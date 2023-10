Le président Joe Biden confirme qu’il se rendra en Israël | Actualités américaines

Le président Joe Biden se rendra en Israël mercredi, alors que l’on craint que la guerre avec le Hamas ne se transforme en un conflit plus vaste.

Le dirigeant américain devrait rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et réaffirmer la solidarité du pays avec Israël, a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

En annonçant ses projets de voyage, M. Blinken a déclaré que la visite du président intervient à un moment critique, où il précisera qu’« Israël a le droit et le devoir de défendre son peuple contre le Hamas et d’autres terroristes et de prévenir de futures attaques ».

Le président Biden réitèrera également le « message clair comme de l’eau de roche » à tout État ou non-État tentant de « profiter » de la situation actuelle et d’attaquer Israël : « Ne le faites pas ».

Après avoir rencontré des responsables israéliens, le président devrait se rendre à Amman pour rencontrer le roi Abudllah II de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah al Sisi et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Cette actualité de dernière minute est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu.

Veuillez actualiser la page pour la version complète.

