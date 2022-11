Le président Joe Biden à la COP27 : 5 choses à savoir

Cette histoire fait partie Choisir la Terreune série qui relate l’impact du changement climatique et explore ce qui est fait pour résoudre le problème.

Le président Joe Biden a effectué une visite éclair à Charm el-Cheikh, en Égypte, vendredi pour assister à la plus importante du monde pourparlers sur le climat : COP 27.

Alors que les impacts du changement climatique se font plus durement sentir que jamais à travers des phénomènes météorologiques perturbateurs et destructeurs, la COP27 Le sommet est l’occasion pour les principales voix mondiales sur le climat de se réunir et de prendre des décisions communes sur la manière de faire face à cette crise mondiale d’origine humaine. Les impacts de ces décisions se feront sentir dans le monde entier – des nouveaux emplois créés dans les énergies renouvelables, à moins d’impacts négatifs sur la santé et à une plus grande stabilité économique. Du moins, c’est l’idée.

Biden a raté la partie des pourparlers du sommet des dirigeants mondiaux – la partie à laquelle il assistait habituellement – ​​au début du sommet en raison des élections américaines de mi-mandat plus tôt cette semaine. Mais il a pris l’avion pour se rendre en Asie, où il assistera au sommet du G20, entre autres engagements. Ce fut un voyage bref, mais important.

Les États-Unis sont le plus grand émetteur historique de tous les pays du monde, et leur bilan en matière d’action climatique est loin d’être sans faille. L’année dernière, Le président Biden a participé à la COP26 avec beaucoup d’excuses à présenter à ses collègues dirigeants après que son prédécesseur Donald Trump se soit retiré de l’Accord de Paris axé sur le climat, qu’il a immédiatement rejoint lorsqu’il a pris ses fonctions. Cette année, il est de retour pour prouver qu’il le pensait sincèrement lorsqu’il a déclaré que les États-Unis étaient déterminés à lutter contre la crise climatique.

Voici ce que vous devez savoir sur ses brèves heures en Égypte.

Biden a rencontré le président égyptien

L’une des choses pour lesquelles Biden a pris le temps pendant qu’il était à Charm el-Cheikh était une rencontre avec le président égyptien, Abdel-Fatteh el-Sisi. Ils ont abordé un certain nombre de sujets, dont le partenariat stratégique américano-égyptien et leur partenariat de défense.

Selon un point de presse sur la réunion, Biden “a soulevé l’importance des droits de l’homme et du respect des libertés fondamentales” avec el-Sisi. Cette vague description de leur conversation peut être une déception pour ceux qui espéraient que Biden pourrait profiter de l’occasion pour demander à el-Sisi de libérer l’un des prisonniers politiques les plus célèbres d’Égypte, Alaa Abdel-Fattah.

Plus tôt cette semaine, les dirigeants du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne ont demandé à el-Sissi de libérer Abdel-Fattah, un double citoyen britannique et égyptien qui est en prison pour avoir partagé une publication sur Facebook et est en grève de l’eau et de la nourriture. Les militants espéraient que Biden réussirait là où les autres avaient échoué, mais cela ne semble pas être le cas.

Au lieu de cela, lors de son discours peu après la réunion, Biden a annoncé que les États-Unis, avec l’Allemagne, investissaient 250 millions de dollars dans des ressources pour libérer le potentiel énergétique propre de l’Égypte.

Sa visite a fait l’objet de plusieurs protestations

Avant même son arrivée à la COP27, des militants ont visé Biden. Vendredi matin, Fridays For Future, l’organisation de jeunesse la plus étroitement associée à Greta Thunberg, a organisé une grève climatique appelant les États-Unis à dépenser de l’argent pour les combustibles fossiles africains.

Plus tard ce même jour, Biden s’est retrouvé face à face avec des manifestants qui lui a scandé de payer pour les pertes et dommages, c’est-à-dire l’indemnisation des victimes de la crise climatique vivant dans les pays les plus vulnérables.

