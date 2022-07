Le président Joe Biden a été testé positif au Covid-19 jeudi 21 juillet, selon une annonce de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

“Il est complètement vacciné et a reçu deux rappels et présente des symptômes très légers”, a déclaré Jean-Pierre dans un communiqué de presse. « Il a commencé à prendre du Paxlovid. Conformément aux directives du CDC, il s’isolera à la Maison Blanche et continuera à s’acquitter pleinement de toutes ses fonctions pendant cette période.

Biden utilisera le téléphone et Zoom pour continuer à participer aux réunions de la Maison Blanche et a eu des appels avec le personnel administratif ce matin, a-t-elle déclaré. Il a passé un test Covid-19 pour la dernière fois mardi, lorsqu’il a été testé négatif, et il travaillera de manière isolée jusqu’à ce qu’il soit à nouveau négatif.

La Maison Blanche est également en train de notifier tous les contacts directs avec lesquels Biden a interagi mercredi et jeudi, y compris des membres du Congrès et des membres de la presse. Il fournira une mise à jour quotidienne sur l’état de santé de Biden pendant qu’il travaille également en isolement.

Biden est l’une des plus récentes des près de 90 millions d’infections enregistrées aux États-Unis depuis le début de la pandémie et parmi les éminents législateurs américains qui ont été testés positifs au cours des derniers mois. En avril, la vice-présidente Kamala Harris a été testée positive au Covid-19 et a continué à travailler tout en étant isolée dans sa résidence.

Biden, à 79 ans, est le président le plus âgé de l’histoire américaine. Puisqu’il est entièrement vacciné et doublement vacciné, son risque de symptômes graves devrait être considérablement réduit. La situation est très différente de celle où le président Donald Trump a été infecté par le coronavirus en octobre 2020, avant que les vaccins ne soient approuvés ; Trump a développé de graves complications qui l’ont envoyé au centre médical Walter Reed, où il a reçu une série de médicaments après que son taux d’oxygène soit devenu dangereusement bas tout en recevant une assistance en oxygène.

Pourtant, bien qu’il soit bien protégé, l’âge de Biden le place dans une catégorie considérée comme à risque plus élevé de complications graves, il sera donc surveillé de près par l’équipe médicale de la Maison Blanche pour tout signe d’aggravation des symptômes.

Le test Covid-19 de Biden intervient alors que le nombre de cas aux États-Unis augmente; la BA.5 hautement transmissible est maintenant la souche dominante aux États-Unis. Mais les directives officielles, y compris de l’administration Biden, se sont assouplies depuis la montée subite d’omicron. Des épidémies vont se produire lorsque le pays dans son ensemble décide de vivre avec un virus.

Biden a cependant des responsabilités que la plupart des gens n’ont pas, et parce que Covid-19 continue de poser plus de risques pour les personnes âgées, sa contraction du virus soulève des questions sur les risques pour lui en particulier et ce qui se passe s’il devient incapable d’exercer ses fonctions officielles.

Quel est le degré de danger de Biden ?

Les experts en maladies infectieuses ne s’attendent pas à ce que Biden développe un cas grave de Covid-19. En général, les personnes âgées sont exposées au risque le plus élevé de complications graves d’une infection à Covid-19, les personnes de plus de 50 ans étant confrontées à des taux d’hospitalisation et de décès nettement plus élevés que les groupes d’âge plus jeunes.

Le risque augmente à mesure que vous avancez dans les années. Les données du CDC de janvier 2022 ont révélé que les personnes âgées de 65 à 74 ans avaient un taux de mortalité significativement plus élevé – 45 fois plus élevé – que les personnes âgées de 18 à 29 ans au cours de la vague omicron de l’hiver dernier. Pour les personnes de plus de 75 ans, le taux de mortalité était 136 fois plus élevé que celui des personnes âgées de 18 à 29 ans au cours de la même période. Le dernier examen médical de Biden a révélé qu’il prenait des médicaments pour la fibrillation auriculaire et l’hypercholestérolémie. Ces conditions ne sont pas nommées par le CDC comme donnant à un patient un risque plus élevé de Covid-19.

La vaccination réduit considérablement le risque de maladie grave, surtout après des injections de rappel. Une étude récente menée en Israël a révélé que la deuxième injection de rappel réduisait considérablement le risque de décès chez les personnes de plus de 60 ans pendant la vague omicron, par rapport aux personnes qui avaient reçu une dose supplémentaire. Mais les avantages de cette deuxième dose semblent être temporaires, commençant à s’estomper après quelques mois, et l’étude s’est penchée sur une variante antérieure. Biden a reçu sa deuxième injection de rappel le 30 mars.

“Tout ce que l’on peut faire maintenant, c’est surveiller les symptômes, les niveaux d’oxygène et le traiter avec Paxlovid”, déclare David Celentano, expert en maladies infectieuses à l’Université Johns Hopkins.

Selon les directives actuelles des Centers for Disease Control and Prevention, Biden devra être mis en quarantaine pendant au moins cinq jours, et il continuera à exercer les fonctions de la présidence de manière isolée, selon la Maison Blanche.

Biden a des voies claires à emprunter s’il tombe si malade qu’il ne peut pas remplir son rôle. Comme Andrew Prokop de Vox l’a expliqué, si le président est trop incapable d’assumer ses responsabilités, le 25e amendement offre un moyen de transférer temporairement le pouvoir au vice-président :

Si le président soumet une déclaration écrite au président de la Chambre et au président du Sénat par intérim, le vice-président prendra le relais en tant que président par intérim et assumera tous les pouvoirs présidentiels. Cependant, si le président veut plus tard récupérer ses pouvoirs, il peut le faire, simplement en envoyant une autre déclaration écrite.

Si Biden devenait aussi malade, il pourrait temporairement céder des pouvoirs au vice-président Kamala Harris, bien qu’il puisse reprendre ces pouvoirs à tout moment. C’est le même protocole qui a été observé en 2021 lorsque Biden a subi une coloscopie et Harris a été président pendant 85 minutes.