SKOPJE, Macédoine du Nord (AP) – Le président italien Sergio Mattarella a rejoint vendredi une longue liste de responsables exprimant leur soutien à l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’Union européenne avec d’autres pays des Balkans occidentaux.

« Sans l’entrée des pays des Balkans occidentaux… l’unification du continent ne sera pas achevée », a déclaré Mattarella lors d’une conférence de presse à Skopje avec le président de la Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski.

Six nations des Balkans occidentaux sont à différentes étapes sur leur chemin vers l’adhésion à l’UE à 27 membres. La Macédoine du Nord et l’Albanie ont entamé des négociations d’adhésion en juillet, tandis que la Serbie et le Monténégro ont fait les plus grands progrès.

Pour tous, le processus – considéré comme important pour diminuer l’influence russe dans la région – devrait prendre des années.

Mattarella a effectué une visite officielle en Macédoine du Nord vendredi pour des entretiens avec les dirigeants du pays et s’est adressé aux législateurs du Parlement.