Même lorsqu’il parlait, les manifestants ont réussi à interrompre son discours, même s’il semblait imperturbable. Plus tard, les militants ont exprimé leur déception qu’il n’ait pas mentionné les pertes et dommages, qui sont l’un des problèmes les plus médiatisés de la COP27, dans son discours.

Il a appelé la Russie pour avoir aggravé les choses

Une question qui a été soulevée dans le discours de Biden était le sujet de la Russie, qui a fait partie de nombreuses conversations à la COP27 cette semaine.

Biden a lié la guerre de la Russie en Ukraine aux pénuries alimentaires et aux flambées des prix de l’énergie dans le monde entier. Il a fait remarquer que la guerre de la Russie ne fait que renforcer l’urgence de la nécessité de doubler les engagements climatiques et de sortir le monde de sa dépendance aux combustibles fossiles.

“La véritable sécurité énergétique signifie que chaque nation … bénéficie d’un avenir énergétique propre et diversifié”, a déclaré Biden. “Aucune action ne peut être entreprise sans qu’une nation ne comprenne qu’elle ne peut pas utiliser l’énergie comme une arme et tenir l’économie mondiale en otage. Elle doit cesser.”

Il a positionné les États-Unis comme un allié climatique

Biden reconnaît que les États-Unis n’ont pas toujours été à la hauteur de leurs responsabilités lorsqu’il s’agit de jouer leur rôle dans l’effort mondial de lutte contre la crise climatique. Il veut aussi changer cela.

“Les pays qui sont en mesure d’aider devraient soutenir les pays en développement afin qu’ils puissent prendre des décisions climatiques décisives, faciliter leurs transitions énergétiques, construire une voie vers la prospérité et compatible avec notre impératif climatique”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont annoncé un certain nombre d’initiatives au cours de la COP27 pour fournir un soutien international face au changement climatique. Il s’agit notamment d’investir dans la résilience pour fournir aux pays vulnérables des systèmes d’alerte précoce pour aider à prévoir les phénomènes météorologiques extrêmes. Il a également souligné le rôle des États-Unis dans la présidence du Partenariat sur les forêts et le climat, qui fait partie d’une poussée plus large de l’administration de Biden pour se pencher sur des solutions basées sur la nature au changement climatique.

“La meilleure partie est que nous n’avons pas à développer de nouvelles technologies”, a-t-il déclaré. “Nous devons juste faire en sorte que les forêts claires aient plus de valeur lorsqu’elles sont préservées que lorsqu’elles sont détruites. C’est aussi basique.”

2022 a été une excellente année pour les progrès climatiques aux États-Unis

En plus de rejoindre l’Accord de Paris, Biden a placé le climat au cœur de tout ce que fait son administration, et un certain nombre de percées ont eu lieu au cours des deux dernières années.

Lors de la COP27, il a parlé de faire un investissement générationnel dans l’infrastructure du pays pour permettre au réseau électrique de transférer plus d’énergie verte. Il a également parlé d’investissements dans le transport en commun, le rail et 50 000 bornes de recharge pour voitures électriques à l’échelle nationale. Il a cité le Loi sur la réduction de l’inflationqu’il a décrit comme “le projet de loi sur le climat le plus gros et le plus important de l’histoire de notre pays”.

“Cela comprend moins que ce que j’avais demandé, mais un montant important : 368 milliards de dollars pour soutenir l’électricité propre”, a-t-il déclaré. Le ministère de l’Énergie estime que la loi réduira les émissions américaines d’environ 1 milliard de tonnes d’ici 2030.

Biden a également profité de l’occasion pour parler de quelque chose introduit seulement la veille de son voyage. Tous les principaux fournisseurs fédéraux doivent désormais divulguer leurs émissions et leurs risques climatiques et se fixer des objectifs alignés sur l’Accord de Paris, a-t-il déclaré.

“Grâce aux mesures que nous avons prises, je peux me tenir ici en tant que président des États-Unis d’Amérique et dire avec confiance : les États-Unis d’Amérique atteindront nos objectifs d’émissions d’ici 2030”, a-t-il déclaré.