Le président Jim Jordan signifierait plus de chaos – Twin Cities

Les neuf premiers mois de la majorité républicaine à la Chambre des représentants ont été chaotiques, laids et inefficaces. Cela pourrait-il être pire ? Oui.

Si les Républicains suivent les conseils de l’ancien président Donald Trump et élisent le représentant Jim Jordan comme prochain président de la Chambre, il y a de fortes chances que la situation empire.

Ce n’est pas seulement que le membre du Congrès de l’Ohio fait partie des conservateurs les plus extrémistes de la Chambre, ou qu’en tant que président du comité judiciaire de la Chambre, il semble obsédé par Hunter Biden et par la destitution du président Joe Biden. Oui, ce sont des questions qui divisent – ​​même parmi les républicains – et qui lui créeraient des problèmes en tant que président.

En tant que président, il doit être capable de gérer son propre parti et de traiter avec les démocrates. C’est un travail partisan, mais les partisans extrémistes qui ont occupé ce poste auparavant ont trouvé des moyens de travailler avec l’autre parti au sein de la Chambre, du Sénat et, si nécessaire, de la Maison Blanche. La question est de savoir si Jordan est équipé pour faire ces choses, et d’après ce que nous savons, la réponse est qu’il ne l’est certainement pas.

On pourrait supposer que les types de compétences qui ont fonctionné pour les précédents orateurs compétents, tels que Tip O’Neill, John Boehner et Nancy Pelosi, n’auraient plus d’importance dans le Parti républicain de Trump. Mais la Chambre est toujours la Chambre, et la vérité est que les républicains fractionnés et dysfonctionnels ont plus que jamais besoin d’un leadership qui connaît les bases : comment compter les votes, comment travailler avec les factions du parti pour parvenir à un consensus, comment négocier avec les dirigeants du Sénat au nom de l’ensemble du parti afin que les accords qu’ils ont conclus tiennent une fois qu’ils seront à la Chambre pour les votes.

Nous avons vu avec Kevin McCarthy le chaos qui en résulte lorsque l’équipe de direction ne peut pas faire ces choses – passant de crise en crise, incapable même parfois d’adopter des projets de loi de messagerie et totalement incapable de transformer les projets de loi en lois. Nous sommes à moins de six semaines d’une nouvelle confrontation en matière de fermeture, et avoir un chef de parti encore plus dévoué à la confrontation ne facilitera pas la tâche pour maintenir le gouvernement ouvert. Les fanfaronnades partisanes peuvent maintenir les audiences sur Fox News, mais l’essentiel reste que les projets de loi ne sont pas adoptés à moins que les deux chambres du Congrès ne les votent et que le président ne les signe.

Jordan n’a pratiquement aucune formation sur ce qui est nécessaire pour garder les lumières allumées et faire avancer les choses.

Il n’a jamais occupé un poste de direction.

Pour le dire franchement, il n’a pas été législateur pendant son mandat à la Chambre.

Il n’y a rien de mal à se concentrer sur la surveillance, mais il ne s’agit tout simplement pas d’une formation sur la façon de transformer des projets de loi en lois. Pire encore, le style particulier de surveillance de la Jordanie consiste essentiellement à travailler avec des médias alignés sur les Républicains pour propager des allégations de scandales douteuses et des théories du complot. Il n’a jamais été du genre à se soucier beaucoup de ce que pensait quiconque en dehors de la boucle fermée et conservatrice de rétroaction de l’information. Quoi qu’on en pense, il est peu probable que cela soit utile dans un véritable travail de gouvernement où un vrai travail doit être fait.

Plus largement, être une forte présence médiatique s’avère être l’une des compétences les moins importantes pour un orateur. Paul Ryan possédait d’excellentes compétences médiatiques, mais celles-ci ne l’ont pas beaucoup aidé pendant sa courte période à ce poste. C’est la même chose avec Newt Gingrich, qui a également découvert qu’être à l’aise avec les médias n’empêche pas la presse de se retourner contre vous lorsque les choses tournent mal. O’Neill, Boehner et Pelosi étaient médiocres ou carrément mauvais dans leur gestion des médias, mais ils ont également tous compris qu’une grande partie du travail consiste à encaisser les tirs si c’est ce qui est nécessaire pour protéger les membres les plus vulnérables du parti. McCarthy n’a jamais compris cela et il est difficile de voir quoi que ce soit dans le passé de Jordan qui lui ait appris cette leçon.

Au-delà de ses scandales, sa principale contribution à la Chambre en tant qu’ancien président du House Freedom Caucus est celle de chef de faction. Les compétences développées à cet effet ne seront probablement pas transférées à la direction de l’ensemble du parti, d’autant plus qu’une grande partie de la conférence républicaine est furieuse de la façon dont le membre du Congrès Matt Gaetz et d’autres membres du Freedom Caucus (à l’exception de Jordan) ont renversé McCarthy.

En effet, la campagne de Jordan pour la présidence, y compris l’approbation de Trump, serait un effort « pour faire pression sur les républicains pour qu’ils le soutiennent » en mobilisant « le monde médiatique conservateur moderne et ses influenceurs les plus connus ». Dans le passé, cela n’aurait pas été une stratégie très efficace. Traditionnellement, les partis du Congrès ignoraient les étrangers lorsqu’ils choisissaient leurs dirigeants. Il est peut-être vrai qu’à ce stade, de nombreux républicains de la Chambre se soucient davantage de ce que disent les animateurs de radio que de savoir qui fera fonctionner la Chambre, mais ils constituent le problème du parti, pas la solution.

Et, oui, ce n’est probablement pas une bonne idée pour le parti d’élever quelqu’un avec un scandale majeur dans son passé.

Certes, l’autre favori actuel, le chef de la majorité Steve Scalise, n’est pas non plus un choix parfait. Comme Jordan, il est extrêmement conservateur – les démocrates n’hésitent pas à rappeler à tout le monde qu’il s’est un jour vanté d’être « David Duke sans les bagages ». Le problème le plus important est peut-être que Scalise fait partie de l’équipe dirigeante qui a été embarrassée à plusieurs reprises à la Chambre cette année par son propre parti. Le plus gros problème de Scalise, comme c’est probablement le cas du représentant Kevin Hern et de tout autre candidat qui se lance dans la course, est que la faction Gaetz pourrait ne pas les soutenir à la Chambre.

Quoi qu’il en soit, je n’ai pas vraiment l’impression que Scalise serait très bon dans ce travail, mais Jordan semble extrêmement susceptible d’être un désastre pour le parti, pour la Chambre et pour la nation.