Le président israélien critique Angelina Jolie pour ses commentaires sur la guerre à Gaza

Le président israélien Isaac Herzog a critiqué l’actrice hollywoodienne Angelina Jolie après ses récentes remarques sur la guerre entre Israël et le Hamas. Herzog se trouvait dans un entretien avec Piers Morgan et a déclaré qu’il avait été personnellement témoin de ce qui s’était passé le premier jour des attaques et qu’il s’agissait de la « pire atrocité en tant que nation ». Mme Jolie avait récemment fait part de sa position anti-israélienne sur ses comptes de réseaux sociaux. Tout en faisant référence à son expérience de travail avec les Nations Unies pour aider les réfugiés, Mme Jolie a déclaré qu’elle “se concentre sur les personnes déplacées par la violence, quel que soit le contexte”.

Elle a ajouté : « Ce qui s’est passé en Israël est un acte de terreur. Mais cela ne peut justifier les vies innocentes perdues dans le bombardement d’une population civile à Gaza qui n’a nulle part où aller, sans accès à la nourriture ou à l’eau, sans possibilité d’évacuation, et même sans le droit humain fondamental de traverser une frontière pour chercher refuge. » Elle a écrit que Gaza « devenait rapidement un charnier » à la suite des frappes aériennes israéliennes et que « le monde regarde » alors que « des millions de civils palestiniens – enfants, femmes et familles – sont collectivement punis » dans un article ultérieur selon lequel comprenait une photo qui semblait montrer une récente frappe israélienne à Gaza Bande.

Réagissant à la même chose, M. Herzog a déclaré dans l’interview que Mme Jolie ne s’était pas rendue à Gaza et qu’elle n’offrait aux Israéliens aucune possibilité de se défendre par ses propos. “Je rejette totalement ses affirmations. Je pense qu’elle n’est jamais allée à Gaza… pour visiter et constater les faits sur le terrain. À Gaza, il y a maintenant la guerre, mais il n’y a pas de crise humanitaire qui ne leur permette pas de survivre”, il a dit.

Le président israélien a ajouté : “Angelina Jolie n’offre au peuple israélien aucune possibilité de se défendre en disant ce qu’elle dit. Et Gaza est une prison, ce n’est pas à cause d’Israël. Israël s’est retiré de Gaza. Gaza est une base iranienne remplie de terreur. Peut-être que l’issue de cette guerre permettra au peuple gazaoui, qui mérite une vie décente, d’en profiter sous un régime différent qui permettra d’avancer vers la paix. Vous me direz, bien sûr, que les civils ne sont pas à blâmer. les civils ne sont pas à blâmer, alors s’il vous plaît, permettez à Israël de déraciner ces terroristes. »

Le Président a également rappelé le matin de l’attaque du Hamas le 7 octobre. Il a déclaré qu’il y avait des sirènes partout et qu’ils ont couru vers les abris. “Il était 6h30 du matin. Le silence dans tout le quartier a été déchiré par d’immenses sirènes puis des boums. Nous avons immédiatement compris que nous étions sous une énorme attaque de missiles… et le choc a été énorme. Nous avons couru vers les abris. Puis Nous avons commencé à recevoir des nouvelles sans fin sur les atrocités commises tout au long de notre frontière sud, sur les personnes enfermées dans des abris, brûlées et attaquées. Et c’est l’enfer qui s’est déchaîné. Nous avons vécu la pire atrocité en tant que nation depuis la création de l’État d’Israël. « C’est le plus grand nombre de Juifs tués depuis l’Holocauste, environ huit ou neuf fois, en termes de 11 septembre, la proportion nationale de victimes », a-t-il déclaré à Piers Morgan.

Pendant ce temps, le père d’Angelina Jolie, Jon Voight, s’est également déclaré “déçu” par les propos de sa fille. Il a déclaré dans une vidéo publiée sur X : “Je suis très déçu que ma fille, comme tant d’autres, n’ait aucune compréhension de l’honneur de Dieu, des vérités de Dieu. Il s’agit de détruire l’histoire de la terre de Dieu – la Terre Sainte – la terre du Juifs. C’est la justice pour les enfants de Dieu de la terre sainte. Il a poursuivi : “L’armée israélienne doit protéger ton sol, ton peuple. C’est la guerre. Ce ne sera pas ce que pense la gauche, cela ne peut pas être civil maintenant.”