Le président Joe Biden en visite à Nashua et Merrimack dans le New Hampshire

Le président Joe Biden s’est rendu mardi dans le New Hampshire pour un après-midi d’événements liés à la santé des anciens combattants. Le président était dans l’État de Granite pour vanter le succès de la loi PACT, qui a élargi l’accès aux soins de santé pour les anciens combattants blessés par des brûlis ou autres. exposition toxique. Les responsables fédéraux ont déclaré que 5 500 réclamations avaient été déposées en vertu de la loi dans le New Hampshire et que 3 300 avaient été accordées. Biden a parlé de l’impact de la loi PACT vers 13 h 30 au YMCA de Westwood Park à Nashua. « Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer que le VA vient d’accorder sa 1 millionième réclamation en vertu du PACT Act », a déclaré Biden. « Une étape majeure fournissant 5,7 millions de dollars de prestations à 890 000 anciens combattants et familles jusqu’à présent, dont 3 000 ici dans le New Hampshire. »>> Vidéo complète : le président Joe Biden parle de la loi PACT lors d’un événement à Nashua. Biden a déclaré qu’il était important que les anciens combattants soient être en mesure d’obtenir des soins de santé pour les problèmes causés par les expositions sur le champ de bataille sans avoir à franchir des obstacles supplémentaires. « Ils ont été ensemble pendant 42 ans », a-t-il déclaré. À Merrimack, au VFW, Biden a rencontré Lisa Clark, une vétéran de l’armée de l’air dont le mari était un vétéran du Vietnam décédé d’un cancer. « Il a été exposé à l’agent Orange pendant son séjour au Vietnam. L’année dernière, il est décédé d’un cancer. Grâce à la loi PACT, il n’appartenait pas à Lisa de prouver que l’agent Orange avait causé le cancer. Et, grâce à la loi PACT , Lisa reçoit désormais 1 600 $ par mois en prestations de survivant. « En vertu de la loi PACT, le taux d’octroi pour les anciens combattants demandant une indemnisation d’invalidité liée au service est désormais de 75 %, et le VA a versé plus de 5,7 milliards de dollars en prestations gagnées aux anciens combattants et survivants, selon la Maison Blanche. « Pour les familles qui ont perdu un être cher, la loi PACT signifie une allocation mensuelle d’environ 3 000 dollars par mois pour un conjoint survivant et deux enfants », a déclaré Biden. « Et en passant, le conjoint survivant bénéficie de prestations pour le reste de sa vie. » Biden a atterri pour la première fois à 11h03 à l’aéroport régional de Manchester-Boston et a été accueilli par les dirigeants locaux, étatiques et fédéraux. Chris Sununu, ainsi que le maire de Manchester Jay Ruis et la représentante américaine Annie Kuster, ont accueilli Biden à l’aéroport. Les sénateurs américains Jeanne Shaheen et Maggie Hassan ont pris l’avion avec le président à bord d’Air Force One.>> Vidéo brute : le président Joe Biden arrive au New HampshireSununu a déclaré que chaque fois que le président lui rendait visite, cela mettait l’accent sur le New Hampshire. » Chaque fois que le président arrive, cela met en lumière les citoyens d’ici, un État où le contrôle local et les voix locales sont si importants », a déclaré Sununu. « Cela aide. »Ruais a déclaré que pendant le peu de temps qu’il a passé avec Biden, il a été capable de faire passer certaines des préoccupations auxquelles Manchester est confronté. « Les choses dont nous avons parlé seraient l’itinérance, la toxicomanie, la santé mentale, en garantissant que nous » « Nous souhaitons aborder ces problèmes de manière globale de manière à ce que nous puissions travailler avec nos délégations étatiques et fédérales pour faire avancer les choses pour la ville de Manchester », a déclaré Ruais. Après avoir quitté le New Hampshire, Biden s’est rendu à Boston pour des événements de collecte de fonds.>> Regarder l’arrivée du président dans l’État via Air Force One :

