Le président Joe Biden a annoncé qu’un accord de principe avait été conclu pour offrir aux cheminots un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail et “la tranquillité d’esprit concernant leurs frais de santé”.

Les détails n’ont pas été divulgués.

“Je remercie les syndicats et les compagnies ferroviaires d’avoir négocié de bonne foi et d’avoir conclu un accord de principe qui maintiendra le fonctionnement de notre système ferroviaire critique et évitera de perturber notre économie”, a déclaré Biden dans un communiqué. déclaration.

Les négociateurs des transporteurs ferroviaires et des syndicats se sont réunis mercredi dans le bureau du secrétaire au Travail Marty Walsh alors que les parties tentaient de négocier un accord avant la date limite de grève de vendredi.

Dennis Pierce, président de la Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, ou BLET, a déclaré que le BNSF et l’Union Pacific avaient rejeté la proposition du syndicat concernant les politiques sur les congés de maladie.

