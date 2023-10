Le président israélien accuse la BBC de « couverture atroce » de la guerre Hamas-Israël

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le président israélien a accusé la BBC de couvrir de manière « atroce » le conflit Hamas-Israël suite à la décision de la société de ne pas qualifier le Hamas d’organisation terroriste.

Dans une interview avec le Courrier quotidienIsaac Herzog a déclaré que les familles israéliennes avaient été « rayées de la face de la terre » et a demandé de quoi d’autre la BBC avait besoin « pour qu’elles admettent que nous avons affaire à la pire organisation terroriste au monde ?

M. Herzog a déclaré au journal : « Je pense que les reportages de la BBC sont atroces.

« Le fait qu’il ne reconnaisse pas le Hamas comme organisation terroriste nécessite une bataille juridique et publique complète. C’est incroyable.

« J’ai vu le livret que chacun de ces terroristes a reçu. Chacun a pour instruction de se rendre dans un village, un kibboutz ou une ville innocent et de torturer immédiatement quiconque est enlevé.

« Quel autre type de torture souhaitent-ils avant de décider qu’il s’agit d’une organisation terroriste ? »

Conformément à ses directives éditoriales, la BBC a déclaré qu’elle n’utilisait pas le mot « terroriste », mais qu’elle l’attribuait et précisait que le Hamas est interdit en tant qu’organisation terroriste par le gouvernement britannique.

Un communiqué du conseil d’administration de la BBC, à l’issue de sa réunion mensuelle régulière tenue plus tôt cette semaine, a déclaré : « Quiconque a regardé ou écouté des reportages poignants au cours des 10 derniers jours ne peut laisser le moindre doute sur l’horreur provoquée par l’attaque du Hamas contre civils sans défense en Israël.

« Alors que cette guerre se poursuit, avec tant de morts de civils innocents en Israël et à Gaza, la BBC continuera sans aucun doute à faire l’objet d’un examen minutieux quant à la manière dont nous la couvrons – c’est à prévoir et également à saluer. La BBC écoute.

« Nous pensons que nos lignes directrices éditoriales nous servent bien et continuent de nous servir dans des circonstances difficiles ; nous les examinons périodiquement, bien entendu, et lorsque nous le ferons lors de notre prochain examen prévu au printemps, nous consulterons et débattrons de ces questions comme nous le faisons toujours.

Lundi, la BBC a déclaré avoir reçu des plaintes concernant sa couverture du conflit et des accusations de partialité de la part des deux parties.