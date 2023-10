La chaîne de télévision d’État britannique a maintenu sa décision de ne pas qualifier le Hamas d’« organisation terroriste ».

Le président israélien Isaac Herzog a demandé au Premier ministre britannique Rishi Sunak d’aider à pousser la chaîne de télévision d’État, la BBC, à qualifier le Hamas d’« organisation terroriste ».

Ces appels surviennent après qu’un ministre britannique et le compte officiel israélien X (anciennement Twitter) ont accusé la BBC de « diffamation sanglante », après qu’un correspondant ait spéculé que le pays était derrière le bombardement d’un hôpital de Gaza.

S’exprimant jeudi lors d’une conférence de presse conjointe avec Sunak à Jérusalem, Herzog a déclaré que « La façon dont la BBC caractérise le Hamas est une déformation des faits. »

Le groupe militant palestinien est « l’une des pires organisations terroristes » Herzog a poursuivi en disant à Sunak que même si le Premier ministre britannique « ne peut pas intervenir en soi » la BBC est « connue sous le nom de Grande-Bretagne » partout dans le monde, et « Il faut un tollé pour qu’il y ait une correction. »

« Que doivent-ils voir d’autre pour comprendre qu’il s’agit d’une atroce organisation terroriste ? Herzog a conclu.















Sunak n’a pas mentionné la BBC dans sa réponse, mais a déclaré que « nous devrions appeler [Hamas’ attack on Israel] ce que c’est – un acte de terrorisme perpétré par une organisation terroriste maléfique.

Cependant, le bureau de Sunak a déclaré à The Independent que la secrétaire à la Culture, Lucy Fraser, avait été en contact avec le directeur général de la BBC, Tim Davie, lors d’une conversation téléphonique. « nombre de fois » cette semaine, et qu’elle a exhorté le diffuseur à « réfléchissez à leur couverture et tirez des leçons pour l’avenir. »

La BBC a fait face à de vives critiques de la part des commentateurs israéliens depuis le début de la guerre, suite à sa décision de qualifier le Hamas de « militant » Plutôt qu’un « terroriste » organisation. Dans un communiqué la semaine dernière, la BBC a expliqué que sa politique est de toujours attribuer des mots comme « terroriste » à ceux qui les utilisent, plutôt que de porter ce jugement lui-même.

« Il s’agit d’une approche utilisée depuis des décennies et qui s’inscrit dans la lignée de celle d’autres radiodiffuseurs », a déclaré la BBC. « La BBC est une chaîne éditoriale indépendante dont le travail consiste à expliquer précisément ce qui se passe ‘sur le terrain’ afin que nos téléspectateurs puissent se faire leur propre jugement. »















Jeudi, le gouvernement israélien accusé la BBC de « une diffamation moderne » suite au reportage initial du correspondant Jon Donnison sur une explosion dans un hôpital de Gaza mardi. « Il est difficile de voir ce que cela pourrait être d’autre, compte tenu de l’ampleur de l’explosion, autre qu’une frappe aérienne israélienne ou plusieurs frappes aériennes, car lorsque nous avons vu des roquettes tirées depuis Gaza, nous n’avons jamais vu d’explosions de ce type. échelle, » Donnison a parlé de l’incident, ajoutant que l’armée israélienne avait été contactée pour commentaires.

La BBC a déclaré que Donnison avait eu tort de spéculer, mais qu’il n’avait jamais impliqué directement les forces israéliennes dans l’attaque.

Les parties israélienne et palestinienne se rejettent mutuellement la responsabilité de l’explosion, qui, selon les autorités palestiniennes, a tué près de 500 personnes. Israël a depuis publié une vidéo sur téléphone portable montrant prétendument l’hôpital touché par une roquette palestinienne capricieuse.