Le président Joe Biden devrait annoncer sa candidature à la réélection de 2024

Donald Trump a officiellement remis son nom dans le chapeau pour redevenir POTUS en 2024 après avoir été sommairement rejeté et avoir reçu le doigt Dikembe Mutombo par l’Amérique en 2020. Beaucoup ont demandé qui pourrait être le candidat le plus viable des démocrates pour la prochaine élection, et il n’y a pas beaucoup de noms qui sautent aux yeux. Cependant…

Selon un rapport publié dans le Courrier quotidien, l’actuel président des États-Unis pourrait devoir intervenir et sauver une fois de plus les espoirs et les rêves de la gauche. Le chef de cabinet Ron Klain était présent au Sommet du Conseil des PDG du Wall Street Journal lundi et a déclaré ce qui suit :

“J’entends de nombreux démocrates à travers le pays dire qu’ils veulent qu’il se présente”, a déclaré Klain à propos du président Joe Biden lors du sommet du Conseil des PDG du Wall Street Journal lundi. “Mais le président prendra cette décision.” “Je m’y attends peu de temps après les vacances, mais je pense que la décision sera de le faire”, a spéculé le chef de cabinet de la Maison Blanche.

Une telle annonce n’est probablement pas une surprise, mais cela ne signifie pas qu’elle est accueillie à bras ouverts. La joie dans les rues après les dernières nouvelles des résultats des élections en dit beaucoup plus sur la perte de Trump que sur l’enthousiasme débridé pour Biden. Qu’il suffise de dire que son administration fait l’objet de nombreuses critiques, mais le nouveau chef de la minorité, Hakeem Jeffries, est allé sur CNN pour se défendre contre ceux qui pourraient gémir à quatre autres années de Joseph, bientôt 80 ans. Robinette Biden.

Ce que vous dites? Seriez-vous ravi de réélire le président Biden ? Qui d’autre voudriez-vous courir contre lui pour le candidat démocrate?