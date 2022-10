Le président israélien se dit “extrêmement satisfait” des retombées de Kanye West après des propos antisémites

CNN

Le président israélien Isaac Herzog s’est dit mercredi “extrêmement satisfait” de la “réaction écrasante” aux récents commentaires antisémites du rappeur et créateur de mode Ye, également connu sous le nom de Kanye West.

« Nous sommes tous concernés par l’antisémitisme partout dans le monde. C’est de l’antisémitisme, c’est raciste, c’est du racisme, de la xénophobie – ce sont les défis de l’époque, mais l’histoire nous enseigne, généralement, cela commence par haïr les juifs, en blâmant les juifs, avec une rhétorique terrible que les gens disent », a déclaré Herzog à Wolf Blitzer de CNN sur« The Situation Room », interrogé sur l’antisémitisme aux États-Unis et la situation autour de l’Ouest.

“Et c’est pourquoi je suis extrêmement heureux, objectivement, en tant qu’Israélien, Juif et être humain – je suis extrêmement heureux de voir cette réaction écrasante contre les commentaires de Kanye West”, a-t-il poursuivi.

La réponse de Herzog fait suite à une réunion bilatérale avec le président Joe Biden plus tôt mercredi, au cours de laquelle la Maison Blanche a déclaré que Biden “condamnait le fléau persistant de l’antisémitisme”, et est intervenue au milieu d’une réaction d’entreprise contre Ye pour des commentaires antisémites et portant une chemise avec le slogan ” Les vies blanches comptent.

Au cours des dernières semaines, les détaillants, les plateformes de médias sociaux, les célébrités et les entreprises de mode et de divertissement se sont éloignés des alliances commerciales avec le rappeur.

Début octobre, il portait un t-shirt «White Lives Matter» et a habillé plusieurs mannequins noirs avec des vêtements portant la même phrase lors de son défilé YZY à la fashion week de Paris; le slogan a été lié par la Ligue anti-diffamation au Klu Klux Klan.

Ye a également récemment déclaré “Je peux dire des conneries antisémites et Adidas ne peut pas me laisser tomber”, lors d’une tirade contre les Juifs sur le podcast Drink Champs, ainsi que menacé sur Twitter de “Go death con 3 on JEWISH PEOPLE”.

Adidas et d’autres ont depuis mis fin à leurs partenariats avec lui.

Herzog a déclaré mercredi à Blitzer qu’en matière d’antisémitisme, “les leçons sont claires”.

« C’est un problème mondial, dit-il. « Nous le voyons dans de nombreux endroits. Nous supposons également que chaque fois que vous avez une crise énergétique, une autre crise économique, les premiers à être blâmés, malheureusement, à travers l’histoire, sont les Juifs. Les leçons sont claires.

« Nous avons élevé notre voix haut et fort sur cette question. C’est une question de moralité qui va bien au-delà de toute autre question de la relation que nous entretenons avec les autres nations. Nous avons élevé notre voix haut et fort sur cette question. ”