiers entretiens individuels avec des dirigeants étrangers, et l’envoyé de Biden pour le climat, John Kerry, s’est concentré sur l’accélération des réductions d’émissions au niveau international dans la diplomatie à l’étranger.