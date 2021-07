Le président israélien reçoit un troisième coup de Pfizer, lançant le programme de tirs de rappel Covid des plus de 60 ans du pays

Herzog et sa femme, Michal, ont été vaccinés vendredi au Sheba Medical Center, à Tel Aviv. Le politicien a salué l’offre d’une troisième dose de vaccin pour les plus de 60 ans, affirmant qu’elle était « essentiel pour permettre les circonstances normales de la vie … dans cette pandémie très difficile à laquelle l’humanité est confrontée. »

Le Premier ministre Naftali Bennett, qui accompagnait le président, a fait écho à la fierté d’Herzog dans le projet, qualifiant Israël de « pionnier » pour avoir été l’un des premiers États au monde à offrir un rappel à ses citoyens.



« La seule façon dont nous pouvons vaincre la pandémie est ensemble … [and] ensemble signifie partager des méthodes, des technologies, des idées et des mesures concrètes. Israël est ouvert à partager toutes les informations que nous pouvons tirer de cette initiative audacieuse et nous allons gagner », a proclamé Bennett.

Le Premier ministre a dévoilé jeudi le projet d’Israël d’offrir à ses citoyens âgés un troisième vaccin pour renforcer l’immunité. La décision a été approuvée à la suite des recommandations d’experts de la santé israéliens, ainsi que des données de Pfizer, qui suggèrent que les injections de rappel sont bénéfiques pour améliorer la réponse immunitaire du corps à la variante Delta.

Israël est resté au top du déploiement du vaccin, avec environ 59% de sa population ayant été complètement vacciné jusqu’à présent, selon les chiffres de l’Université américaine Johns Hopkins. Cependant, il s’est inquiété de l’efficacité du tir Pfizer diminuant au fil du temps en présence de la variante Delta hautement contagieuse. L’Université hébraïque de Jérusalem a constaté que sa protection contre la prévention des symptômes graves était tombée à 80 %, contre 90 % en mars avant que la souche mutante ne commence à sévir dans le pays.

