Le président israélien utilise l’intelligence artificielle ChatGPT pour rédiger une partie d’un discours majeur | Actualités scientifiques et techniques

Le président israélien, Isaac Herzog, a choqué les professionnels de la haute technologie lors d’une importante convention sur la cybersécurité à Tel Aviv mercredi lorsqu’il a révélé que la première partie de son discours avait été écrite par un logiciel d’intelligence artificielle.

Dans une vidéo enregistrée pour Cybertech Global Tel Aviv 2023, M. Herzog a déclaré : “Je suis vraiment fier d’être le président d’un pays qui abrite une industrie de haute technologie aussi dynamique et innovante.

“Au cours des dernières décennies, Israël a toujours été à la pointe du progrès technologique, et nos réalisations dans les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle (IA) et du big data sont vraiment impressionnantes.

“Du développement de technologies de cybersécurité de pointe à la création de startups prospères, les entreprises de haute technologie israéliennes ont eu un impact significatif sur la scène mondiale.”

Le président israélien a ensuite révélé à un auditoire stupéfait de milliers d’entrepreneurs de la haute technologie à Tel-Aviv que cette section d’ouverture avait été écrite par un “assistant spécial”: ChatGPT d’OpenAI robot d’intelligence artificielle, qui a pris d’assaut le monde et secoue déjà de grandes industries.

Israël a une réputation croissante en tant que superpuissance de la cybersécurité et de la haute technologie, et la ville méditerranéenne de Tel-Aviv est connue comme un centre technologique mondial produisant un nombre disproportionné de start-ups et de licornes – il n’est donc pas surprenant que le président israélien soit le premier chef, pour autant qu’on puisse l’établir, d’admettre avoir utilisé l’intelligence artificielle pour aider à rédiger un discours.

Il est entendu que le discours de M. Herzog a été enregistré deux jours avant que le représentant américain Jake Auchincloss, membre du Congrès démocrate, ne lise un discours de deux paragraphes généré par le bot ChatGPT AI sur le parquet de la Chambre des représentants – une première pour le Congrès américain.

L’introduction rapide de l’intelligence artificielle a ravivé les inquiétudes dans le monde entier concernant les robots qui prennent le travail des gens, mais Isaac Herzog, président d’Israël depuis juillet 2021, a souligné dans son discours que l’IA n’est pas sur le point de remplacer les êtres humains de si tôt.

“Les lignes de code ne remplaceront jamais les séquences d’ADN ; le matériel et les logiciels ne pourront jamais remplacer les appareils humains”, a déclaré Herzog, exhortant les quelque 20 000 participants à Cybertech Global Tel Aviv 2023 à relever le “défi ultime” de cette “grande nouvelle ère de découverte », c’est « jeter notre dévolu sur l’horizon, mais aussi sur nos semblables ».

Les politiciens aiment souvent terminer les discours par des citations inspirantes, et le président Herzog n’a pas fait exception – révélant qu’il a demandé au bot ChatGPT de proposer sa propre “citation inspirante”, qui, selon le bureau du président d’Israël, a été générée avec une invite à écrivez une “citation inspirante sur le rôle de l’humanité dans un monde de technologie surhumaine”.

“N’oublions pas que notre humanité est ce qui nous rend vraiment spéciaux”, a déclaré le président Herzog lors de la cyberconférence de Tel-Aviv.

“Ce ne sont pas les machines qui façonneront notre destin, mais plutôt nos cœurs, nos esprits et notre détermination à créer un avenir meilleur pour toute l’humanité.”