Le président Joe Biden s’est rendu mardi dans le New Hampshire pour un après-midi d’événements liés à la santé des anciens combattants. Le président était dans l’État de Granite pour vanter le succès de la loi PACT, qui élargissait l’accès aux soins de santé pour les anciens combattants blessés par des brûlures ou d’autres expositions toxiques. Les responsables fédéraux ont déclaré que 5 500 réclamations avaient été déposées en vertu de la loi dans le New Hampshire et que 3 300 avaient été accordées. Biden a parlé de l’impact de la loi PACT vers 13h30 au Westwood Park YMCA à Nashua. « Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer que le VA vient d’accorder sa 1 millionième réclamation en vertu du PACT Act », a déclaré Biden. « Une étape majeure fournissant jusqu’à présent 5,7 millions de dollars de prestations à 890 000 anciens combattants et familles, dont 3 000 ici dans le New Hampshire. » >> Vidéo complète : Le président Joe Biden parle de la loi PACT lors d’un événement à Nashua Biden a déclaré qu’il était important que les anciens combattants puissent obtenir des soins de santé pour les problèmes causés par les expositions sur le champ de bataille sans avoir à franchir des obstacles supplémentaires. « C’est important parce que trop de militaires ont non seulement bravé le champ de bataille, mais ils l’ont également fait) en respirant les vapeurs toxiques des brûlis et d’autres moyens », a-t-il déclaré. À Merrimack au VFW, Biden a rencontré Lisa Clark, une vétéran de l’Air Force dont le mari était un vétéran du Vietnam décédé d’un cancer. « Ils étaient ensemble depuis 42 ans », a déclaré Biden. « Il a été exposé à l’agent Orange pendant son séjour au Vietnam. L’année dernière, il est décédé d’un cancer. Grâce à la loi PACT, il n’appartenait pas à Lisa de prouver que l’agent Orange avait causé le cancer. Et, grâce à la loi PACT , Lisa reçoit désormais 1 600 $ par mois en prestations de survivant. » En vertu de la loi PACT, le taux d’octroi pour les anciens combattants demandant une indemnité d’invalidité liée au service est désormais de 75 %, et le VA a versé plus de 5,7 milliards de dollars en prestations gagnées aux anciens combattants et aux survivants, selon la Maison Blanche. « Pour les familles qui ont perdu un être cher, la loi PACT signifie une allocation mensuelle d’environ 3 000 dollars par mois pour un conjoint survivant et deux enfants », a déclaré Biden. « Et d’ailleurs, le conjoint survivant bénéficie de prestations pour le reste de sa vie. » Biden a atterri pour la première fois à 11 h 03 à l’aéroport régional de Manchester-Boston et a été accueilli par les dirigeants locaux, étatiques et fédéraux. Le gouverneur Chris Sununu, le maire de Manchester Jay Ruis et la représentante américaine Annie Kuster ont accueilli Biden à l’aéroport. Les sénateurs américains Jeanne Shaheen et Maggie Hassan ont accompagné le président à bord d’Air Force One. >> Vidéo brute : Le président Joe Biden arrive au New Hampshire Sununu a déclaré que chaque fois que le président rend visite, il met l’accent sur le New Hampshire. « Chaque fois que le président arrive, cela met en lumière les citoyens d’ici, un État où le contrôle local et les voix locales sont si importants », a déclaré Sununu. « Ça aide. » Ruais a déclaré que pendant le peu de temps qu’il a passé avec Biden, il a été capable de faire passer certaines des préoccupations auxquelles Manchester est confronté. « Les choses dont nous avons parlé seraient l’itinérance, la toxicomanie, la santé mentale, en veillant à ce que nous abordions ces problèmes de manière globale de manière à pouvoir travailler avec nos délégations étatiques et fédérales pour faire avancer les choses pour la ville de Manchester », » dit Ruais. Après avoir quitté le New Hampshire, Biden s’est rendu à Boston pour des événements de collecte de fonds. >> Regardez l’arrivée du président dans l’État via Air Force One :