Le président Joe Biden envoie une lettre au vétéran de la Seconde Guerre mondiale Donald Johnson du Pérou alors qu’il a 100 ans – Shaw Local

Donald Johnson, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et résident péruvien, a eu 100 ans en novembre, et les célébrations comprenaient un message personnel du président Joe Biden.

La famille de Johnson a informé la Maison Blanche de son anniversaire et de son service militaire, et a reçu une lettre de Biden le remerciant et lui souhaitant un joyeux anniversaire.

“L’altruisme des anciens combattants comme vous qui ont répondu à l’appel de notre nation à servir pendant la Seconde Guerre mondiale définit le véritable caractère de notre plus grande génération”, a déclaré Biden dans la lettre. “C’est un privilège de vous souhaiter un joyeux 100e anniversaire et de vous remercier pour votre service inspirant dans la marine américaine.”

Une photo du vétéran de la Seconde Guerre mondiale Don Johnson pendant son service dans la marine américaine (Photo fournie par Donelle Johnson)

Johnson a également été honoré avec des lettres de personnes de tout le pays et une photographie sur le pot de Good Morning America Smuckers. Les filles de Johnson ont mis son nom pour la reconnaissance du pot Smuckers, dans laquelle les personnes qui ont 100 ans peuvent faire imprimer leur visage sur un pot de gelée Smuckers.

Johnson a déclaré qu’il “se sentait plutôt bien” de célébrer un siècle, notant que “peu de gens ont atteint 100 ans”. Il a dit que l’une de ses activités préférées était de passer du temps avec sa famille.

“J’ai été marié pendant 70 ans, ma femme est décédée en 2014 en novembre, donc il y a eu un grand trou dans ma vie depuis lors. Mais j’ai quatre filles et une petite-fille », a déclaré Johnson. “Laissez-moi vous dire que le couvercle du siège des toilettes était toujours baissé, parce que s’il était relevé, j’en avais marre.”

Johnson a célébré ses 100 ans avec une grande fête d’anniversaire, avec de la nourriture, du karaoké et des cuillères, l’un des jeux préférés de Johnson. Ses quatre filles et une petite-fille étaient présentes et ont organisé la fête, ainsi que d’autres parents et de nombreux amis.

Don Johnson, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et résident péruvien, célèbre son 100e anniversaire en faisant imprimer son visage sur un bocal Smuckers. (Photo fournie par Donelle Johnson)

Johnson a déclaré qu’il avait servi dans la marine américaine pendant trois ans. Il a d’abord été affecté à un dragueur de mines à Washington et dans le Pacifique Sud, a déclaré Johnson. Il a ensuite été réaffecté à un dragueur de mines plus important pour envahir la Corée du Nord et établir une occupation militaire immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, a-t-il déclaré.

Après son passage dans la marine, Johnson et sa famille sont retournés à Amasa, Michigan. Il a ensuite été employé par la MA Hannah Company dans les mines de fer souterraines locales. En 1974, un transfert d’emploi a emmené Johnson et sa famille au Pérou, a-t-il déclaré.

Don continue d’être membre de l’église luthérienne St. John’s au Pérou et participe au déjeuner annuel des personnes âgées de l’église en octobre. Don vit au Pérou depuis 50 ans et aime maintenant passer du temps avec sa famille, lire le journal et faire des mots croisés, a-t-il déclaré.