Le président ivoirien rencontre d’anciens dirigeants

La rencontre entre Ouattara et ses rivaux de longue date Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié est la première des trois dirigeants en personne depuis la fin de la crise post-électorale de 2011 qui avait fait au moins 3 000 morts. Elle s’est déroulée au Palais présidentiel d’Abidjan à huis clos.

ABIDJAN, Côte d’Ivoire – Le président ivoirien Alassane Ouattara a rencontré jeudi ses prédécesseurs lors d’une rare réunion d’adversaires dans le but d’apaiser le climat sociopolitique national avant les élections de 2025.

“La réunion était une réunion de retrouvailles pour renouer le contact et échanger en vérité leurs points de vue”, selon une déclaration lue par Gbagbo qui a servi de porte-parole des dirigeants à la fin de la réunion. « Le président de la République et ses deux prédécesseurs ont exprimé leur volonté de faire de cette première rencontre une amorce d’apaisement du climat socio-politique national en Côte d’Ivoire.

« Chaque fois que mes prédécesseurs auront le temps de reprendre ces échanges, je ferai appel à eux pour recueillir leurs avis et recommandations. Je pense que ce sera une très bonne chose pour la nation d’entendre et d’écouter mes prédécesseurs sur leur connaissance du pays, leurs expériences et le poids politique qu’ils représentent », a-t-il déclaré.